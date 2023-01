BITS |World of Warcraft: Dragonflight, un acierto inicial con un gran futuro

El primer acierto de World of Warcraft: Dragonflight es dejar descansar el conflicto de siempre entré Horda vs Alianza y todo lo que rodea a personajes ya conocidos.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).- Es muy difícil hacer una crítica o comentario de un lanzamiento cuyo camino apenas comienza, con juegos dentro del género MMORPG o que basan sus lanzamientos en expansiones tras tener un juego base, generalmente su contenido se va distribuyendo a lo largo del año o más tiempo, ese es precisamente el caso de World of Warcraft, una franquicia que a lo largo de poco más de 18 años de existencia nos ha dado múltiples experiencias e historias en el basto mundo de Azeroth y fuera de él, algunas siendo mejores que otras, con cambios significativos o muy extremos en cuanto a las clases dentro del juego se refiere, habilidades, objetos y la gran cantidad de elementos que rodean al juego.

Cada nuevo lanzamiento de una expansión tiene sólo dos caminos: la amas o la odias, disfrutas cada momento dentro de estas nueva aventura o pasarás el próximo año quejándote de todo lo malo que le puedas encontrar al juego, aunque claro, todo esto se debe tomar como lo que es y la experiencia general resulta diferente para cada persona. En lo personal, la expansión anterior, Shadowlands no terminó de atraparme ni a nivel exploración, historia o nuevas mecánicas, sin embargo, con el lanzamiento de Dragonflight y con poco más de un mes de estarlo jugando, puedo decir que -en este punto tan temprano dentro de su lanzamiento- ha sido una gran sorpresa y los cambios generales del juego son bastante atractivos sobre todo, en un inicio de expansión.

El primer acierto de World of Warcraft: Dragonflight es dejar descansar el conflicto de siempre entré Horda vs Alianza y todo lo que rodea a personajes ya conocidos como lo vivimos en Battle for Azeroth y Shadowlands, acercándose más a lo que vimos en su momento con Mist of Pandaria en 2012, presentándonos un lugar que no conocíamos, del que no sabíamos mucho y un conflicto externo del que pasamos a ser parte sin ser protagonistas directamente, dentro de las Islas Dragón, enfrentando a un mal que ha estado presente durante años y ahora ha escapado, además de esto, como ya es tradición cada cierto número de expansiones, tenemos la adición de los “Dracthyr” y de una raza híbrida entre humanos y dragones cuya clase conoceremos como “Evoker”, los cuales están enfocados en el combate cuerpo a cuerpo y la magia, dándonos la opción de centrarnos en daño o en curación.

El segundo acierto y una de las características más importantes que conoceremos en esta expansión es el “dragonraiding”, la cual es una habilidad que nos permite montar a diferentes tipos de dragones dentro las Islas Dragón únicamente, sin embargo, tenemos acceso a este medio de transporte desde los primeros instantes de la expansión, haciendo completamente lo contrario a todas las expansiones de los últimos años, donde la opción de volar llegaba hasta meses después del lanzamiento de la expansión, esta habilidad no sólo nos da mucha mayor movilidad que podemos ir mejorando con tokens que podremos recolectar a lo largo del mapa para mejorar nuestras habilidades, sino también nos ofrece una opción de personalización para los tres diferentes tipos de dragones que podremos utilizar y que podremos desbloquear conforme avancemos en la historia.

A estas adiciones podemos sumarle un cambio general en clases y talentos que llegó pocas semanas antes del lanzamiento de la expansión, pero que representan un cambio y reinicio en la forma en que se jugaban algunas clases y por si fuera poco, las profesiones para esta nueva expansión han sufrido mejoras que nos permiten equipar objetos específicos para cada una de las nuestras profesiones, los cuales no darán mejoras al momento de ponerlas en uso, así como un diario de profesiones donde podremos ver a detalle las cosas que vamos aprendiendo y desbloqueando, además de especializaciones que podremos ir subiendo de nivel y que cambian por completo la progresión de profesiones como la conocíamos con anterioridad.

Por último, desde el aspecto y opciones de personalización que vemos en la nueva clase, sabemos que el trabajo gráfico de la expansión como hemos visto en los últimos años sigue evolucionando añadiendo más detalles, más texturas y más efectos, haciendo que esta expansión luzca increíble en cada uno de los diferentes paisajes que nos ofrece como el bosque, las zonas de fuego, las zonas de hielo y por supuesto el aire. Así como las diferentes mazmorras que tenemos disponibles en conjunto con las nuevas armaduras, el trabajo realizado es bastante bueno.

Aún es muy pronto para dar un veredicto final de la expansión pero podemos decir que World of Warcraft: Dragonflight ya tiene todo el camino preparado para este 2023 y tendremos un año lleno de contenido con nuevas temporadas de PvP, nuevas mazmorras, incursiones, mazmorras míticas, la continuación de la historia y mucho más.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez