ENTREVISTA ¬ “Hubo mano negra de la Fiscalía de Género”, dice madre de niña abusada

“¿Qué tiene que pasar realmente para que tú obtengas justicia? (…) ¿de verdad tenemos que llegar hasta estas instancias de parar periférico y todo para que las autoridades hagan su labor?, para que realmente castiguen, investiguen a las autoridades que estuvieron implicadas en este caso, de verdad si no pueden llevar a cabo su puesto renuncien, porque es un peligro de verdad las autoridades que están manejando nuestro país”, expresó Victoria Figueiras, la madre de una menor abusada e ignorada por el Poder Judicial del Estado de México.

Ciudad de México, 8 de marzo (SinEmbargo).- Victoria Figueiras, madre de una menor que fue víctima de agresión sexual, y de quien en días pasados se viralizó un video en el que se observa el momento en que reclama al Juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela por haber absuelto al presunto agresor de su hija, afirmó que hubo “mano negra” por parte de la Fiscalía de Genero del Estado de México, lo que permitió que el violentador ahora se encuentre en libertad.

“Hubo mano negra 100 por ciento, todo esto fue por parte de la Fiscalía de Género, estoy hablando de la MP Mónica Hidalgo Selene Jiménez Redonda, ellas, obviamente, me decían que, como era el papá [de la víctima], podía solicitar las pruebas necesarias que fueran oportunas para él”, detalló en entrevista para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

Lo anterior, debido a que el presunto agresor de la niña, de cuatro años de edad, es su tío, hermano de su padre, por lo que éste no quiso interponer una denuncia en contra de su familiar y estuvo solicitando la carpeta de investigación con lo que se rompió la cadena de custodia de la víctima, quien, con estas acciones sufrió revictimización por parte de la Fiscalía de Género y de su propio papá.

“Quiero que sepan que desde la denuncia hasta una orden de aprehensión fue un año, un año entero en donde la niña vio a tres psicólogos, a tres peritos distintos, y en los tres se corroboró, efectivamente, que la niña es víctima de un abuso sexual infantil”, expuso la madre de la menor.

“Una vez obtenida la orden de aprehensión, la vinculación a proceso, es cuando están solicitando este cambio de medida cautelar, obviamente, la Fiscalía de Género, la maestra Dilcya Garcia Espinoza es quien se lo pide la Jueza Iris Miranda Marcos ¿por qué? porque se le antojó, porque compraron, porque pidieron favor, vete tú a saber qué, es precisamente lo que he estado haciendo ahorita, que investiguen el actuar de estas autoridades”, denunció Figueiras.

La mujer también cuestionó el actuar de las autoridades mexiquenses y subrayó que fue hasta que realizaron una manifestación que lograron captar la atención de las instancias dedicadas a la impartición de justicia, las cuales se acercaron a atender a su caso, sin embargo, exhortó a que si no están capacitadas para desempeñar las labores que les corresponden que mejor renuncien.

“Qué tiene que pasar realmente para que tú obtengas justicia, cuando está toda la verdad, cuando la misma niña declara al Juez, tú dices ‘¿de verdad tenemos que llegar hasta estas instancias de parar periférico y todo para que las autoridades hagan su labor?’, para que realmente castiguen, investiguen a las autoridades que estuvieron implicadas en este caso, de verdad si no pueden llevar a cabo su puesto renuncien, porque es un peligro de verdad las autoridades que están manejando nuestro país”, expresó.

La madre de menor agredida también relató que pese a que la niña expresó personalmente al Juez los tocamientos de los que había sido víctima, él desestimó las pruebas en contra del presunto agresor, y dejó en libertad a éste, con base en que la carpeta de investigación desde un inicio estuvo mal integrada, por lo que, la niña, al no decir los datos exactos de cuándo y en dónde sufrió ese ataque fue argumento suficiente para darle la libertad al tío.

“Hay que destacar esa parte que la niña entró sola con el Juez, le manifestó quién, cómo y dónde fueron estos tocamientos, sin embargo, en el fallo que se aventó el Juez fue como ‘la fiscalía desde un inicio hizo una porquería y la niña no me dijo ni la hora exacta, ni la fecha exacta, ni la dirección de casa del tío’, es cuando tú dices ¿y la declaración y todas las pruebas psicológicas?”, consideró.

Debido al interés mediático de este tema, compartimos la inmediata declaración de la señora Victoria y la Consejera de la Judicatura Edna Escalante Ramírez, después de un acercamiento de diálogo en el que se solventaron dudas y se alcanzaron acuerdos que pueden ver a continuación… pic.twitter.com/F5agxShuUn — Poder Judicial Edomex (@PJEdomex) February 28, 2024

“O sea, tú [el Juez] estás revictimizando a mi hija una vez más, después de que todo el Ministerio Público y el mismo padre la revictimizó, tú también y la estás discriminando por tener cuatro años de edad y le estás pidiendo los datos como si fuera un adulto”, comentó.

Ante esta situación, Figueiras reiteró el mal actuar de las autoridades, por lo que las personas, en caso de ser víctimas de algún delito, deben estar atentas al desarrollo de su caso, porque de lo contrario las autoridades no hacen bien su trabajo.

“Si tú no estás atenta de tu caso si tú no estás atenta de tu carpeta de investigación te comen viva, precisamente porque uno está esperando que empiecen a integrar la información a tu carpeta pero muchas veces les vale gorro, no lo hacen, dejan pasar tiempo, la gente se cansa, la gente que no tiene conocimiento de cómo es la integración de una carpeta investigación o que no puede contar con un asesor legal bien porque muchas veces cuando denuncian también es por medio de un abogado de oficio y todo es lento”, dijo.

El 27 de febrero, se viralizó el momento en que el Juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela determinó fallo absolutorio contra Alejandro “N”, acusado de abusar sexualmente de una niña de cuatro años en Naucalpan, Estado de México, lo cual desató críticas en redes sociales.

La menor de edad fue agredida sexualmente en febrero de 2022 al interior de una casa, ubicada en la Zona Esmeralda del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El presunto agresor fue identificado como tío de la niña, de acuerdo con Victoria, madre de la víctima.

El caso se viralizó en redes sociales, luego de que se difundiera un video de la audiencia, donde el Juez establece que no hay pruebas que comprueben el abuso por parte de Alejandro “N” contra la menor.

“Desde luego le creí en el tema del tocamiento, su hija jamás mencionó el lugar, el día”, argumentó el Juez Juan Manuel ante los reclamos la madre de la víctima, en las salas de juicio oral de Barrientos.

Ante ello, la madre de la niña cuestionó la determinación del Juez, luego de que la menor no pudiera decir la hora, el día y el lugar de la agresión, pues las autoridades determinaron que, para comprender adecuadamente el sentido del fallo, “no existieron medios u órganos de prueba” que permitieran reconstruir los hechos.

Por ahora, la señora Figueiras explicó que ya se interpuso una apelación contra la determinación del Juez, y que están a la espera de una nueva resolución, además de que están a la espera de un avance en la investigación sobre el actuar de las autoridades en este caso.

“Se metió la apelación por parte de mis abogados, los asesores legales, el día de ayer se integró, ya esta apelación por parte de la fiscalía. No tenemos una fecha exacta calculamos aproximadamente unos 20 días para tener una resolución que estamos pidiendo”, dijo.

“En esta resolución, obviamente, que exista una revocación de sentencia, porque digo si ya lo soltaron (…) el sujeto está libre, está corriendo peligro mi nena y mi vida, mi familia, mis amistades y más víctimas niños. Se está pidiendo también, en estos próximos días, que nos den el avance de la investigación (… ) de cómo están avanzando sobre el actuar de estos de estas autoridades que estuvieron desde la integración de la carpeta”, concluyó.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez