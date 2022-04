Rusia ataca estación de tren en Ucrania; hay al menos 30 muertos y más de 100 heridos

Kiev, 8 abr (EFE).- Un ataque con misiles contra la estación de tren de Kramatorsk causó al menos 30 muertos y más de cien heridos, según informó la entidad gestora de los ferrocarriles ucranianos.

“Este es un golpe deliberado a la infraestructura de pasajeros del ferrocarril y los residentes de Kramatorsk”, localidad situada al norte de la región ucraniana de Donetsk, comunicaron los ferrocarriles ucranianos en Facebook.

La empresa ferroviaria publicó además una fotografía en la que se puede ver un cuerpo tendido en el suelo cerca de varios automóviles siniestrados en lo que parece ser un aparcamiento, con bolsas y equipaje esparcidos por la calzada.

❗️The occupiers hit Kramatorsk railway station with an Iskander missile, reported the Head of the Donetsk RMA, Pavlo Kyrylenko.

Dozens of dead and injured people have been reported.

"The russians knew well where they were aiming and what they wanted", Kirilenko wrote. pic.twitter.com/fH1390FvNg

— WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) April 8, 2022