Taylor Swift y Joe Alwyn terminan noviazgo de 6 años, reporta Entertainment Tonight

Mientras Taylor Swift continúa con The Eras Tour, se dio a conocer la noticia de que terminó su relación con Joe Alwyn tras seis años juntos.

Por Corina González

Ciudad de México, 8 de abril (AsMéxico).- Mientras Taylor Swift continúa con The Eras Tour por Estados Unidos, se dio a conocer la noticia de que la cantante y Joe Alwyn terminaron su relación tras seis años juntos, reportó Entertainment Tonight. De acuerdo con ET, la separación fue amistosa y “no fue dramática”.

A lo largo de los años, la famosa pareja mantuvo su relación mayormente en privado. No obstante, experimentaron rumores de un supuesto compromiso, los cuales fueron desmentidos por Alwyn. “Si tuviera una libra por cada vez que creo que me dijeron que me comprometí, entonces tendría muchas monedas de libra”, dijo Alwyn en una entrevista al Wall Street Journal.

“La verdad es que si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, no lo diría”, agregó sobre si estaba listo para casarse con Taylor.

Taylor Swift and Joe Alwyn have broken up after six years together, ET reports. pic.twitter.com/fC3dTE6em3 — Pop Base (@PopBase) April 8, 2023

ASÍ FUE LA HISTORIA DE AMOR ENTRE TAYLOR SWIFT Y JOW ALWYN

Swift, de 33 años, comenzó a salir con el actor, de 32 años, en 2016. Durante la pandemia, la pareja también comenzó a colaborar en música, lo que culminó con la victoria en los premios Grammy.

Los álbumes Folklore y Evermore, incluyeron colaboraciones con Alwyn, quien escribió varias canciones bajo el seudónimo de William Bowery. Folklore terminó llevándose a casa el Grammy 2021 por álbum del año y Evermore fue nominado al mismo premio en la ceremonia de 2022.

“Joe es la primera persona a quien le toco cada canción que escribo, y la pasé muy bien escribiendo canciones contigo en cuarentena”, dijo Swift en su discurso de aceptación.

Alwyn está acreditado como coguionista en “Betty” y “Exile” de Folklore, así como en “Champagne Problems”, “Coney Island” y “Evermore” en Evermore.

“Soy consciente de que la gente quiere saber sobre ese lado de las cosas. Creo que hemos sido muy privados con éxito y eso ahora se ha asimilado para la gente… pero realmente prefiero hablar de trabajo”, dijo en 2018 a British Vogue (vía People).

Difinitivamente ya no creo en el amor.😿 pic.twitter.com/ECUUiQsoKg — La Tia Puercaylor (@LaPuercaylor) April 8, 2023

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.