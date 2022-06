Blinken critica agresiones a periodistas en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela

Por Claudia Torrens

NUEVA YORK, 8 de junio (AP).— El Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken enumeró el martes varias medidas de apoyo a periodistas, incluido un fondo para ayudarles con demandas injustas por difamación, después de criticar ataques a la libertad de expresión en El Salvador, Cuba y Nicaragua.

Blinken, quien habló en un foro sobre periodismo realizado en el marco de la Cumbre de las Américas, destacó que Estados Unidos está comprometido en apoyar a los medios independientes e invertir en la protección de la libertad de expresión en el Hemisferio Occidental, ya que ésta garantiza el bienestar de las democracias.

El funcionario dijo que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), ofrecerá nueve millones de dólares para un fondo global contra la difamación y la defensa de los periodistas, el cual ofrecerá ayuda económica a quienes enfrentan litigios injustos.

En su discurso, realizado en Los Ángeles, Blinken criticó brevemente a El Salvador, que en marzo y abril aprobó iniciativas que reducen la libertad de expresión. También dijo que en Cuba, Nicaragua y Venezuela el simple acto de hacer periodismo de investigación “es un crimen”.

Aseguró que en Nicaragua hay periodistas encarcelados que atraverson juicios con reglas injustas, y destacó que decenas de periodistas han huido de ese país debido a la persecución y las amenazas.

Addressed the Media Summit of the Americas and spoke with journalism students from @Cronkite_ASU about the future of media freedom. I underscored the U.S. commitment to a safe and free press in the Americas and globally. #SummitAmericas pic.twitter.com/3UNpFCt7Qg

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 8, 2022