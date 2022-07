VIDEO: Presuntos miembros del CJNG piden no atacar a sacerdotes, médicos y maestros

Los Ángeles, 8 de julio (LaOpinión).- Tras el lamentable asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, se han dado a conocer diversas agresiones del crimen organizado en contra de miembros de la iglesia.

Ante esta situación, miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, publicaron un video en las redes sociales para transmitir un mensaje.

En el audiovisual se escucha a un sujeto que se presenta como el líder de ese grupo, solicitando a sus rivales que la lucha sea entre ellos y no contra sacerdotes, doctores o enfermeros, e invita a que “los dejen hacer su trabajo sin molestarlos” durante sus traslados a las comunidades a donde son enviados.

En la grabación, que se compartió en la cuenta de Twitter @conseguridadjal, se observa a alrededor de 15 hombres con ropa militar y portando armas de alto calibre.

“Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quienes no nos debemos meter. No meternos con ninguna religión”, señaló el sujeto.