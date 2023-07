¿Cómo el crimen aumenta la violencia política en México y Brasil? Estudio lo responde

Ciudad de México, 8 de julio (InsightCrime).– Los grupos del crimen organizado utilizan la violencia para manipular las elecciones en México y Brasil, según revela un nuevo informe. Pero, sorprendentemente, algunas de las zonas de México más castigadas por el crimen organizado sufrieron pocos ataques contra funcionarios locales.

El estudio, publicado el 22 de junio por el Proyecto de Sistematización de Datos sobre Hechos de Violencia y Localización de Conflictos Armados (Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED), hizo un seguimiento de hechos de violencia contra representantes locales del gobierno en cerca de 100 países, con estudios de caso en México, Brasil y otros cuatro países de todo el mundo.

Between January and May 2023, ACLED records over 100 incidents of violence targeting local government officials in #Mexico, marking a 32% increase compared to the same time period in 2022. pic.twitter.com/WGMkb7tjnw

— Armed Conflict Location & Event Data Project (@ACLEDINFO) July 6, 2023