Apabulla el número de espectaculares de morenistas y se deben transparentar: Noroña

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT para la candidatura presidencial de la Cuarta Transformación, admitió que dentro del movimiento todos los contendientes deben decir cuánto están gastando en publicidad y de dónde provienen los recursos “porque es muy apabullante el número de espectaculares que una de las personas que aspira tiene en todo el territorio nacional”.

“Hay un tema que no está comprendido en los lineamientos y que cada vez se convierte en un asunto más delicado, que es la publicidad, hay publicidad que se hizo antes del 19 (de junio) y que sigue proliferando, y que no se está informando dentro de los gastos de los recorridos entonces me parece absurdo que digan que (Ricardo) Monreal ha gastado más que los demás y haya quien tiene tapizado el país de espectaculares”, cuestionó Fernández Noroña en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El Diputado con licencia lamentó que se apueste a que “el dinero sea el que determine” e indicó que sin duda el que tiene más espectaculares es Adán Augusto López Hernández. “Está tapizado el país, yo calculo que valen 40 mil pesos cada uno porque además están en muy buenas zonas. Claudia (Sheinbaum) tiene una revista ahí, Líderes, no es correcto tampoco, son prácticas que hemos combatido en segundo lugar, en presencia, luego están los de Marcelo”.

El pasado 4 de julio, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, dio a conocer que los cuatro aspirantes presidenciales de este partido han gastado en conjunto 2.7 millones de pesos durante las dos primeras semanas de gira en busca de la candidatura a la presidencia de México. Esto, luego de que los contendientes entregaron las respectivas facturas que comprueban los gastos que han realizado del 19 de junio al 2 de julio.

Ebrard, por ejemplo, reportó 385 mil 509 pesos; Sheinbaum 868 mil 770 pesos; Monreal 916 mil 376 pesos, y Adan Augusto —quien renunció a los cinco millones de pesos en financiamiento—577 mil 584 pesos. Fernández Noroña recibirá el financiamiento por parte del PT, pero incluso la dirigencia de Morena ha señalado los retrasos en ese sentido.

Gerardo Fernández Noroña indicó en ese sentido que envió una carta abierta a Mario Delgado diciendo ‘yo no he informado mis gastos, el PT está cubriendo y el PT se toma su tiempo’, yo ya estoy que me aviento por la ventana porque es importante hacerlo.

Cuestionado sobre los señalamientos que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que la Senadora Xóchitl Gálvez es la verdadera candidata de la oposición, Noroña indicó” que es un proceso de simulación, acá al contrario, nadie, todos estamos haciendo nuestro esfuerzo con todas las dificultades que implica un esfuerzo de esta naturaleza, nadie tiene nada dado y de aquel lado es evidente que van a imponer”.

“Es una mujer con chispa, es una mujer que se puede defender en el debate, pero que no tiene razón. Su amor no es sincero, son racistas, clasistas y ahora resulta que están apoyando a una persona que se asume surgida del corazón del pueblo”, comentó.

