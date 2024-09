México golea 3-0 a Nueva Zelanda en el inicio de la tercera etapa de Aguirre como DT

Javier Aguirre disfrutó de esta nueva victoria a 14 años de haber dirigido por última ocasión al Tri, en aquel duelo de octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que Argentina se impuso por 3-1.

PASADENA, California, Estados Unidos, 8 de septiembre (AP).– Javier Aguirre tuvo motivos para sonreír durante su reaparición en la zona técnica de la Selección Mexicana, aunque está lejos de quedar satisfecho con el funcionamiento.

El equipo tricolor se despachó con tres tantos para golear 3-0 a Nueva Zelanda el sábado, en el arranque de la tercera etapa de “El Vasco” como seleccionador nacional, con un duelo amistoso en un desierto Rose Bowl de Pasadena.

Orbelín Pineda mandó a las redes el primer tiro a puerta del partido con un derechazo cruzado, a una gran diagonal que le cedió con la cabeza Roberto Alvarado, para inaugurar el marcador a los cinco minutos.

Miren nada más este truco del ‘Maguito’🪄🎩 Así definió @orbelin90 en el primer gol del partido.

🇲🇽1-0 🇳🇿#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/5R92Vly4tz — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 8, 2024

César Huerta entró de cambio para el complemento por una lesión de Julián Quiñones. En la primera pelota que tocó, el atacante de Pumas marcó la segunda diana a los 53, con un remate desde el corazón del área, a un pase desde el sector derecho por parte de Luis Romo.

Romo se encargó de hacer más holgada la victoria con un disparo a los 57, luego de que en la primera mitad había estrellado un tiro en la base del poste, tras un pase extraordinario de Quiñones, durante el tiempo de descuento.

“Si metes tres hay que meter seis, no te conformes. Eso no me gustó mucho”, dijo Aguirre en rueda de prensa. “Me gustó la actitud, pero en el funcionamiento colectivo fuimos intermitentes, hacíamos cosas buenas y se apagaba la luz, triangulamos, pero no fuimos regulares. No se puede una para adelante y dos para atrás”.

📹 Tenía segundos en la cancha y de inmediato se hizo presente. Así marcó el Chino Huerta.#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/1DJpCJBR5E — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 8, 2024

De cualquier modo, Aguirre disfrutó de esta nueva victoria a 14 años de haber dirigido por última ocasión al Tri, en el duelo de octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que Argentina se impuso por 3-1.

“Nunca le puedes decir que no a tu país en cualquier cargo en el futbol y soy un privilegiado, luego de estar 15 años en la liga española, que me vuelvan a llamar”, dijo el entrenador.

“El Vasco” ahora cuenta con un registro de 38 triunfos, nueve empates y 13 derrotas con el Tri; será el responsable del equipo hasta la conclusión del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026, para luego dejar la posición a su actual auxiliar, el exjugador y capitán de la Selección y del Barcelona, Rafael Márquez.

Sabe generar y sabe definir 😤 Así fue el gol de Luis Romo esta noche.

🇲🇽3-0 🇳🇿#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/N8zm08tvNR — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 8, 2024

Aguirre llegó al cargo como reemplazo de Jaime Lozano, luego de que México fracasó en la pasada edición de la Copa América al quedar fuera en la fase de grupos. Ese fue el segundo traspiés del Tri en los años recientes luego de la debacle en Qatar 2022, donde quedó fuera en la fase grupal bajo la guía del argentino Gerardo Martino.

La afición de la Selección en Estados Unidos mandó lo que pareció un severo reclamo al ausentarse del gigantesco Rose Bowl. Apenas 25 mil 271 aficionados acudieron al escenario con capacidad de 90 mil.

“La afición es soberana y espera algo a cambio de su entrada. Nosotros empezamos hoy y era poco probable sin ver nada que la gente llenara un campo como este”, dijo Aguirre. “Pero es el primer paso, en medida que hagamos camino y vayamos siendo generosos, entregados y si acompañan los resultados, la gente volverá a acercarse. Aunque 25 mil no se me hace mala cifra”.

Pineda celebró su diana 11 vistiendo la casaca tricolor. El jugador del AEK griego formó parte del grupo que sucumbió en la Copa América. Huerta y Romo también formaron parte del conjunto que fracasó en el torneo continental organizado por Conmebol.

El arquero Max Crocombe fue el más destacado del cuadro neozelandés (clasificado 94 en la clasificación FIFA) al evitar en la primera mitad más daño en su portería. Sin embargo, terminó siendo superado ampliamente junto al resto de sus compañeros.

El zaguero neozelandés Tommy Smith estuvo cerca de emparejar en la recta final de la primera mitad tras un tiro de esquina, pero se quedó corto de poder al hacer un remate de cabeza solo frente al marco defendido por José Rangel.

El equipo de Aguirre volverá al campo el martes 10 de septiembre para medirse en un nuevo amistoso a Canadá en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.