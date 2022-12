40 familias exigen ir por todos los funcionarios panistas por el fraude inmobiliario

El abogado Rodrigo Muñoz afirmó a SinEmbargo Al Aire que no existe persecución política como afirmaron miembros del PAN este día y aseguró que tanto él como sus representados legales solo buscan respuestas.

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Cuarenta familias que habitan el condómino City Towers, ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la Alcaldía Benito Juárez exigieron a Santiago Taboada, actual Alcalde de la demarcación y a los exfuncionarios del Partido Acción Nacional (PAN) que han encabezado administraciones pasadas que den la cara por el fraude inmobiliario del que han sido víctimas.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Rodrigo Muñoz, abogado de los afectados, pidió a todos los responsables presentarse ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para dar la cara por lo que hicieron.

“Yo les tomo la palabra, si tocan a uno, los tocan a todos. Todos los responsables, por favor, que se presenten en la Fiscalía a la buena y que den la cara por lo que hicieron. Yo tengo representados que son de la tercera edad, con capacidades diferentes que compraron en este edifico porque les dijeron que iba a tener salidas de emergencia, todo moderno, todo accesible y viven en sus jaulas de oro porque sus familiares con capacidades diferentes no pueden salir de sus departamentos porque no está habilitado como se lo prometieron y, todavía peor, por la parte de la autoridad no fue a revisarlo, Víctor Mendoza no lo fue a revisar, tan sé que no lo fue a revisar que lo firmó, lo autorizó y no se dio cuenta que había 54 departamentos de más”.

El abogado detalló que en primera instancia la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) había aprobado la construcción de 752 departamentos para el complejo de City Towers, sin embargo, al final se construyeron 806 departamentos con autorización de las autoridades de la Benito Juárez.

“Lo que estamos pidiendo no es solamente justicia, sino que nos den la cara. El día de hoy fue emitido un amparo que presentamos en contra de la negativa del Alcalde Santiago Taboada, de Luis Alberto Mendoza como Diputado federal y de su hermano, Victor Mendoza, que casualmente es quien firma el uso y ocupación del inmueble legalizando lo ilegal, es decir, el condominio tenía autorizado por Seduvi 752 departamentos, construyeron 806, la manifestación de construcción fue emitida en la época de Christian von Roerich y el uso y ocupación, legalizando lo ilegal, con Santiago Taboada”.

Esta tarde, un Juez libró una orden de aprehensión contra el Diputado local panista Christian Von Roehrich de la Isla, quien es acusado de cometer actos de corrupción en la Alcaldía Benito Juárez durante su gestión.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detalló que la orden de aprehensión es por posible asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.

“Christian ’N’, actual Diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes ya buscan luego de que el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público además de asociación delictuosa”, dijo Ulises Lara e informó de la detención de otros tres exservidores publico de la Alcaldía.

De manera inmediata, la cúpula del PAN salió en defensa del exalcalde y Diputado local. “Si tocan a uno nos tocan a todos”, afirmaron algunas de las figuras del blanquiazul en conferencia de prensa.

“Es la ley de venganza de un gobierno de cuarta que busca quitarnos a la mala no que no pudo ganar a la buena, que ha buscado debilitar a nuestros alcaldes en la Ciudad de México y todo el país,; que ha buscado quitarle los fondos, pero como eso no les ha alcanzado ahora busca usar todo el poder de las fiscalías para acallarnos, pero no lo vamos a permitir. Nosotros hoy estamos aquí para decirle a Claudia Sheinbaum que no se lo vamos a permitir”, dijo Marko Cortés, líder del PAN, ante medios de comunicación.

“Ya basta de persecuciones políticas, de querer ganar a la mala lo que ella sabe bien no ganó en la elección”, agregó el panista al asegurar que “si tocan a uno, tocan a todos”.

Ante esta situación, el abogado Rodrigo Muñoz afirmó que no existe persecución política como afirmaron miembros del PAN este día y aseguró que tanto él como sus representados legales solo buscan respuestas.

“Yo soy uno de esos ciudadanos apartidistas que me presenté en la Fiscalía con información que yo obtuve, que yo junté y se la presenté a la Fiscalía. Yo no veo persecución política, yo veo una búsqueda mía y de 40 familias que pusimos nuestro patrimonio de años en un inmueble que el día de hoy no tiene ni los materiales, ni los permisos”.

Rodrigo Muñoz, indicó que Víctor Mendoza, actual director de planeación de la alcaldía Benito Juárez, fue el responsable de autorizar la ocupación del condómino City Towers

“Victor Mendoza es quien firma el uso y ocupación que es básicamente el documento donde la Alcaldía dice ‘ya revisé que todo está bien’ y uno como ciudadano confía en que su autoridad va a revisar, va a decir esto está bien para habitarse. Protección Civil dice que ellos ni siquiera intentaron pedir un plan de Protección civil o elaborarlo”.

Vecinos de la Alcaldía Benito Juárez que han denunciado durante años la corrupción inmobiliaria en la demarcación, expresaron su indignación a través de redes sociales por las declaraciones de los panistas en la conferencia de prensa en donde respaldaron a Christian Von Roehrich.

“Jorge Romero dice que toda la corrupción de la que hemos sido testigos en Benito Juárez durante todos estos años ‘es imaginaria’”, publicó Maria Luisa, vecina de la Alcaldía que además acusó al exalcalde de tener bloqueados a varios vecinos que exhibieron la corrupción en su administración.

“Exdelegado @Christianvonroe no cuenta con fuero constitucional ni con inmunidad procesal. Es momento que el #CártelInmobiliario pague todo el daño que ha hecho, que pague el infierno que han vivido mis vecinos defendiendo sus patrimonios. Gracias”, publicó el grupo de vecinos Villa de Cortés en su cuenta de Twitter.

Martín Hernández Téllez escribió: “Perdí a mi madre y esposa por culpa del #cartelinmobiliariopan en Zapata 56 #Portales @BJAlcaldia y te atreves a sostener esto que dices si voy a tu oficina y decírmelo en mi cara? Que dios te perdone”.

El Gobierno capitalino, a través de la Seduvi y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), estima que la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez representa una defraudación de más de 7 mil 142 millones de pesos y comprende la construcción de 264 pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022 y por los cuales se presentarán las denuncias penales correspondientes contra quien resulte responsable.

Es decir, este esquema de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía abarca las administraciones panistas de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), Jorge Romero (2012-2015), Christian Damián Von Roehrich De La Isla (2015-2018) y el actual Alcalde Santiago Taboada.