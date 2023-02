La resistencia en el Senado se cruza con lo electoral y obliga a “Alito” a sentarse

Senadores del PRI se reunirán este jueves con el dirigente Alejandro Moreno en la sede del partido con la intención de limar las asperezas que han escalado en los últimos meses y que recientemente motivaron a un priista cercano a “Alito” a solicitar la destitución del coordinador de la bancada, Miguel Ángel Osorio Chong.

Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).– “‘Alito’ viola cotidianamente su palabra y con sus acciones demuestra quién es y que tiene el único interés de ver sus temas, sus circunstancias, y no las del partido”. Así justificó el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, su decisión de suspender hace una semana la reunión plenaria de la bancada cuando Alejando Moreno Cárdenas llegó pese a, según dijo, no estar invitado. La repentina salida del legislador puso sobre la mesa el más reciente episodio de un historial de desencuentros que se han gestado al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la antigua fuerza predominante en el país que pasa por el peor de sus momentos.

Las diferencias entre Osorio Chong y Moreno Cárdenas son conocidas. La bancada tricolor en el Senado se ha convertido en el único espacio del priismo que no controla “Alito” como quedó demostrado en la plenaria. Los reclamos de algunos dirigentes hacia su dirigente han sido diversos, pero en su mayoría se deben al poder que ha ido amasando y a los oídos sordos que ha hecho frente a los procesos electorales de 2023 y 2024. Este día se tiene previsto un encuentro en donde ambas partes tratarán de sanar cicatrices.

“La reunión es expresamente para tratar el tema de las desavenencias con el coordinador [y Alejandro Moreno]. Seguramente a partir de eso saldrán otras cosas que podremos afinar en la agenda. Tenemos que estar preparados para lo electoral, pero también tenemos que cubrir una agenda social”, dijo en entrevista el Senador Jorge Ramírez Marín.

La reunión de este jueves genera expectativas, pues aunque Alejandro Moreno aceptó la petición que le hizo Osorio Chong y otros senadores para reunirse, y dijo que pondría “por encima de cualquier controversia interna” su interés por los temas en común, ese mismo día llamó “lacayos, esbirros o esquiroles” a militantes opositores. El Senador respondió en días pasados que no permitirá que lo “sometan” y llamó, como lo ha hecho en meses pasados, a que la militancia defienda al PRI porque, insistió, el partido no es de “Alito”.

El tricolor enfrenta una crisis y este 2023 será definitorio. Las elecciones de Gobernador en el Estado de México y Coahuila podrían significar su desaparición casi por completo, pues sólo tendría bajo su gestión a Durango, que hace un año ganó en alianza con el Partido Acción Nacional (PAN). A ellos se suman las acusaciones de la Gobernadora de Campeche Layda Sansores contra “Alito” Moreno por supuestos actos de corrupción, lo que no ha pasado desapercibido por un sector de la militancia que desde hace meses exige la destitución del priista.

Tres de los principales críticos del dirigente forman parte de la bancada del Senado que se reunirá este jueves: Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu y Beatriz Paredes. Las tres exigieron en junio del año pasado la renuncia de Alejandro Moreno, petición a la que se sumaron exdirigentes y exgobernadores priistas.

Ruiz Massieu, por ejemplo, ha acusado a “Alito” Moreno de poner en riesgo la alianza del PRI con los partidos Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), y aunque recientemente se reagrupó, esto no aminoró las diferencias internas.

Ella y la Senadora Beatriz Parades —quienes han expresado sus aspiraciones presidenciales— cuestionaron el acuerdo de “Alito” Moreno con el PAN para que sea el tricolor quien seleccione las candidaturas del Estado de México y Coahuila para que el panismo, a cambio, lleve mano en 2024 en la elección a la Presidencia y a la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Paredes manifestó hace unos días la importancia de realizar procesos de selección neutral. “Me parece muy importante que sea un método equilibrado entre las fuerzas políticas que participen y abierto a la participación de la sociedad civil”, comentó en rueda de prensa. En tanto, Ruiz Massieu no vio con malos ojos la alianza electoral, aunque expresó su desacuerdo con los términos. “Lo más importante es que ese proyecto sea incluyente, plural y diverso, y que sea la ciudadanía la que defina quién es la mejor persona para encabezar el proyecto, y que sume a la mayoría”, declaró en un video.

Claudia Anaya Mota, otra de las senadoras críticas a la gestión de “Alito”, consideró que en la reunión de hoy lo central será “resolver los conflictos o desavenencias internas”, enfocarse en las elecciones estatales de este año y plantear la agenda legislativa.

La exaspirante a la gubernatura de Zacatecas dijo que las senadoras podrían plantear su inconformidad por la falta de transparencia en el acuerdo electoral al que llegó la dirigencia de PRI con el PAN, pero la prioridad será pedirle a Moreno Cárdenas “institucionalidad y pluralidad”.

“Es decir, que cuando se toman decisiones de esa naturaleza se consulte a la base para que todos nos demos por enterados a través de nuestro partido y no a través de los medios de comunicación”, expuso la legisladora, quien en octubre del año pasado acusó a Moreno Cárdenas de traición luego de que la Gobernadora Sansores difundió una conversación de WhatsApp que evidenciaría un pacto entre Alejandro Moreno y el Senador Ricardo Monreal para que el hermano del morenista, David Monreal, ganara la gubernatura de Zacatecas y no ella, que contendía por el PRI.

“Voy con un ánimo de expectativa, voy a ver cómo me reciben en mi partido, cuáles son las diferencias que tiene mi presidente para conmigo, voy en un ánimo de expectativa”, agregó Anaya Mota. También recordó que ella, al igual que integrantes de la bancada, ya plantearon previamente la destitución de “Alito”, pero destacó que el objetivo será “consensuar discrepancias, no voy a entrar en una dinámica que no abone”.

En los últimos meses la gestión de Alejandro Moreno ha sido cuestionada no sólo por su falta de resultados electorales, también porque, según han denunciado militantes como el Senador Osorio Chong, ha prometido cargos y lugares en el Congreso para afianzar su poder, y sólo ha usado al tricolor como un escudo ante los señalamientos de corrupción que enfrenta.

Actualmente el dirigente priista es investigado por la Fiscalía de Campeche —estado que gobernó de 2015 a 2019— por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que en julio pasado el Gobierno federal reveló en su cuenta de Twitter que también la Fiscalía General de la República inició un caso contra él. Aunque el Presidente López Obrador se disculpó después por difundir esa información desde la cuenta oficial del Gobierno, desde entonces no desmintió la información.

Desde que en junio Beatriz Paredes, Osorio Chong y exdirigentes del partido plantearon la destitución de “Alito”, él defendió que seguiría en el cargo hasta agosto de 2023, periodo para el que fue electo.

Un mes después, el Senador Osorio Chong denunció en entrevista con Los periodistas, programa de SinEmbargo Al Aire, que el dirigente incumplió su palabra porque no realizó reuniones de seguimiento; el legislador también lo acusó de tratar de destituirlo, además de prometer cargos y lugares en el Congreso para afianzar su poder.

“[Quiere] apropiarse de lo que no es de él, de lo que no entiende que no le pertenece, él es hoy el dirigente, pero no es el dueño del partido”, dijo en es ocasión el Secretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también alertó sobre los intereses de “Alito” por prolongar su gestión hasta 2024.

Esto se concretó en diciembre pasado, cuando el Consejo Político Nacional del PRI, sin convocar a una Asamblea Nacional, aprobó una reforma a los estatutos que permiten a Moreno Cárdenas extender su cargo hasta que concluya el proceso electoral de ese año. Osorio Chong y Ruiz Massieu han impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la sesión del Consejo Político Nacional del tricolor en la que se aprobó esta decisión.

Aún con los perfiles críticos a la dirigencia en el Senado, la bancada también la conforman priistas que han externado su apoyo a Alejandro Moreno y se les ve frecuentemente en sus eventos.

Por ejemplo, hace una semana, cuando la reunión plenaria concluyó de manera abrupta, quien acompañó al Diputado fue el Senador Manuel Añorve, quien también se reunió el martes con “Alito” y exgobernadores priistas, incluida Beatriz Paredes, su asistencia fue vista como una forma de respaldar al dirigente.

En este contexto, y a días de que Erubiel Alonso Que, dirigente del Movimiento Territorial del PRI y cercano al presidente priista, solicitó durante la reunión del Consejo Político Nacional la expulsión de Osorio Chong, las y los senadores se reunirán hoy con “Alito” desde las 17:00 horas.

“Queremos empatar agendas, no es posible que vayamos la agenda de senadores por un lado y cada senador por su lado y la agenda del partido. Tenemos que trabajar juntos”, dijo el Senador Ramírez Marín, quien además aseguró que la remoción tanto de Osorio Chong como de Moreno Cárdenas no están sobre la mesa, pero no las descartó en caso de que no lograr una reconciliación.

Él, al igual que Claudia Anaya respaldaron dejar a Osorio Chong al frente de la bancada. Ambos se mostraron optimistas sobre los resultados de las elecciones de este año. “Nada más es cuestión de arreglar esas diferencias”, dijo Ramírez Marín.

