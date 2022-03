Gertz Manero responde ante polémica por audios: es “extorsión mediática criminal”

Gertz Manero aseguró que ha enfrentado un linchamiento mediático por los procesos penales que actualmente tiene abiertos la Fiscalía que encabeza.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que ha sido víctima de “una verdadera extorsión mediática criminal” con el objetivo de lincharlo.

El funcionario se refirió a los audios que fueron filtrados este fin de semana y donde se le escucha criticar un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría dejar en libertad a Alejandra Cuevas Morán, su excuñada.

Esta mañana, entrevistado esta mañana por Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, el funcionario descartó renunciar.

“No solamente no pasa por mi cabeza, tenemos que enfrentar una realidad que está teniendo ya unas consecuencias muy desagradables, yo pienso que estamos ante una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al Fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigados, a los que estamos llevando a proceso y a quienes hemos no solamente procesar, si no mantenerlos en la cárcel y que eso verdaderamente los tiene indignados y han encontrado una manera de hacer una estructura de fuerza que es una extorsión clarísima”, expuso.

Gertz Manero también aseguró que asistirá al Senado de la República cuando se defina una fecha para su comparecencia, también dijo que no ha asistido antes porque los legisladores no convocaron antes.