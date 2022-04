Musk sugiere que Tesla se dedicará a extraer y refinar litio si no baja su costo

Washington, 8 abr (EFE).- El empresario estadounidense Elon Musk sugirió este viernes que Tesla, su empresa de vehículos eléctricos de lujo, se dedicará al negocio de extraer y refinar litio si no se reduce el costo de esta materia prima que necesita para fabricar las baterías.

Musk, muy aficionado a utilizar la red social Twitter para comentar noticias y compartir sus ideas, se hizo eco hoy de una serie histórica de datos sobre el precio del litio, que se ha disparado en la última década y especialmente desde que comenzó la guerra en Ucrania.

“¡El precio del litio ha subido a niveles de locos! Tesla de verdad podría tener que entrar en la extracción y refinado directamente a escala, a menos que mejoren los costos”, dijo el hombre más rico del mundo, señalando que el metal está “en casi todas partes” del mundo.

We have some cool ideas for sustainable lithium extraction & refinement

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2022