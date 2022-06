México está representado en la Cumbre, pero “bajo protesta” por las exclusiones: AMLO

El Presidente López Obrador señaló que México está representado con el Canciller Marcelo Ebrard en la Cumbre de las Américas, pero bajo protesta “porque no aceptamos que se excluya a nadie”.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo este jueves que es necesario cambiar la política intervencionista para que América tenga mayor capacidad económica y comercial.

“No estamos de acuerdo con mantener la misma política de siempre, intervencionista, que afecta a la gente, que tiene que ver con las cúpulas de poder económico y político, las diferencias arriba por cuestiones ideológicas, por dogmatismos, por intereses”, dijo en conferencia de prensa matutina.

Cuestionado sobre su inasistencia a la Cumbre de las Américas, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que México está representado por el Canciller Marcelo Ebrard, pero bajo protesta “porque no aceptamos que se excluya a nadie”.

“Nosotros estamos representados, pero al mismo tiempo lo hacemos bajo protesta porque no aceptamos que se excluya a nadie. Queremos la unidad de todos los países del continente en beneficio de nuestros pueblos y no queremos alentar bloqueos ni discriminación […] Si nosotros nos quedamos callados ante esa conducta hegemónica, eso va a continuar”, agregó.

“Queremos la unidad de todos los países del continente americano en beneficio de nuestros pueblos. […] Ya no queremos eso, queremos la hermandad. Lo que soñaba Bolívar: la integración de toda América”, comentó.

López Obrador reiteró su llamado a la integración económica del continente: “América debe integrarse, en lo económico, en lo comercial con respeto a la soberanía de cada Nación. Eso es lo más recomendable”.

En ese sentido, el Presidente consideró que América tiene un enorme potencial para posicionarse en lo económico y en los comercial, pues destacó que el continente cuenta con fuerza de trabajo joven, muchos recursos naturales, mercado, tecnología y capital.

“¿Qué es lo que hace falta entonces? Una nueva política, pero si no se invita a todos, si no se busca la conciliación [no se lograría]. Es lo que hay que hacer en América con nuestras características”, concluyó.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha asistido a la Cumbre y ha enviado en su lugar a su Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Los líderes de Bolivia, Guatemala y Honduras tampoco han acudido al encuentro, por la exclusión de los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

-Con información de Europa Press