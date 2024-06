Sheinbaum se reunirá con AMLO para iniciar pláticas formales sobre cambio de Gobierno

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, la Presidenta electa de México, confirmó este domingo que mañana tendrá su primera reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre la transición entre gobiernos y otros temas.

A través de sus redes sociales, la virtual Presidenta de la República publicó un mensaje grabado en el que compartió sus actividades del día y su entusiasmo por iniciar las pláticas formales para el cambio de Gobierno que se avecina.

En su video, también presumió que el Gobierno de Singapur le entregó el premio por su administración como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la que, durante los últimos cinco años, se trabajó la política de movilidad, de los centros culturales, la transformación digital, el incremento de los parques, de los espacios públicos y la política de atención al medio ambiente.

“Este es un premio para la Ciudad de México. Se lo estaré enviando al actual Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, pero de todas maneras quería mostrárselos porque es un gran reconocimiento a la Ciudad de México por parte de Singapur, que es reconocido como uno de los grandes innovadores”, destacó al recordar que en su mandato, la capital del país fue reconocida como “la ciudad de la innovación y los derechos”.

“Lo recibí hoy y se lo estaré enviando a Martí Batres para que esto quede en manos -siempre- de la Ciudad de México, y ahora Clara Brugada también lo tendrá”, manifestó.

AMLO ANUNCIA PRIMERA REUNIÓN

El Presidente López Obrador informó la mañana del viernes que se reunirá con Claudia Sheinbaum para arrancar el proceso de la transición presidencial una vez que reciba la constancia de Presidenta electa.

A través de su conferencia de prensa matutina, el mandatario aclaró que sí sostendrá un encuentro con Sheinbaum, pero que lo hará cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le entregue la constancia, con la finalidad de elaborar un plan de transición.

“Hay que esperar a que reciba su constancia de Presidenta electa, creo que es el domingo de acuerdo con la Ley, porque ahora es virtual Presidenta electa. Ya formalmente va a ser Presidenta electa cuando le entreguen su constancia de mayoría creo, si no estoy equivocado, a partir de ahí vamos a establecer comunicación, vamos a decir ‘formal’, porque siempre hemos tenido comunicación. Somos compañeros, yo la respeto mucho. No me voy a cansar de decir que es una mujer muy inteligente, una académica de primer nivel”, declaró.