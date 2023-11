Piña devolvió fideicomisos sólo de palabra: AMLO. “Le reclamaron conservadores”

La Ministra Norma Piña había expresado en un oficio su disposición a delegar el dinero de los 13 fideicomisos del PJF extintos con el fin de crear un fondo de apoyo a las y los damnificados por el huracán “Otis”.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió esta mañana nuevamente contra la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, luego de que una Jueza federal otorgara una suspensión para prohibir la utilización de los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de Federación (PJF) para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero.

Desde Palacio Nacional, el mandatario compartió que Piña Hernández le mandó una carta en la que se comprometía a entregar los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, pero que no lo ha hecho, acción que calificó como hipócrita.

“Me mandó una carta la [Ministra] presidenta de la Corte, que iban a entregar 15 mil millones y todavía no veo claro qué están pensando, porque pues no se puede esa ‘jugarreta’. Es de mal gusto decir por acá, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía: ‘Vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco’. Pero por acá los jueces, que son libres, promueven amparos”, dijo.

“Vamos a ver qué paso, seguramente se han de haber enojado los del bloque conservador con ella y le han de haber dicho: ‘¿Qué pasó? Si los fideicomisos no se tocan, y ahora cómo vas a comprometer para ayudar a Acapulco si no nos preguntaste. ¿Qué te crees, te mandas sola?’”, enfatizó.

López Obrador planteó la posibilidad de que fuera una “rebelión” de las y los jueces, así como de las y los magistrados que promovieron el amparo para impedir que se utilizara el dinero de los fideicomisos.

“Vamos a esperarlos y ojalá, porque cuando ella lo planteó hice un reconocimiento y claro que lo voy a reconocer, pero no se pueden ocultar esas cosas. O es un confabulación o es una rebelión [por parte de jueces y magistrados que promovieron amparos], ¿qué será? Queda de tarea para el análisis”, añadió.

JUEZA PROHÍBE LA UTILIZACIÓN DEL DINERO DE LOS FIDEICOMISOS

Ayer, una Jueza federal otorgó una suspensión para prohibir la utilización de los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del PJF para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, luego de las afectaciones por el huracán “Otis”.

Elizabeth Trejo Galán, Jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determinó suspender las negociaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para que el dinero de los fideicomisos sea destinado para el apoyo a las víctimas del huracán en Guerrero.

El Magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), dio a conocer, en un encuentro con medios de comunicación a las afueras del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, que Trejo Galán ordenó la suspensión temporal, pues “se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo” del acuerdo al que ya habían llegado el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Ministra presidenta Norma Piña Hernández.

“En dicha sentencia, con toda seguridad, se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado dicho decreto, las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura Federal. Lo anterior es el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos para que los actos de cualquier autoridad legislativa, ejecutiva e incluso judicial sean revisados a través de una sentencia a los ojos de la Constitución por un Juzgado o Tribunal Federal, con el respaldo de un Poder Judicial independiente y autónomo respetuoso del principio de la división de poderes”, dijo Muñoz Alvarado.

Por su parte, la Jueza Elizabeth Trejo concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se disponga de los recursos a que hace alusión el decreto, en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social, y destacó que la suspensión no afecta el interés público al no aclarar para qué se usará el recurso.

CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA PRESUPUESTO PARA EL 2024

La Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves, en lo general y en lo particular, el dictamen con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2024, y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El documento, avalado en lo particular con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, prevé un gasto neto total de nueve billones 66 mil 45.8 millones de pesos, es decir, un incremento real de 4.2 por ciento comparado con el 2023, y estima un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos.

El pleno aceptó modificaciones al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, validado en lo general, con 262 votos a favor, 216 en contra y una abstención, en la sesión presencial iniciada desde el lunes 6 de noviembre.

Asimismo, se aceptó la reserva presentada por Marcos Rosendo Medina Filigrana, Diputado morenista, para adicionar el artículo décimo cuarto transitorio, donde se determina que los recursos que se reintegren a la Tesorería de la Federación, derivados de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), referidos en el decreto publicado el 27 de octubre de 2023, se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán “Otis” en Guerrero.

Al respecto, el legislador aseguró que “esta modificación representa la oportunidad de hacer un acto de Estado, donde concurran los tres poderes: la propuesta del Presidente de la República, la adhesión de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y la voluntad política de los grupos parlamentarios”.

“Dejemos a un lado el ancla de guerra, levantemos la visión, ayudemos a que renazca Acapulco, la reconstrucción va a ayudar a que se fortalezca la economía de Guerrero y a que tengamos un México más próspero”, comentó en la tribuna.

Aunque se tomó esa decisión, su aplicación tendrá que esperar, ya que una Jueza federal otorgó ayer una suspensión para prohibir que los más de 15 mil millones de pesos de dichos fideicomisos se utilicen en la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, los municipios más devastados por el impacto de “Otis”, huracán que golpeó el pasado 25 de octubre con la potencia de la categoría 5.

El pleno de la Cámara de Diputados también dio luz verde a la propuesta de modificación presentada por el Diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, cuyo contenido hace referencia al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a fin de reponer 500 millones de pesos de los 767 millones que se les redujo.

En su intervención, señaló que con este reajuste, el TEPJF contaría con un presupuesto de tres mil 622 millones 833 mil 452 pesos, lo que permitiría que esta institución tenga presupuesto para realizar “la elección más grande la historia”.

