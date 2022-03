Arrecifes de coral del Caribe se han calentado por cambio climático al menos un siglo

Redacción Ciencia, 10 mar (EFE).- El cambio climático causado por la actividad humana, además de la atmósfera, calienta los océanos del mundo, alterando los ecosistemas marinos. Ahora, un nuevo análisis constata que los arrecifes de coral del Caribe llevan calentándose al menos un siglo.

Colleen Bove, de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (Estados Unidos), y su equipo crearon primero una base de datos de 5 mil 326 arrecifes de coral del Caribe, cada uno situado en una de las ocho subregiones.

