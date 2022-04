VIDEO: Carlos Salcedo es expulsado tras patear en cabeza a jugador del Real Salt Lake

El central mexicano Carlos Salcedo cometió una imprudente acción en la jornada 6 de la MLS en el partido del Toronto FC contra el Real Salt Lake City.

Por Kike Frías

Los Ángeles, 10 de abril (LaOpinión).- Si un jugador mexicano tiene un carácter fuerte, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, es Carlos Salcedo, que durante sus casi 10 años de carrera profesional siempre ha tenido que ser frenado por los entrenadores que le han dirigido.

Todo se salió de control el sábado en el partido del club donde juega, Toronto FC, enfrentó al Real Salt Lake de visitante. Sobre el final del partido y con el duelo empatado, en una jugada en terreno propio Salcedo subió mucho el pie en una jugada dividida y le propino una fuerte patada al delantero venezolano Sergio Córdova.

La patada fue calificada de tonta, innecesaria y hasta “criminal” por fanáticos de la Major League Soccer (MLS) que siguieron el choque por redes sociales.

El árbitro del encuentro disputado en el Rio Tinto Stadium no dudó en sacarle la cartulina roja directa, a pesar que Salcedo reclamó que no fue adrede sino una jugada fortuita, no le parecía justa la sanción.

Contra el Real Salt Lake City, el defensor central exTigres sumó su quinta titularidad y si no hubiera sido por su imprudente acción, podría ser otro partido -el cuarto- que jugaba completo.

Tal es el nivel que está demostrando Salcedo en la MLS que un sector de la prensa deportiva especializada en México, así como la afición, le han pedido a Gerardo “Tata” Martino que lo convoque a “El Tri”, caso parecido al de Javier “Chicharito” Hernández; ambos jugadores han sido borrados del mapa de la selección.

Su nivel no ha pasado desapercibido en Europa. Con 28 años y con mucho que ofrecer, un club que sabe contratar buenos jugadores mexicano como lo es el Porto de Portugal ya ha preguntado por su actual situación.

Recién llegado al Toronto FC, Salcedo podría recalar en el fútbol europeo por segunda ocasión en su carrera tras la pasantía en el Eintracht Frankfurt alemán.

Desde Grecia también sondean su incorporación, específicamente el Olympiakos, que podría perder a Rubén Semedo próximamente; otra opción menos viable sería la del Palmeiras de Brasil.

SIN CARLOS SALCEDO EN EL CAMPO, PARTIDO TERMINO EMPATADO

En nada varió la tarjeta roja a Salcedo y Real Salt Lake City y Toronto FC quedaron empatados 2-2 por la jornada 6.

Los locales se fueron arriba en el marcador con goles de Justin Meram (7′) y Damir Kreilach (43′); el Toronto empató hasta en dos ocasiones con tantos de Kosi Thompson al minuto 7 y Jayden Nelson al 79′.

