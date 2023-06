Empresario es asesinado en estacionamiento de plaza comercial en QRO; hay 6 detenidos

La Fiscalía de Aguascalientes dio a conocer que ya fueron asegurados dos vehículos y sus seis tripulantes, posiblemente relacionados con el hecho.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).- El empresario de Aguascalientes que fue asesinado a balazos el viernes por la noche en el estacionamiento de Plaza Antea, Querétaro, fue identificado este sábado como un hombre de 30 años, de acuerdo con las autoridades estatales.

La Fiscalía de Querétaro dio a conocer que ya se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones calificadas en agravio del hombre y de una mujer de 25 años de edad, quienes realizaban actividades económicas en la entidad.

La pareja viajó a Querétaro para asistir al día siguiente a un compromiso social, por lo que esa noche estarían hospedados en una casa habitación de la colonia Jurica que rentaron a través de una aplicación.

Como resultado de los primeros actos periciales, se reveló que la causa de la muerte fueron los impactos de arma de fuego que recibió en el tórax, mientras que la joven que iba a su lado resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Por su parte, los servicios periciales y la Policía de Investigación, acudieron al lugar de los hechos para realizar sus actuaciones conforme a la Ley y recabaron indicios de evidencia.

Las primeras investigaciones aseguran que el agresor fue un masculino motociclista, y se identificaron otros vehículos. De inmediato, se alertó a las autoridades de los estados vecinos, en especial al Estado de México por la dirección que tomaron las unidades posiblemente relacionadas con los hechos ya mencionados.

“Derivado de ello, nos ha informado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, que desplegó un operativo de coordinación y logró ubicar, en lugares distintos, un automóvil y una camioneta, asegurándose a cinco hombres y una mujer que los tripulaban, dos de ellos originarios de Guatemala y El Salvador, uno de la Ciudad de México, dos del estado de Veracruz y la mujer del estado de Puebla”, informó en un comunicado la dependencia estata.

Además, detalló que al momento de ser aprehendidos les fueron aseguradas tres armas de fuego, cartuchos y cargadores útiles y ocho celulares.

La Fiscalía de Querétaro se trasladó a la del Estado de México para continuar las investigaciones y determinar si las personas están vinculados al homicidio del empresario.