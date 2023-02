Lorenzo Mario González, empresario coahuilense, es asesinado a tiros en SLP

El destacado empresario murió a los 78 años mientras viajaba con su hijo —quien resultó herido— desde Matehuala, SLP, hacia la capital de Coahuila; el Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, expresó sus condolencias en sus redes sociales.

Saltillo, 22 de febrero (Vanguardia).- Al quedar expuesto en un evento de fuego cruzado, fue asesinado en el estado de San Luis Potosí Lorenzo Mario González Villarreal, un destacado empresario saltillense del ramo agricultor y ganadero, quien fue propietario de una extinta empresa de productos lácteos. Durante el ataque, su hijo Lorenzo, quien lo acompañaba, resultó herido de una pierna por el roce de una bala.

VANGUARDIA confirmó la muerte de González Villarreal cuando se trasladaba sobre la carretera 57 al salir de Matehuala, San Luis Potosí, hacia Saltillo. Falleció en el lugar a los 78 años de edad, mientras que su hijo Lorenzo resultó herido luego de que una bala le rozó la pierna.

Lorenzo Mario González Villarreal fue propietario de una reconocida empresa dedicada al procesamiento de productos lácteos, que aún hoy constituye un punto de referencia en Saltillo conocido como “La Lechera”, pese a que dejó de operar a mediados de la primera década del siglo. La empresa estaba ubicada en la esquina del periférico Luis Echeverría y el bulevar Valdez Sánchez.

Al empresario se le recuerda como un sobreviviente porque logró sobreponerse a un padecimiento de cáncer de páncreas, cuyo largo tratamiento -por 24 años- terminó consumiendo sus bienes. Recurrentemente visitaba Matehuala para atender un rancho de su propiedad en el que sembraba chile.

González también tuvo un paso por el sector público, pues se desempeñó como Secretario de Fomento Agropecuario durante la administración del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy.

De acuerdo con Francisco Javier Duarte Villegas, quien fue su amigo desde los 15 años de edad, Saltillo pierde a un empresario que fue muy valioso para la comunidad. Además de dedicarse a la agricultura con la siembra de papa y alfalfa principalmente, también se dedicó a la ganadería y fue piloto aviador.

Nuestras más sentidas condolencias a la familia González Villarreal, deseamos pronta resignación ante irreparable pérdida. #QEPD pic.twitter.com/Roa4riVia2 — Chema Fraustro (@chema_fraustro) February 22, 2023

“Fue un ejemplo como persona, cómo la enfrentó [su enfermedad], siempre con carácter fuerte, recio y además hasta alegre, él seguía trabajando como un muchacho”, dijo Duarte, “se pierde a un empresario muy valioso para la comunidad”.

Según se pudo saber, el cuerpo de González Villarreal ya fue trasladado a Saltillo desde San Luis Potosí.

Personajes de la política coahuilense manifestaron a través de redes sociales sus condolencias a la familia de González Villarreal. El Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, dijo que Lorenzo fue un precursor de la industria de productos lácteos en la región, mientras que el diputado federal Jericó Abramo Masso, lo calificó como un “gran ser humano” y “buen hombre de familia”. Ambos desearon pronta resignación a sus familiares.

