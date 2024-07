Morena camina a su renovación con Alcalde como favorita; “yo no opinaré”: Sheinbaum

La virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo adelantó este miércoles que no participará ni en la votación de la nueva dirigencia ni emitirá una opinión sobre quién debe dirigir Morena. “Ya mi opinión sobre la dirigencia del partido, no creo que yo deba opinar, ya estamos en otra condición, ya es asunto de la militancia”.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).– Morena, el partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se encamina en las próximas semanas a la renovación de su dirigencia nacional, un proceso en el cual se perfila, hasta el momento, una candidatura única, la de Luisa María Alcalde Luján, quien ha sido vista con buenos ojos por la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada por la actual secretaria general del partido, Citlalli Hernández, quien ha declinado en sus aspiraciones en favor de la Secretaria de Gobernación.

Luisa María Alcalde Luján, una de las fundadoras de Morena, partido del cual incluso llegó a ser su imagen pública en un spot de hace una década, es hasta el momento la única que ha levantado la mano para suceder a Mario Delgado, el actual dirigente cuyo mandato termina en octubre próximo, y quien ha adelantado que, de acuerdo con los estatutos, el proceso para renovar a la dirigencia nacional del partido puede definirse por encuesta o por elección de los miembros del Congreso Nacional.

“Tenemos las dos posibilidades porque tenemos congresistas nacionales vigentes, por lo tanto, son congresistas que tienen plenos derechos y que podrían ser convocados a hacer una elección”. Y añadió, en declaraciones a la prensa, que lo ideal sería hacer el proceso de renovación durante la segunda quincena de septiembre. Sin embargo, dijo, aún es una fecha que se debe confirmar.

La renovación de la dirigencia del @PartidoMorenaMx será resuelta antes de octubre. “Hay dos posibilidades según los estatutos: que se haga por encuesta nacional o elección por congreso nacional ", explica Mario Delgado (@mario_delgado) en su llegada a la casa de transición de… pic.twitter.com/IXNF4Bd37B — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 10, 2024

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este miércoles que se necesita marcar muy clara la distancia entre Gobierno y partido, aunque reconoció a Luisa Alcalde, así como el trabajo de la actual dirigencia. “Tengo la mejor de las opiniones de Luisa María y también la mejor de las opciones de Citlalli, de Mario Delgado, de la dirigencia del partido que logró 23 estados, más la Ciudad de México, gobernados por Morena y eso es bajo la dirigencia de Mario Delgado y Citlalli, así que hicieron un excelente trabajo”.

Sheinbaum Pardo adelantó que no participará ni en la votación ni emitirá una opinión sobre quién debe dirigir Morena. “Ya mi opinión sobre la dirigencia del partido, no creo que yo deba opinar, ya estamos en otra condición, ya es asunto de la militancia”, expuso la virtual Presidenta electa, quien sostuvo que el principal reto para quien asuma la dirigencia de Morena será “fortalecer al partido y separarlo del Gobierno”.

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró el lunes que “sería un honor” dirigir Morena para poder trabajar así en la consolidación del movimiento. “La verdad es que para mí sería un honor poder presidir Morena, poder trabajar en la consolidación del partido, poder trabajar en que sea una herramienta que dure muchos años más, una herramienta de lucha, una herramienta de la defensa de la justicia, de la democracia, de los derechos de todos”, dijo en exclusiva Alcalde Luján en “Los Periodistas”, programa de SinEmbargo Al Aire.

“Hoy Morena tiene ese enorme reto de no perder la mística y de no alejarse de la gente. Ya es muy distinto a lo que se inició […] Ha sido un proceso de diferentes etapas, pero siempre ha sido un proceso de muchísima participación y hoy que ya es tan grande se necesita ir avanzando en esta consolidación que es institucionalizarlo, garantizar que haya participación de todos en las decisiones. Creo que es un momento muy importante para aterrizar sus principios, sus valores, qué es el humanismo mexicano, incluso qué es el propio obradorismo”.

Por la noche del martes, también en SinEmbargo Al Aire, la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, una de las aspirantes a dirigir Morena, dio a conocer que no participará en el proceso interno del partido para elegir a su nuevo dirigente y respaldará a Alcalde: “Yo le decía a los compañeros: ‘Por supuesto que puedo hacer muchas cosas que no pude desde la secretaría, darle continuidad al trabajo que he realizado’. Yo le compartía a los compañeros de esa reunión, que si Luisa decía que sí iba al partido, yo no iba a participar, y lo comparto ahora, no participaré porque me parece que en este momento necesitamos que el cambio de dirigencia sea terso, sea en unidad, sea por consenso”.

“Tanto Luisa como yo pertenecemos a una generación que se formó en el obradorismo y hemos entendido siempre que antes de los intereses personales o cualquier cargo en lo individual está un proyecto y el bienestar del pueblo. Yo estoy muy tranquila de que Luisa pueda ser la próxima presidenta del partido porque me parece que tendrá claro lo que se necesita para la siguiente etapa, le compartiré lo que yo pienso que tiene que cambiar, conozco las entrañas del partido y le compartiré lo que yo pienso que debe de cambiar en Morena. Lo digo muy claro, ya que Luisa levantó la mano, no participaré. Ayudaré y seguiré militando desde donde me toque para fortalecer este proyecto”, declaró Hernández.

Mario Delgado sostuvo este día, al arribar a la casa de transición, que como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, debe mantener una postura totalmente imparcial por lo que evitó pronunciarse sobre Alcalde. No obstante, celebró que haya mujeres que quieran participar en el proceso.

“[Luisa María] es una compañera extraordinaria, ojalá se anime a participar. Yo creo que sería ella muy buena dirigente. También he escuchado a Citlalli que tiene aspiraciones. Qué bueno que haya mujeres levantando la mano para dirigir en Morena. Y bueno, vamos a ver quién más se anota. Yo como dirigente tengo que ser absolutamente imparcial”, expresó.

–La convocatoria para los aspirantes, ¿cuándo se publica? –se le preguntó a Mario Delgado.

–Es algo que tengo que platicar con nuestra dirigente, con la Presidenta Sheinbaum, ella es la dirigente del movimiento. Y estar en coordinación, también. Obviamente tiene que ver con la entrada del nuevo Gobierno. Entonces, a mí me parece que lo ideal sería hacer este proceso en la segunda quincena de septiembre, pero eso es algo que tenemos que confirmar todavía –respondió.