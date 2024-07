No hallan al hijo de Yunes, acusado de 3 delitos. El Poder Judicial pide ayuda a EU

El Poder Judicial estatal también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe al Juzgado de Control el ingreso y egreso de Miguel Ángel Yunes Márquez de territorio nacional a Estados Unidos y viceversa, esto del periodo comprendido del 1 de enero al 9 de julio de 2024.

Ciudad de México, 10 de julio (SinEmbargo).- El Poder Judicial del estado de Veracruz ha solicitado la ayuda al Gobierno de Estados Unidos para corroborar la ubicación de Miguel Ángel Yunes Márquez, Senador electo por el Partido Acción Nacional (PAN) y quien es solicitado por las autoridades judiciales para presentarse a su audiencia inicial tras una investigación en su contra por uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

La entidad judicial de Veracruz emitió un oficio dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, en donde solicitó a dicha representación diplomática que rectifique que el hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares viajó a Jacksonville, en el estado de Florida, para presuntamente ser atendido debido a un malestar médico, tal y como lo notificó Imanol Ordorika Imaz, abogado defensor de Yunes Márquez, desde el pasado 5 de julio.

“A efecto de garantizar que se lleva a cabo [la tutela judicial efectiva] en sus términos, solicítese comedidamente por un lado a la Embajada de los Estados Unidos de América, en apoyo de este órgano jurisdiccional, para que se verifique con personal a su mando que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de investigado dentro del proceso penal que nos ocupa, se encuentre a partir de esta fecha [5 de julio], físicamente en el domicilio antes referido, es decir, en el ubicado [sic] Hotel Courtyard Marriot Jacksonville at the Mayo Clinic”, señala el documento.

Ante la ausencia física de Yunes Márquez para su audiencia inicial, el oficio señala que el día de mañana se llevará a cabo su presencia a través de videoconferencia.

Sin embargo, el Poder Judicial estatal también solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe al Juzgado de Control el ingreso y egreso de Miguel Ángel Yunes Márquez de territorio nacional a Estados Unidos y viceversa, esto del periodo comprendido del 1 de enero al 9 de julio de 2024. Dicha información, solicita la instancia judicial, espera que sea remitida al órgano jurisdiccional en un periodo de 48 horas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acusa al Senador electo de haber presuntamente falseado su residencia efectiva en el puerto de Veracruz, esto con el fin de permitir su competencia en la elección del 2021 por la Presidencia Municipal de Veracruz.

En dichas elecciones, el Tribunal Electoral de la entidad (TEV) decidió retirarle la candidatura al panista, luego de que los magistrados determinaran que incumplía con los requisitos de residencia efectiva de más de tres años.

“Se declara la inelegibilidad del ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez para contender al cargo de presidente municipal de Veracruz, al no satisfacer el requisito de elegibilidad relativo a la residencia efectiva de no menor a tres años”, señalaron.

Yunes iba a representar al Partido Acción Nacional (PAN), al Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), siendo posteriormente reemplazada por su esposa Patricia Lobeira Rodríguez, quien gobernará la Alcaldía hasta 2025.

Antes que el Tribunal Electoral local tomara la decisión, Yunes Márquez dijo en un video que desde “que anuncié mi decisión de luchar para ser presidente municipal de Veracruz, el Gobierno inició una estrategia para impedirlo”.

Ya en 2024, Yunes Márquez afirmó que es víctima de una supuesta persecución política. “Usan los instrumentos de justicia para perseguir a los adversarios, no a los delincuentes”, denunció.

“No me acusan de corrupción, de enriquecimiento ilícito, de ocultar bienes, no: me acusan de haber señalado un domicilio en Veracruz para registrar mi candidatura a Alcalde, donde ellos sostienen que no vivo”, añadió.

En dicho comunicado, difundido el pasado 21 de junio a través de su cuenta de X, antes Twitter, el Senador electo aseguró que enfrentará las denuncias “con valor y decisión, con la Ley delante”, además de que no servirá como “trofeo de Morena”.

LOS YUNES O “LOS VIRREYES DE VERACRUZ”

Los Yunes, a través del PRI y del PAN, se sentían los dueños de Veracruz hasta que Morena les ganó el estado en 2018. Con la intención de recuperar el poder total, financiaron una guerra sucia mediática contra la candidata morenista, Rocío Nahle García, a quien acusan por presunto enriquecimiento ilícito, aunque son ellos, los Yunes, quienes escondieron sus riquezas en un paraíso fiscal, de acuerdo con los Panama Papers.

En este proceso electoral 2023-2024, en la lista de candidatos a la gubernatura, al Senado y a diputaciones está presente el mismo apellido: los Yunes. Solo falta el hijo operador financiero, Omar. Sin importar su desgaste entre los veracruzanos, siguen ambicionando fuero y más enriquecimiento a costa del dinero público.

“Imagina (más de) 35 años cenando, comiendo y bebiendo con los Yunes, decidiendo por todos los veracruzanos, ya hay un desgaste natural; parece que no lo quieren ver. La estrategia fue tratar de desprestigiar la trayectoria profesional y por el hecho de que no es veracruzana Rocío Nahle. Ellos dicen que históricamente es la candidata que tiene mayor número de denuncias, 38, pues son las que ellos le pusieron en este periodo por medio de un tercero, se apellida (Arturo) Castagné, es el títere operador muy al estilo de Miguel Ángel”, aseveró en entrevista el director de La Jornada Veracruz, Tulio Moreno, coordinador del libro recién publicado El clan Yunes.

Tras el segundo debate entre aspirantes a la gubernatura, el patriarca Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador (2016-2018) y director del ISSSTE con Felipe Calderón, advirtió en un mensaje agresivo que su familia “tiene siglo y medio” en Veracruz por lo que nadie “los expulsará”, como Nahle dijo que haría de ganar las elecciones. Él va de suplente en el Senado de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez.

“La señora es una ignorante, la señora no solo desconoce de la historia de Veracruz, porque no es de aquí, es de Zacatecas, no tiene ninguna vinculación con Veracruz. Desconoce también la historia del mundo. La última ocasión que leí de alguien que dijo que expulsaría a una familia o que expulsaría a un grupo racial fue Hitler en Alemania, que quería expulsar a los judíos. No conoce la historia de la familia Yunes, lo nuestro se llaman raíces, lo nuestro no es casualidad. Nosotros tenemos en Veracruz raíces profundas que le costarán muchísimo trabajo… No va a llegar de Gobernadora, pero si llegara, le costaría un trabajo terrible, tremendo, sacar las raíces de la familia Yunes para expulsarnos”, advirtió el ahora panista en un video publicado en sus redes sociales.

Apelando a la xenofobia, el candidato del PRI-PAN-PRD José Yunes Zorrilla también enfatiza que Nahle no nació en Veracruz sino en Zacatecas, aunque lleve décadas viviendo en la entidad. Asimismo, medios nacionales de derecha como Latinus, Reforma y El Universal han publicado durante este proceso electoral que la exsecretaria de Energía tiene casas, departamentos e incluso gasolineras en Veracruz, Nuevo León y Estados Unidos.

La ahora Gobernadora electa señaló que estas fake news publicadas en prensa nacional provienen directamente del “clan Yunes”, ha comprobado con documentos que solo tiene cuatro propiedades y ha contado con el espaldarazo en diversos mítines de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Con información de Dulce Olvera