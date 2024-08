Adrián Marcelo, acusado de hacer apología de pedofilia, exhibe misoginia en la TV

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

A partir de su participación en La Casa de los Famosos México varios usuarios de redes sociales han revivido polémicas en donde se ha visto envuelto el influencer, que suele “bromear” con temas delicados como el abuso sexual, la pederastia y la salud mental.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Con tan sólo tres semanas al aire, la segunda temporada del reality show La Casa de los Famosos México se ha visto en medio de varias controversias generadas por el comportamiento de algunos de sus habitantes, en especial del presentador y comediante regiomontano Adrián Marcelo.

Con 2.8 millones de seguidores, Adrián Marcelo ha sido acusado en múltiples ocasiones de gordofobia, acoso sexual, racismo y misoginia, pero no fue hasta su estancia en La Casa de los Famosos México que estos señalamientos volvieron a tomar fuerza luego de que el influencer ejerciera violencia de género en contra de su compañera, la actriz Gala Montes.

La discusión, en la que el también youtuber perpetuó estereotipos, prejuicios y discriminación, se compartió en distintas plataformas, incluso en las redes sociales oficiales del reality show, por lo que la actitud y comentarios de Adrián Marcelo, así como la falta de sanciones por parte de la producción, han sido condenados no sólo por la sociedad mexicana sino también por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, la única dependencia que se ha pronunciado al respecto.

A través de una minuta dirigida a Rosa María Noguerón, productora ejecutiva de La Casa de los Famosos México, la Secretaría de las Mujeres exhortó a que la producción tome las medidas necesarias y se posicione ante la no tolerancia de actos y conductas violentas como las que se presentaron en la transmisión del pasado 6 de agosto.

“La SeMujeres manifiesta el total rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas y, en particular, de las mujeres, haciendo énfasis en que la violencia contra las mujeres de manera sistemática a través de los medios de comunicación y tecnológico puede desencadenar una visión distorsionada de ellas, de nosotras, aumentar el nivel de violencia, discursos de odio y acrecentar una información equivocada acerca de lo que significa ser mujer y de las diferentes situaciones y problemáticas con las que se vive día a día (sic)”.

Mientras que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) publicó un video para apuntar que el “entretenimiento no tiene que ser misógino, clasista, racista, homófono, xenofóbico, discriminatorio”.

Sin embargo, este no es es el primer escándalo de esta índole en el que Adrian Marcelo, quien es licenciado en la carrera de Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), se ha visto envuelto, pues a partir de esta controversia varios usuarios de redes sociales han revivido diversas polémicas del influencer que suele “bromear” con temas delicados como el abuso sexual, la pederastia y la salud mental.

Entre los escándalos que se han revivido en redes sociales se encuentra la denuncia emitida por Carolina Lerma, expareja de Adrián Marcelo, a través de Instagram, en donde señala que el conductor de Multimedios Televisión la acosó sexualmente meses después de haber terminado la relación.

“El pasado 4 de febrero del 2022 tuve un encuentro con Marcelo debido a que meses atrás tuvimos una relación sentimental […] Él sugirió vernos en un departamento a lo cual yo prefería hablar en el auto ya que me intención era ser breve. Estando en su auto y yo expresándome acerca d todo lo que habíamos vivido y cómo me hizo sentir con su mal trato hacia mí, él comenzó a mostrar sus genitales sin consentimiento (sic)”.

En el post, publicado el 6 de abril del 2023, la joven también indicó que el conductor trató de besarla a la fuerza y le pidió tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó.

Por otra parte, han salido a la luz diversos publicaciones que realizó en Twitter, ahora X, en donde se llegó a burlar de las víctimas del padre Marcial Maciel Degollado, el mayor abusador sexual de la historia moderna de la Iglesia; y donde ha hecho apología de pedofilia en diversos clips.

Además se ha viralizado un extracto de uno de los episodio de Hermanos de Leche, podcast que comparte con Iván Fematt, mejor conocido como “La Mole”, en donde se puede ver a ambos burlarse de casos como el de Debanhi Escobar y Paulette Gebara Farah.

Ahora, con la más reciente controversia de Adrián Marcelo en La Casa de los Famoso México, donde también ha hecho comentarios sobre el cuerpo de Briggitte Bozzo, otra de sus compañeras en el reality, se han recaudado más de 160 mil firmas que exigen se le retire su cédula profesional como psicólogo a través de la plataforma de Change.org.

“Es inaceptable que en un espacio televisivo que debería ser seguro y de apoyo, ocurran actos de violencia. Solicitamos a las autoridades Mexicanas correspondientes que retiren la cédula profesional como Psicólogo a Adrián Marcelo”, se puede leer en la petición.

Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no se ha pronunciado respecto a la minuta enviada por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.

