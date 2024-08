Ana Guevara critica los resultados obtenidos por los atletas mexicanos en París 2024

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que el desempeño de las y los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024 estuvo por debajo de las predicciones.

“Nos quedamos muy cortos, pero hubo preseas que se fueron cayendo en el camino y siempre lo dije: es difícil, tratar de empatar el tema de la numeralia, que la numeralia no tiene sentimientos, no tiene esta atmósfera de competencia, no tiene la adrenalina”, aseguró.