Un Juez dicta prisión vitalicia a 4 sujetos por el asesinato de 13 policías en Edomex

Los 13 elementos fueron agredidos el 18 de marzo del 2021, cuando los emboscaron en la carretera San Alejo-Puente de los Sabinos, en Coatepec Harinas.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez del Poder Judicial del Estado de México sentenció este domingo a prisión vitalicia a cuatro integrantes de un grupo criminal que participaron en el homicidio de ocho elementos de la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM)

y de cinco agentes de la Fiscalía estatal hace dos años en el municipio de Coatepec Harinas.

La condena vitalicia –máximo castigo en el sistema jurídico mexicano– se dictó en contra de José Juan Ceballos González, Luis Enrique Sánchez Armenta, Juan Pedro Díaz Armenta y José Rodrigo Guadarrama Téllez, por su responsabilidad en los asesinatos de los 13 integrantes de los cuerpos de seguridad.

Los elementos fueron agredidos el 18 de marzo del 2021, cuando los emboscaron en la carretera San Alejo-Puente de los Sabinos, en Coatepec Harinas.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

El impartidor de justicia con sede en Otumba determinó además que los cuatro condenados deberán pagar multas de 448 mil 100 pesos y dos millones 667 mil 987 pesos como reparación del daño moral y material.

EMBOSCADA Y MUERTE EN COATEPEC

Un grupo de alrededor de 25 miembros de una banda criminal, entre ellos los ahora imputados, dispararon contra los 13 elementos de la SSEM y la FGEM, quienes fallecieron en el sitio, donde además les quitaron las armas de cargo que portaban.

Los policías se desplegaron para realizar un operativo sobre la carretera San Alejo-Puente de los Sabinos, en la localidad Puerta del Carmen previo a la emboscada. Los nombres de las víctimas son Darío Juan Mesas Morales, Alejandro Lovra Hernández, Mauricio Rodríguez Zarate, Víctor Manuel García Vázquez, Abraham Hipólito Legorreta, Juan Carlos Villalobos Bolaños, Jonathan Enrique Lazcano González, Martín Solares Morales, José Luis Gómora Bernal, Ernesto Mondragón Ramírez, Guillermo Torres Mixteco, Ricardo Mondragón Ramírez y David Pedroza Guadarrama.

Los sentenciados son, José Juan Ceballos González, Luis Enrique Sánchez Armenta, Juan Pedro Díaz Armenta y José Rodrigo Guadarrama Téllez, quienes participaron en la comisión de la agresión en contra de compañeros de la @FiscaliaEdomex y de la @SS_Edomex. (2/2) pic.twitter.com/x6KpU506Ea — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 10, 2023

Por este hecho, la Fiscalía General de Justicia del Edomex llevó a cabo actos de investigación de Gabinete y campo para lograr la identificación de los cuatro implicados, que más tarde fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en acciones distintas.

José Juan Ceballos González, Luis Enrique Sánchez Armenta, Juan Pedro Díaz Armenta y José Rodrigo Guadarrama Téllez fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba, Edomex, mismo donde fueron puestos a disposición de un Juez por los delitos de homicidio calificado y robo.