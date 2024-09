VERSUS ¬ La 4T sacó la Reforma que “limpia” al Poder Judicial... ensuciándose la cara

En esta edición de VERSUS, las periodistas Daniela Barragán, Adriana Buentello y Meme Yamel hablaron sobre cómo Morena, junto a sus aliados, el Verde y el PT, han apostado por asumir un costo político con el pragmatismo por el que han optado para sacar adelante la Reforma Judicial, el cual ha implicado a ver como aliados a personajes cuestionados de la vieja política.

Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– La Cuarta Transformación ha optado por el pragmatismo para sacar adelante la Reforma al Poder Judicial mediante negociaciones, como el oficialismo ha reconocido, con miembros de la oposición, algunos de ellos personajes polémicos como Miguel Ángel Yunes Márquez, y su padre el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, señalados por actos de corrupción.

En la sesión de este martes, el Senador Miguel Ángel Yunes Márquez solicitó licencia a su escaño y en su lugar asumió su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien al tomar la palabra en el salón de sesiones se lanzó contra Marko Cortés, el dirigente del PAN, por haber amenazado a su hijo por el sentido de su voto, el cual nunca aclaró si era a favor o en contra de la Reforma, pero desde el panismo se ha dado por hecho que será para avalar la propuesta del Presidente Andrés Manuel López obrador. En la sesión que se reanudó por la noche, Yunes Márquez reasumió su escaño sin mayor explicación.

El PRI y el PAN, al igual que el Senador Daniel Barreda, de MC, han denunciado en los últimos días presiones del oficialismo para avalar la reforma. De hecho, al inicio de la primera sesión de este martes, el Senador emecista Clemente Castañeda denunció el arresto de Barreda y su padre, algo que fue desmentido en la misma sesión.

“Estamos en un momento en que los partidos políticos parece que empiezan también a desdibujarse, empiezan a trasladar a los personajes a diferentes partidos, otros partidos que quisiéramos entender que tienen otra formación, otras bases, finalmente el pragmatismo vemos qué es lo que está ganando”, planteó la periodista Adriana Buentello en esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo.

Buentello coincidió que una Reforma Judicial es urgente, “pero esta reforma en particular creo que trae varias cosas peligrosas que podrían enfrentar el próximo Gobierno y eso hablando o viéndolo desde la izquierda, no por buscar ni golpear a Sheinbaum, ni golpear al Presidente, porque creo que también de pronto nos cerramos a hacer un poco más críticos a lo que está sucediendo”.

“Lo que veo que está sucediendo es que el pragmatismo también se está comiendo a Morena en el sentido de que si se aprueba una reforma por esta vía”, expresó. “En estos momentos lo que estamos viendo es que hay de alguna manera una evidencia de cómo esta reforma, esta lucha, estas marchas están buscando ser más políticas que realmente ir al fondo de una reforma al Poder Judicial”.

La periodista Daniela Barragán sostuvo a su vez que” una derrota hay veces que puede ser más válida y preferible a una victoria con ese tipo de detalles”.

“La izquierda tiene que regresar a eso, también decir ‘estamos acostumbrados a la resistencia, a las victorias que se ganan con mucho sudor, con sangre a veces desafortunadamente en este país’, pero sí, como replantearse eso de no es la victoria a cualquier costo, empezar a decir ‘no, así no tiene que ser la política’, porque así es esa frase fue la que nos enseñaron los priistas”, señaló.

Barragán indicó que aunque se quiera plantear, que los Yunes, por ejemplo, fueron corruptos a partir del 3 de junio “y no, ellos el PAN y el PRI, y lo que era el PRD, los pusieron de candidatos sabiendo todo lo que tenían detrás, que no se vengan a espantar que sean personas corruptibles porque ellos ya lo sabían, ellos los conocen y ellos los pusieron ahí”.

Meme Yamel planteó a su vez que hay que asomarse a la persona que está llevando a cabo las negociaciones: Adán Augusto López Hernández, el exsecretario de Gobernación y hoy el líder de la bancada de Morena en el Senado.

“Creo que conocemos los alcances de las negociaciones de Adán Augusto, sabe llegar a los puntos, cuáles son los puntos débiles de las personas, en dónde está ese punto medular donde pueden doblarse y ahí es en donde ataca”, refirió.

En un segundo contexto, expuso las consecuencias de las decisiones del PAN, del PRI e incluso el PRD. “La primera consecuencia es la del PRD, cuando sus dos únicos senadores, que llegan por primera minoría, se terminan… como ya no hay bancada, como ya no existe el PRD, terminan uniéndose a la bancada de Morena, Adán Augusto otra vez dice que no hubo negociación pero en agradecimiento (…) se les dieron dos presidencias de comisiones entonces, ahí tienes otra negociación, otro acuerdo como lo quieras llamar”.

“La consecuencia del PAN es Yunes, entre muchas otras, pero Marko Cortés defendió a Yunes muchas veces, lo defendió a capa y espada, pese a que incluso había panistas que cuestionaban a Yunes, que veían a Yunes como uno de los panistas que les habían hecho mucho daño al partido, a la marca, etcétera, y Marco Cortés lo defendió, tanto lo defendió y a tal grado llegó el compromiso de Marcos por los yunes que en la fórmula de Yunes, están el hijo y el papá, o sea, es una fórmula donde papá e hijo son titular y suplente, o sea, si hoy lunes pide licencia, el que toma protesta como Senador es su papá”, expresó.

Adriana Buentello añadió al respecto que se necesita ser mucho más críticos de todo lo que se está operando y no olvidar el pasado de Adán Agusto López Hernández, que, dijo, “sigue operando en la misma lógica priista”.

“Podrá ser un gran operador, le podrá haber sido muy útil y ser muy útil al Presidente López Obrador, pero que esto está sucediendo, es decir, sí se comprueba, como ya lo hemos estado viendo, digamos con estos pasos que se han dado, que la reforma se aprueba con estas ausencias o con estas solicitudes de licencia, con estas negociaciones vía lo oscurito”, cuestionó. “Me parece que el papel que termina por hacer Morena no es muy diferente a lo que hemos visto en el pasado y creo que sí tenemos que buscar ser autocríticos por más que queramos una Reforma al Poder Judicial”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.