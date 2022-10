Trabajadores de Aeromar protestan en la T2 del AICM; exigen el pago de sus salarios

La protesta inició a las 8:00 horas de este lunes en la puerta 8 de la Terminal 2 del AICM, donde exigen el cumplimiento de sus pagos, los cuales han sido omitidos en su totalidad por la aerolínea.

Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).- Empleados de la aerolínea Aeromar realizaron una manifestación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por falta de pagos y prestaciones.

La protesta comenzó aproximadamente a las 8:00 horas de este lunes en la puerta 8 de la Terminal 2 del Aeropuerto capitalino sin afectar algún tipo de vialidad colindante con el puerto aéreo.

“La empresa Aeromar y su empresario, los dueños, nos han incumplido. No nos están pagando nuestra quincena y nosotros seguimos dando el servicio, porque nos debemos a ustedes”, denunció el capitán Humberto Gual Ángeles, secretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) a traves de un video publicado en sus redes sociales.

Además, en dicho material pidió una disculpa a todos los usuarios del Aeropuerto; sin embargo, también pidió solidaridad ante esta situación.

“Familia Katz dejen de explotar a nuestra Nación, autoridades hacendarias y a los trabajadores de Aeromar”, se puede leer en una de las lonas desplegadas en la zona de la manifestación.

La ASPA y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) aseguraron que la aerolínea podría estar en quiebra técnica ante la falta de pagos totales a sus trabajadores, así como también la omisión de pagos de impuestos al Gobierno federal.

“Si no estuviera en una quiebra estaría enfrentando sus obligaciones patronales, fiscales y hacendarias. El empresario [Zvi Katz] me lo dijo, palabras textuales: Aeromar fue un buen negocio cuando le dejó dinero, pero últimamente ha dejado de dar dinero y no se quién se va a hacer cargo”, declaró Gual Ángeles durante el mítin convocado dentro de las instalaciones del Aeropuerto.

Exigimos a @AeromarMx un manejo transparente de las cuotas obrero/patronales, el pago de nuestras cláusulas contractuales y nuestro fondo de ahorro. @STPS_mx @SCT_mx @UNT_mx pic.twitter.com/Druz9BSY2b — RicardoDelValle (@DelvalleASSA) October 10, 2022