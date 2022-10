Huelgas en refinerías de Francia afectan a un tercio de las gasolineras del país

Por Raphael Morán

Francia, 10 de octubre (RFI).- La empresa petrolera francesa TotalEnergies aceptó el domingo adelantar las negociaciones salariales anuales con los sindicatos, si éstos abandonan el bloqueo de refinerías y depósitos de combustible que están causando problemas de abastecimiento en todo el país.

TotalEnergies gestiona una red de unas tres mil 500 gasolineras en Francia, casi un tercio del total de las que cuenta el país. Y varias de ella ya tienen los tanques de combustibles totalmente vacíos.

Tras dos semanas de huelga en las refinerías del gigante petrolero TotalEnergies, el 29.7 por ciento de las gasolineras del país carecían de al menos un tipo de combustible el domingo 9 de octubre, según el ministerio de la Transición energética francés.

