Claudia rechaza facultad de veto a listas de candidatos del PJF; Morena lo eliminará

Ciudad de México, de octubre (SinEmbargo).-La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que fue retirado de las leyes secundarias de la Reforma Judicial, las cuales se discuten este jueves en el pleno el Senado, la facultad de veto a candidatos elegidos por los Comités de selección que habrían tenido los Poderes de la Unión.

“Se quitó. Nosotros no estuvimos de acuerdo. Había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no. No debe ocurrir eso, debe mantenerse lo que está establecido en la Constitución”, afirmó la mandataria ante una pregunta de la prensa.