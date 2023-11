La alianza oficialista anunciará candidaturas en estados. ¿Podrá mantener la unidad?

Mantener la unidad debe ser crucial para Morena después de este viernes. No solo está en juego la postulación de candidaturas, sino también el liderazgo de Claudia Sheinbaum de cara a la elección presidencial de 2024.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- Morena y sus aliados llegan a una definición de sus candidaturas para las ocho gubernaturas y la Jefatura de la Ciudad de México en un entorno de fuerte competencia interna que ha hecho de su proceso interno uno de los más complicados. El reto para el partido, que por primera vez se enfrenta a retener seis gubernaturas, será mantener la unidad y evitar rupturas internas.

El partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador revelará la tarde de este viernes los resultados de quienes quedarán como los coordinadores y coordinadoras de la Cuarta Transformación en las nueve entidades federativas que estarán en disputa este 2024, de las cuales, en seis estados es gobernante el oficialismo.

“Vamos a dar a conocer los resultados de las encuestas y vamos a nombrar por precandidatos o precandidatas en algunos casos y en otros casos coordinadores o coordinadoras de defensa de la cuarta transformación. Tendremos ya las encuestas listas y las vamos a dar a conocer, vamos a incluso pedirles a los encuestadores, a las empresas que hicieron las encuestas espejo que estén presentes y vamos a ir viendo estado por estado, conociendo los resultados y al final vamos a aplicar la regla de género para ver finalmente quiénes son los candidatos o candidatas”, señaló Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, el pasado miércoles en una rueda de prensa.

Morena, como el resto de los partidos políticos, deberá prestar especial atención a la paridad de género en sus candidaturas, tal como lo establecen los órganos electorales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó apenas este miércoles pasado la orden del INE para que los partidos políticos postulen a cinco mujeres en el proceso electoral del próximo año.

“El caso, para mí, se debe resolver por obligar a los partidos políticos a postular a cinco mujeres y cuatro hombres. Esto significa que la paridad total no se puede observar en una sola elección o en un solo proceso electoral, sino en su evolución a lo largo del tiempo de los criterios de este Tribunal y de la postulación que han hecho los partidos”, destacó el Presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, durante su ponencia este cuando se resolvió el recurso que presentó Movimiento Ciudadano, en contra del acuerdo del INE.

Aunque aún no se han revelado los resultados de la encuesta interna de Morena, la mayoría de los aspirantes perfilados en sondeos externos de los estados son hombres. De las nueve entidades en elección, solo en dos eran mujeres las que encabezaban las preferencias de las últimas semanas. Entre ellas se encuentra Rocío Nahle, exsecretaria de Energía, en Veracruz, y la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán en Morelos, aunque esta última quedó excluida del proceso interno y se sumó a la oposición.

La Senadora Lucía Meza interpuso ante el Tribunal Electoral un amparo para la protección de sus derechos político-electorales, sin embargo, finalmente optó por renunciar al partido guinda, para ser la candidata del Frente Amplío por México en Morelos. Con ello, se trata de la primera morenista inconforme que sale del partido para sumarse al bloque opositor.

Los aspirantes favoritos en los ejercicios demoscópicos realizados por diversas casas encuestadoras son: Javier May en Tabasco, Ricardo Sheffield, extitular de Profeco, en Guanajuato; Omar García Harfuch, en la Ciudad de México; Eduardo Ramírez, coordinador de los senadores de Morena, en Chiapas; Alejandro Armenta y el Diputado Ignacio Mier, en Puebla; Rabindranath Salazar, en Morelos; Joaquín “El Huacho” Díaz Mena, en Yucatán; el Regidor y exaspirante Carlos Lomelí, en Jalisco; y Rocío Nahle, en Veracruz.

Es así como el partido en el poder se encuentra ante un dilema: ¿a qué candidatos bien posicionados deberá sacrificar para cumplir con la paridad de género? Además, en medio de un proceso interno que ha sido cuestionado por su presunta falta de claridad, surge el desafío de mantener la unidad, especialmente ante los aspirantes que quedaron excluidos.

Dentro de las filas del partido, han surgido voces y reclamos que apuntan a la falta de transparencia en el proceso interno. Algunos participantes ya expresaron su “preocupación” al respecto.

Un ejemplo notable es Hugo López-Gatell, aspirante en la Ciudad de México, quien, durante una entrevista en “Los Periodistas,” programa transmitido por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, señaló que la falta de claridad por parte de la dirigencia de Morena en la elección de candidatos en la capital y ocho entidades pone en riesgo el movimiento fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El proceso me parece preocupante porque podría llevar a un alejamiento del partido Morena respecto al pueblo, poniendo en riesgo el proceso de transformación que el Presidente ha construido con tanto esfuerzo… La pregunta clave es: ¿dónde está el partido?”, señaló.

El exsubsecretario de Salud reveló que, desde el inicio del proceso de selección, varias personas dentro del partido lo instaron a declinar, situación que lamentó y comparó con los vicios de la vieja política.

Previo a estas declaraciones, el 30 de octubre, López-Gatell ya había calificado de “inusual” que las reglas de Morena cambien durante la selección de candidatos, especialmente después de posponer el anuncio de resultados hasta este 10 de noviembre.

Jorge David Aljovín, experto en derecho constitucional y electoral, señaló en entrevista que mantener la unidad debe ser crucial para Morena, pues consideró que no solo está en juego la postulación de candidaturas, sino también el liderazgo de Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, el reto consistirá en demostrar que la virtual candidata presidencial no sólo tiene el respaldo simbólico, representado por el bastón de mando, sino también el control efectivo sobre ese respaldo.

Las disputas, tensiones y descontentos que se desatarán, según el analista, necesitarán ser superados no solo con el objetivo de consolidar la victoria de la 4T en la Presidencia de la República, sino también para materializar el “Plan C”: obtener la mayoría en el Congreso y la mayor cantidad de cargos a nivel local.

“El gran reto que se tendrá es demostrar que la actual (virtual) candidata (presidencial) no sólo cuenta con el bastón (de mando), sino que cuenta con el mando de ese bastón y, por lo tanto, esto hará que existan ciertas rencillas y tensiones, pero que al final del día se tendrán que acabar, de cara a lo que ha dicho el Presidente: que es no solo consolidar el triunfo de la Cuarta Transformación de la Presidencia de la República, sino también a lo que han denominado como el ‘Plan C’ de la elección, que es obtener la mayoría del Congreso y la mayor cantidad de cargos a nivel local. Por lo tanto, creo que esto será el enorme reto y lo resumiría simplemente en una palabra: unidad”, señaló.

El analista político advirtió que las rencillas podrían escalar no solo en la Ciudad de México sino también en entidades como Chiapas, donde se vislumbra una competencia entre Sasil de León y Eduardo Ramírez.

CANDIDATURAS DE GÉNERO

No definir primero el género de las candidaturas en los estados antes de llevar a cabo las encuestas era fundamental para evitar posibles perjuicios a los aspirantes y garantizar un proceso más justo y menos conflictivo, según advirtió en su momento la propia Secretaria General del Partido Morena, Citlali Hernández.

“Si definimos el género antes, podríamos lastimar a algún compañero que en algún estado gane hombre y que al final, para cumplir con la paridad, tengamos que bajarle y subir a la mujer más competitiva”, opinó en una entrevista dada a SinEmbargo, en septiembre pasado.

No obstante, el partido Morena, al lanzar la convocatoria, no definió ni aclaró el tema de la paridad de género al arranque de su proceso interno. El 12 de septiembre, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó que el método de encuesta es con el que se iban a determinar los candidatos y que podrán participar tanto hombres como mujeres que tengan esa aspiración.

“Es que aquí son las encuestas las que definen. Esta convocatoria deja claro que es por encuestas que vamos a definir a nuestros representantes. Podrán participar hombres y mujeres que tengan la aspiración”, respondió al ser cuestionado sobre el tema en rueda de prensa.

En ese momento, el dirigente morenista sólo señaló que en la convocatoria había una regla “para determinar en los distintos escenarios cuando iría hombre o mujer“, para que todo el mundo que participe tenga claro que tienen que cumplir con esa condición. Incluso habló en un inicio de cinco candidaturas para hombres y cuatro para mujeres.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el pasado 24 de octubre un decreto por el que los partidos estarán obligados a postular por lo menos a cinco mujeres en las nueve entidades que contendrán elecciones en 2024, una iniciativa a la que se opusieron los partidos, particularmente Movimiento Ciudadano que presentó un recurso ante el Tribunal Electoral, instancia que terminó por darle la razón al INE.

El pasado 8 de noviembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral abordó la impugnación de Movimiento Ciudadano contra el acuerdo del INE. Durante la discusión del proyecto propuesto por el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que revocaba dicho acuerdo e imponía una nueva regla de cuatro mujeres y cuatro hombres en ocho estados (excluyendo Yucatán debido a su legislación existente), los magistrados votaron en contra de esa propuesta y optaron por ratificar la disposición original del INE.

“En el caso de la convocatoria para el Senado se pospuso en las 9 entidades en donde vamos a tener definición de Gobernador hasta después del 10 de noviembre porque seguramente van a haber cuadros muy competitivos que están buscando ser candidato a la gubernatura y no van a quedar”, reveló Mario Delgado hace dos días.

Luego de que se abordara el tema de la paridad de género empezaron a repuntar en las encuestas la Senadora Sasil de León, en Chiapas, y más recientemente Olivia Salomón, en Puebla; en tanto que en Morelos, repuntó la exdirectora de la Lotería Nacional, Margarita.

Sin embargo, al día de hoy siguen siendo la mayoría los varones quienes encabezan las encuestas de preferencias, por lo que aquellos que no queden se ha advertido que podría generar tensiones e incluso en algunas entidades amenaza de rupturas.

El partido guinda, con el objetivo de evitar conflictos en su proceso interno, ha establecido las postulaciones de las senadurías como un “premio de consolación” para los aspirantes a gubernaturas.

Mario Delgado explicó que en las entidades donde no se elija al candidato mejor posicionado en las encuestas según el criterio de paridad, dicho aspirante podrá liderar la fórmula al Senado en su región. Sin embargo, surge la interrogante de si esta medida será suficiente para calmar las posibles inconformidades generadas durante el proceso interno.

¿PUGNAS INTERNAS?

Las tensiones y el ambiente conflictivo al interior de Morena han sido patentes en el actual proceso interno. El pasado 31 de octubre, Mario Delgado respondió a las críticas por el retraso en la entrega de resultados de las nueve gubernaturas,algo que originalmente estaba previsto para el 30 de octubre.

“Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres, y necesitamos, queremos postular cinco mujeres, entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que, ganando su encuesta, no van a ser los coordinadores”, explicó.

El dirigente indicó que el retraso en los resultados fue para evitar algún tipo de ruptura en el movimiento o que se repita otro caso como el de Ricardo Mejía Berdeja, quien al estar inconforme con el resultado interno para la candidatura por el Gobierno de Coahuila, fragmentó a Morena con el Partido del Trabajo (PT).

“Queremos ‘vacunarnos’ contra ‘Berdejazos’ y por eso debe de haber mucha claridad en la regla de género”, añadió Delgado, quien precisó que, para alcanzar la conformidad con todas y todos los aspirantes, el partido deberá de ser transparente y claro con la regla.

En Chiapas, Veracruz y Puebla, según expertos políticos consultados en la región, se señala que la eventual exclusión de los candidatos mejor posicionados podría dar lugar a rupturas que afecten el curso de la contienda política de Morena.

Aljovín advierte existe la posibilidad de “chapulineo”, es decir, el salto de políticos de un partido a otro en busca de intereses personales y oportunidades de candidatura y de impugnaciones por la decisión de las candidaturas.

Un ejemplo del chapulineo o rupturas, se dio con la Senadora Lucía Meza, quien se perfilaba arriba de las encuestas en Morena, pero fue excluida de la competencia.

Mario Delgado argumentó que su exclusión fue porque existía un proceso en la Comisión de Justicia en donde la acusaban de tener relación con el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

Previamente, la Senadora había interpuesto un recurso ante el Tribunal Electoral, sin embargo, este jueves Meza anunció su renuncia al partido guinda y momentos después confirmó su incorporación al Frente Amplío por México.

Hasta octubre pasado, la Senadora Lucía Meza era la favorita de Morena para ir por la coordinación estatal en Morelos. La encuestadora Massive Caller la mantenía como la puntera en sus encuestas.

En mayo, por ejemplo, en su sondeo del 9 de mayo, obtuvo el 23 por ciento de las preferencias, seguida del Alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, quien obtuvo un 18.4 por ciento, otro que también quedó fuera. Para la encuesta del 11 de septiembre, Meza se posicionó con el 24.4 por ciento de apoyo y Juan Ángel Flores en segundo lugar con el 20.6.

En tanto que la encuesta de Demoscopia del 9 de octubre colocaba a Lucía Meza con una preferencia del 29.50 por ciento, seguida de Rabindranath Salazar Solorio con un 20.40 por ciento, Juan Ángel Flores con un 11.50 por ciento y Margarita González Saravia con un 10.40 por ciento.

Sin embargo, el enfrentamiento que mantenía con el Gobernador Cuauhtémoc Blanco fue su principal dificultad, según advertían especialistas desde hace meses.

“Lucía Meza ha llevado a cabo una campaña exitosa. Pero existe un odio completo y total hacia ella por parte del Gobernador del estado, ya que, a pesar de lo que pueda decir, ella estuvo asociada con Graco Ramírez. Cuauhtémoc Blanco no puede ni verla… Originalmente, formaba parte del equipo de Graco Ramírez, pero en algún momento entre 2015 y 2016, se unió a Morena y en 2018 se convirtió en parte del morenismo y llegó al Senado”, advertía José Teodoro Lavin León, académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y exconsejero electoral estatal, en una entrevista con SinEmbargo de julio pasado.

Desde hace semanas, la Senadora estaba considerando seriamente la posibilidad de un cambio de partido político, pues reveló a diversos medios locales y nacionales que había recibido invitaciones de distintas organizaciones políticas.

Finalmente, ayer 9 de noviembre anunció su renuncia. “Me voy de Morena con la frente en alto, por la dignidad de Morelos. El culpable es Cuauhtémoc Blanco, quien instrumenta una guerra sucia y de amenazas en mi contra. No me dejaré”, escribió en su cuenta de Twitter.

El politólogo y consultor en Morelos, Marcos Pineda, coincidió en que Morena tiene por delante un enorme reto que es el de la unidad, frente a los descontentos de quienes quedaron fuera.

“No nada más es el caso de Lucía Meza que quedaron fuera en Morelos, otros perfiles importantes, como Juan Ángel Flores Bustamante o Rafael Reyes Reyes, tampoco fue considerada Juanita Guerra Mena. Entonces estas personas que no fueron consideradas y luego con el caso de Lucía Meza, tienen un enorme reto de conservar su unidad. Ese es el enorme reto que tiene Morena, conservar su unidad para que los que no quedaron no se vayan a otros partidos y no fracturen el movimiento”, señaló el experto.

Conceder premios de consuelo a aquellos que no resulten ganadores o ganadoras será un paso estratégico para mantener la unidad de los grupos dentro del partido, según el análisis del experto político, quien recordó que las reminiscencias de la izquierda mexicana, que en su momento estaba en el PRD, ahora en Morena, “son justamente estos grupos, estas tribus que no quedarán contentas simplemente con que no se les dé una candidatura”.

“Creo que esto no es un capítulo cerrado, seguramente los inconformes intentarán ir al Tribunal Electoral cuando no resulten ganadores porque lo que se está privilegiando en estos procesos internos son las encuestas y no los procesos internos por la votación de la militancia o los simpatizantes de los partidos políticos. Esto también puede abrir la posibilidad de que no estén de acuerdo con las decisiones que tomen los partidos políticos, así como ha sucedido recientemente con Marcelo Ebrard. Entonces veremos, si también los partidos políticos están hechos para sofocar estos incendios al interior de su propia militancia y simpatizantes”, dijo Aljovín.

IGNORARON PROHIBICIÓN PUBLICITARIA

El partido Morena dejó claro desde la convocatoria emitida para las personas que quisieran postularse, que quedaban “prohibidos los anuncios espectaculares y pintar bardas; el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza; la intervención de servidoras y servidores públicos en favor o en contra de participantes; la utilización de programas sociales, condicionamientos o coacción en favor o en contra de participantes”.

A pesar de estos acuerdos, los aspirantes a coordinaciones estatales desafiaron las pautas al realizar eventos, propaganda y recorridos. En la Ciudad de México, lonas, carteles y panfletos con los rostros de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno inundaron las calles, incluso en las redes sociales, tanto de Morena como del bloque PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano, a pesar de que oficialmente aún no ha comenzado el periodo designado por las autoridades electorales para ello.

En Puebla, se registró un fenómeno similar con espectaculares y bardas de los aspirantes, donde el Instituto Estatal Electoral ordenó su retiro. Aunque la mayoría de los espectaculares fueron retirados de las calles poblanas, todavía hay lonas y bardas del senador con licencia, Alejandro Armenta Mier, el diputado federal, Ignacio Mier Velazco, y los exsecretarios Olivia Salomón Vivaldo y Julio Huerta Gómez, según reportan diarios locales.

En los espectaculares de los aspirantes se ha usado de pretexto la publicación de revistas en las que presuntamente entrevistan a los candidatos o se promociona la publicación de libros. Tal es el caso del Senador morenista Alejandro Armenta Mier, cuya cara se promovía con el pretexto de promocionar su libro “La importancia del litio en México”, y en el caso de Ricardo Sheffield en Guanajuato, que promocionaba el libro llamado “La Ruta de Hidalgo”.

El exconsejero electoral Eduardo Huchim recordó que, en la contienda por la Coordinación Nacional de la 4T y los aspirantes de los demás partidos se observó que se realizaron eventos, propaganda y recorridos incluso antes de que oficialmente comenzara el proceso electoral. Estos actos, que algunos quisieron denominar actos anticipados de precampaña no podían violar una ley inexistente hasta el inicio del proceso electoral.

“Ahora bien, lo que ocurrió fue justamente antes de que se iniciara el proceso electoral (el tiempo del periodo del proceso electoral) y aunque se habló mucho de que los partidos se estaban violando la ley y se hablaba de actos anticipados de precampaña y actos anticipados de campaña, pero la verdad es que hasta antes de que se iniciara el proceso electoral no había una normatividad expresa. En consecuencia, no se podía violar la ley si esa ley no existe”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Sin embargo, explicó el exconsejero, este fenómeno se expandió a nivel estatal, con los procesos internos. En la Ciudad de México, lonas, carteles y panfletos con los rostros de los aspirantes a la Jefatura de Gobierno inundaron las calles antes del inicio oficial del periodo designado por las autoridades electorales.

“Ahora, eso es lo que ocurrió en el proceso federal. En el proceso interno para las coordinaciones estatales, pues todo está sujeto a lo que estipula cada norma en los ocho estados y la Jefatura de la Ciudad de México, (que tendrán elecciones). Pero en lo general lo que se puede percibir es que, con el ejemplo de lo que ocurrió a nivel federal, en los estados también hubo esa ese volcamiento y esa anticipación. En la Ciudad de México, por ejemplo, el proceso electoral acaba de comenzar el 5 de este mes, es decir, hace algunos días, pero ya vimos que la propaganda y los recorridos y los actos públicos estaban celebrándose antes de que iniciara el proceso de precampañas. Estas situaciones se dieron, aunque no tan anticipadamente como en el proceso federal”, detalló.

Huchim detalló que ha habido una incapacidad de las autoridades electorales para controlar a los partidos, especialmente a Morena, por lo que destacó que es urgente de revisar las leyes electorales, considerándolas restrictivas, y enfatizó la necesidad de medidas más efectivas para garantizar el cumplimiento de los acuerdos partidarios en la selección de coordinadores estatales.

“Lo que tenemos ahí es un desapego generalizado, de prácticamente todos los partidos, pero particularmente de Morena. Cómo el ejemplo federal arrastró a lo local y también se dio la anticipación de los tiempos de campaña electoral y entonces lo que lo que estamos viendo es que ha habido una incapacidad de las autoridades electorales de meter en cintura a los partidos políticos, particularmente a Morena. En ese sentido es lamentable que esto ocurra. Esto a mí me lleva a pensar en la necesidad de revisar las leyes y yo creo que uno de los primeros retos y tareas que le espera al nuevo Congreso de la Unión es la revisión de la legislación electoral. Tenemos una legislación muy barroca, muy restrictiva en el papel, pero que vemos que hay una violación constante a estas disposiciones, entonces pareciera que es necesaria una revisión a todas las leyes para hacerla quizá más sencillas y más contundentes”, detalló.

CIUDAD DE MÉXICO, LA PIEZA CLAVE

La elección de la Ciudad de México ha sido considerada como clave para la definición de las candidaturas, indicaron especialistas. Jorge David Aljovín consideró que el acuerdo de paridad ratificado por el Tribunal Electoral pone presión para elegir a Clara Brugada.

“Me parece que, a partir de la resolución que adoptó hoy el Triunfo Electoral en materia de paridad, cambia radicalmente el panorama. Efectivamente, el Tribunal confirmó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, donde se señala que serán cinco mujeres y cuatro hombres, votando en contra de la propuesta inicial del Magistrado Felipe de la Mata, que proponía cuatro hombres, cuatro mujeres, dejando libre el estado de Yucatán. Cambia el panorama; serán cinco mujeres y cuatro hombres, lo cual pone presión en la Ciudad de México para que, en dado caso, Clara Brugada sea la próxima candidata a la jefatura de gobierno. ¿Por qué? Porque justamente habrá que sacrificar algunos estados por parte del partido Morena, y es por eso que tomaron la decisión de dar los resultados este viernes y no antes, porque querían tener una resolución en mano y, a partir de lo que tenemos, se allana el camino para Clara Brugada”.

La más reciente encuesta de Enkoll para W Radio y El País, publicada el 27 de octubre, reveló que Omar García Harfuch está muy arriba en la Ciudad de México. Está por encima de Clara Brugada, quien ha apretado en la carrera por la candidatura, incluso con apoyos de una élite de izquierda que se pronunció a su favor.

PUEBLA

Un aspecto a considerar es en qué estados de la república donde tienen que optar por las mujeres, –las que se resulten mejor posicionadas, en segundos o terceros lugares de la encuesta–, sean aspirantes con las que no se corra el riesgo de restar competitividad a Morena, en donde cada estado y caso son diferentes, y como ejemplo están la Ciudad de México y Puebla.

Aunque la marca Morena es sólida y lidera en las encuestas, en Puebla esta situación genera expectativas y fortalece la candidatura de la oposición. En este sentido, el Frente Amplio por México ya ha perfilado al Alcalde panista de Puebla, Eduardo Rivera.

“La definición de la candidatura en Puebla, pues no está en Puebla. Yo creo que depende de la composición de las candidaturas, en general, pero en particular de la Ciudad de México, porque es la única donde yo veo que puede ir hombre o mujer. Y en el caso de Puebla también creo que sería lo que estaría definiendo las otras candidaturas ya las veo muy amarradas, por ejemplo, en Tabasco, Guanajuato”, dijo el politólogo Miguel Calderón Chelius, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en sociología.

Alejandro Armenta, Senador con licencia, se encuentra en una posición ventajosa como favorito en las encuestas en Puebla. Sin embargo, eso no le asegurará su designación como el coordinador de la Cuarta Transformación en esa entidad, es decir, como el virtual candidato.

El más reciente sondeo de Enkoll para El Universal, publicado el pasado 24 de octubre, muestra que Alejandro Armenta se situó como el favorito de Morena con el 27 por ciento de las preferencias. Por otro lado, el 18 por ciento dijo preferir a Ignacio Mier como el representante del partido guinda, mientras que un 15 por ciento respaldó a la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera; un 6 por ciento optó por Julio Huerta. Detrás de ellos se encuentran los otros finalistas: Olivia Salomón con un 5 por ciento, Lizeth Sánchez con un 3 por ciento y Rodrigo Abdala con un 2 por ciento.

CHIAPAS

En Chiapas, el favorito en las encuestas externas es el Senador Eduardo Ramírez. Sin embargo, en esa entidad, la incógnita se cierne en si la candidatura se determinará por la paridad de género, lo que podría dar posibilidades a la Senadora Sasil de León, que también es bien evaluada.

Para analistas de la región, Sasil de León, de entre las tres mujeres que participan en la contienda, parece destacarse en las preferencias electorales en comparación con Patricia Armendáriz y Rosy Urbina. Sin embargo, refieren, si la cuestión de género no fuera un factor determinante, el Senador Eduardo Ramírez Aguilar es visto como un favorito debido a su alto reconocimiento y valoración en la encuesta de Morena.

“¿Qué es lo que puede pasar en Chiapas? y la gran duda que se va a resolver, yo creo que es posible que en Chiapas lo encabece una mujer y en ese sentido yo creo que sería Sasil de León Villar porque se despega en cuanto a las preferencias electorales de Patricia Armendáriz y de Rosy Urbina”, expresó Sarelly Martínez Mendoza, profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chiapas.

La más reciente encuesta de Demoscopia Digital, realizada el 19 de octubre, muestra que de los aspirantes a la candidatura de Morena, el Senador Eduardo Ramírez cuenta con una preferencia de 38.50 por ciento; Sasil de León con un 13.50 por ciento; Patricia Armendáriz con un 11.50 por ciento; Rosa Irene Urbina con un 12.80 por ciento y José Manuel Cruz con un 5.90 por ciento.

GUANAJUATO

En Guanajuato, de los aspirantes a la candidatura de Morena, se destacan tres nombres: Ricardo Sheffield, el ex titular de la Profeco; la Senadora Antares Vázquez; y Alma Alcaraz, ex Secretaria General de Morena en el estado. De estos, Ricardo Sheffield se perfila como el favorito para obtener la candidatura o coordinación debido a su mayor reconocimiento entre los votantes. Sin embargo, el analista político, Saúl Arellano, destacó que Sheffield ya ha participado en elecciones anteriores sin lograr la victoria.

Morena busca consolidarse en Guanajuato en una elección clave, pero enfrenta desafíos para competir efectivamente en un estado con un sistema político tradicionalmente dominado por el PAN. Al respecto, Arellano consideró que será un desafío lograr la competitividad necesaria para ganar. A pesar de esto, destacó que el techo de votación de Sheffield es sólido, y aunque no ve probable que alcance la gubernatura desde su perspectiva, sí considera que podría obtener una posición destacada en el Congreso local y ganar algunas alcaldías relevantes.

JALISCO

En Jalisco, la competencia se centrará en dos fuerzas principales: por un lado, Movimiento Ciudadano que tiene la fuerza del Gobierno del estado y Morena que cuenta con una presencia nacional y que, además, ha rebasado al partido naranja en las encuestas, como explicó el profesor en Ciencia Política, con especialidad en Teoría Política por la Universidad de Guadalajara, José Antonio Elvira de la Torre. Aunado a ello, Morena acaba de pactar una coalición con dos partidos locales que tienen presencia, Hágamos, partido ligado a la Universidad de Guadalajara y Futuro, de Pedro Kumamoto.

El regidor Carlos Lomelí es quien encabeza las encuestas externas en Jalisco como favorito para obtener la coordinación de la 4T en Jalisco. Sin embargo, Javier Hurtado, experto en asuntos electorales, descarta que vaya a ser el candidato, pues considera que en esa entidad Morena también deberá postular a una mujer y deberá de prevalecer el principio de alternancia.

En la más reciente encuesta de Demoscopia Digital, al 25 de octubre, Carlos Lomelí encabeza las preferencias para ser el abanderado de Morena con un 35.5 por ciento de preferencia; seguido por José María Martínez con un 27.6 por ciento; Claudia Delgadillo con 21.9 un porciento, Clara Cárdenas con un 5.3 por ciento y Cecilia Márquez con un 4.1 por ciento.

MORELOS

En Morelos, luego de que la Senadora Lucía Meza fue excluida de la contienda, los morenistas que se disputan la candidatura son principalmente Rabindranath Salazar Solorio, ex coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia; Margarita González Saravia, ex directora de la Lotería Nacional; y Juan Salgado Brito.

No obstante, el escenario no se reduce a estas tres figuras: Tania Valentina, la propuesta del Partido del Trabajo en la alianza, también ha logrado mantenerse en la contienda y cuenta con posibilidades significativas, según especialistas consultados.

La encuesta de RUBRUM, realizada apenas el pasado 17 de octubre, arrojó que Rabindranath Salazar encabezó las preferencias en el proceso interno del partido guinda con 35.2 por ciento, seguido de Margarita González con 28.3 por ciento, Víctor Mercado con 14 por ciento y Juan Salgado con 8.9 por ciento. En tanto que Tania Valentina Rodríguez, la propuesta del PT, obtuvo 8.7 por ciento y Sandra Anaya 4.9 por ciento.

TABASCO

Tabasco es quizá el único o de los pocos estados que dará menos dolores de cabeza a la dirigencia del partido, pues las elecciones en esa entidad se perfilan, desde hace mucho tiempo, a favor de Morena con Javier May liderando las encuestas y el partido manteniendo una sólida preferencia en la región.

“Me parece que aquí la elección está muy cantada, no solo en el sentido del liderazgo que tiene el ex coordinador del tren Maya, (Javier May) sino también en el sentido de la potencialidad electoral de Morena, que aquí anda en el 60 o 70 por ciento de la preferencia en términos de partido”, detalló en entrevista con SinEmbargo el columnista político local y analista, Víctor Sámano Labastida.

VERACRUZ

En Veracruz, quien se ha perfilado para ganar la coordinación de la Cuarta Transformación, más allá del criterio de la paridad de género, es la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, quien desde hace meses ha liderado las encuestas.

“En el lado de Morena y sus partidos aliados, parece ser que todo se va a decantar a favor de la ex Secretaria de Energía, Rocío Nahle, pero hay mucha resistencia en Veracruz. Seguramente sí va a pesar la resolución que tomó el INE y probablemente eso resuelva la candidatura a favor de Rocío Nahle”, señaló el Doctor Víctor Manuel Andrade Guevara, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

En la más reciente encuesta de Demoscopia Digital, al 25 de octubre, Rocío Nahle encabeza holgadamente la encuesta con un 57.2 por ciento de las preferencias. En segundo lugar, se encuentra el Diputado federal Sergio Gutiérrez Luna con un 23.2 por ciento. Más abajo están Claudia Tello con un 5.3 por ciento; luego el exsecretario de salud estatal, Erick Cisneros con un 4.2 por ciento; el Secretario de Gobierno, Zenyazen Escobar, con un 3.4 por ciento, y el exdelegado de programas sociales, Manuel Huerta con un 2.6 por ciento.

YUCATÁN

En Yucatán, donde la elección por la gubernatura se perfila como una competencia electoral muy reñida entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena, pues el partido guinda consolidando como una fuerza política influyente en la región, los aspirantes a la coordinación estatal que se perfilan son: Joaquín “Guacho” Díaz Mena, exdelegado de los Programas para el Desarrollo para el Bienestar, la Senadora Verónica Camino Farjat y Alpha Tavera Escalante, expresidenta municipal de Valladolid y dirigente local de Morena en Yucatán.

“Guacho” Mena es considerado el candidato más popular y conocido del partido, mientras que las dos mujeres, Alpha Tavera y Verónica Camino, también son consideradas opciones interesantes.

En la encuesta más reciente realizada por Demoscopia Digital, 19 de octubre, coloca a Joaquín Díaz Mena con 33.60 por ciento de preferencias, Verónica Camino Farjat un 30.50 por ciento; Jessica Saiden un 4.20 por ciento y Alpha Tavera un 3.30 por ciento. Con respecto a las preferencias para que sea candidato del PAN, Renán Barrera Concha obtuvo un 57.6 por ciento, seguido muy lejos por Julián Zacarías Curi con un 18.7 por ciento y Cecilia Patrón Laviada con un 13.6 por ciento.

