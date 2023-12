Pagés y Siempre cruzaron una “línea inadmisible”, protesta grupo plural de ciudadanos

El mismo partido de Morena compartió el comunicado emitido por un grupo plural de ciudadanas y ciudadanos, y aseguró que así como defienden la libertad de expresión, siempre condenarán “la radicalización de la derecha”.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Un grupo plural, conformado por personajes de la comunidad periodística, académica y de la sociedad civil, expresó este domingo su rechazo a la reciente publicación de la portada de la revista Siempre, la cual muestra una ilustración de la silueta de Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial de la izquierda, con una cinta roja que contiene la esvástica nazi.

A través de un posicionamiento dirigido a la opinión pública, las personas firmantes acusaron que Beatriz Pagés, directora de Siempre, y su equipo cruzaron una “línea inadmisible”, pues consideraron que la portada del último número es “deshonesta” y “ofensiva”.

“La señora Beatriz Pagés y su equipo editorial cruzaron una línea inadmisible en los tiempos que vivimos. La portada no sólo es deshonesta y ofensiva contra Claudia Sheinbaum, sino con las verdaderas víctimas del fascismo, con sus familiares y con los millones de personas que han luchado por la memoria y la no repetición”, se lee en el documento.

🔴| Comunicado de la comunidad periodística, académica y de la sociedad civil, de todos los frentes, en contra de la inadmisible portada de la @Siempre_revista perteneciente a @PagesBeatriz. 👇 "La portada no solo es deshonesta y ofensiva contra @Claudiashein, sino con las… pic.twitter.com/Ke4Mnc1FSI — Mario Delgado (@mario_delgado) December 10, 2023

“Creemos firmemente que la libertad de expresión y de prensa son el pilar de una democracia, pero el ejercicio de ese derecho también conlleva responsabilidades”, aseguraron quienes suscribieron el texto.

“Les recordamos a todos los actores políticos y mediáticos que hay una sociedad vigilante que no permitirá el discurso discriminatorio contra ninguna minoría o grupo vulnerado”, añadieron.

Asimismo, las y los inconformes exigieron a Beatriz Pagés que retirara de circulación la portada y que ofreciera una disculpa pública a “todas las personas y grupos que ofendió con su publicación”.

Un grupo plural de ciudadanos exige a @PagesBeatriz, directora de la revista “Siempre”, “retirar” la portada fascista contra @Claudiashein: pic.twitter.com/uA9vOzmFoW — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) December 10, 2023

“México siempre ha sido un país de libertades y puertas abiertas. Estas expresiones no representan nuestra esencia”, afirmaron al final del escrito que se difundió en redes sociales.

Posteriormente, el comunicado fue compartido por el partido Morena, quien dijo que sumaba a la comunidad periodística, académica y de la sociedad civil, de todos los frentes, en contra de “la inadmisible portada de la revista Siempre, perteneciente a Beatriz Pagés”.

“De la misma manera que nuestro movimiento siempre defenderá la libertad expresión, siempre condenaremos la radicalización de la derecha”, sentenció.

Acompañamos el comunicado que emitió el día de hoy la comunidad periodística, académica y de la sociedad civil, de todos los frentes, en contra de la inadmisible portada de la @Siempre_revista perteneciente a @PagesBeatriz. 👇 De la misma manera que nuestro movimiento siempre… pic.twitter.com/7K73izpPuD — Morena (@PartidoMorenaMx) December 10, 2023

Ante la condena unánime, Pagés compartió otra portada de la revista. En ella, aparece la imagen de una rosa blanca y una breve disculpa hacia la comunidad judía de México. Sin embargo, se aseguró que el propósito era, como lo dice su editorial, oponerse “al régimen autoritario que gobierna el país”.

“El propósito fue -como lo dice con toda claridad el editorial- oponernos al régimen autoritario que gobierna el país, que de consolidarse en el 2024 pondría en riesgo las libertades y derechos humanos de todos, incluso de quienes han hecho de la portada una interpretación sesgada e interesada”, escribió.

Asimismo, borró la portada con la silueta de Sheinbaum Pardo de sus redes sociales, aunque en el sitio web todavía se encuentra la imagen y el editorial del número.

La Revista Siempre! da respuesta a los señalamientos hechos a la portada número 3678. pic.twitter.com/Mh20yGzPMT — Beatriz Pagés (@PagesBeatriz) December 10, 2023

SUÁREZ DEL REAL REGRESA PREMIO PAGÉS LLERGO POR PORTADA

Ayer, José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, titular en la Oficina de México en Estrasburgo, informó que regresaría su premio Pagés Llergo en protesta por la portada.

Ante esta artera canallada en contra de las históricas portadas de la Revista creada hace 70 años por Don José Pagés Llergo, e ilustrada por años por el genial y sutil Jorge Carreño, devuelvo el galardón que me otorgaron en 2016,..

1/1 tua. pic.twitter.com/XxqPauK3rQ — José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (@JASRA1) December 9, 2023

“Esta artera canallada en contra de las históricas portadas de la revista creada hace 70 años por don José Pagés Llergo, e ilustrada por años por el genial y sutil Jorge Carreño, devuelvo el galardón que me otorgaron en 2016, cuando la publicación era un espacio abierto a las libertades y respetuoso de las diversas opiniones.”, escribió en su cuenta de X, antes llamada Twitter.

Suárez del Real, quien fue Secretario de Gobierno de la Ciudad de México en el año 2020, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones (2015 y 2017), y el Premio de Periodismo José Pagés Llergo en 2016.

En la misma línea, señaló que el próximo lunes 11 de diciembre enviará la estatuilla tras corroborar que la revista perdió prestigio con sus nuevas publicaciones, pues destacó ser una ofensa para los creadores de Siempre.

“Grima da constatar las bajezas publicadas por quien perdió el más sagrado respeto a la labor del fundador de esa revista y el de sus fallecidos colaboradores. El lunes 11 de diciembre estarán regresando a mi nombre y con mi protesta esta estatua”, detalló en redes sociales.

PAGÉS COMPARTE INFORMACIÓN FALSA DE FRAUDE ELECTORAL

La directora de la revista Siempre también fue exhibida esta semana por la agencia de noticias estadounidense AP por publicar información falsa.

De acuerdo con AP, Beatriz Pagués informó que en México una gran cantidad de centroamericanos estaban recibiendo credenciales de elector para poder votar, lo que indica que se estaba preparando un fraude para las elecciones presidenciales de 2024.

A través de una publicación compartida en redes, Pagés aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador preparaba un fraude de cara a los comicios presidenciales de 2024. En dicha grabación, aseguró que en el Estado de México —donde se llevaron a cabo elecciones en junio— centroamericanos habían conseguido credenciales de elector para votar en los comicios.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) negó que esta información fuera real. “’Falso’ El @INEMexico sólo tramita la Credencial para Votar a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad mexicana que presenten los documentos correspondientes en los Módulos de Atención Ciudadana #INEInforma”, dice un mensaje de la organización publicado en X que incluye una captura de pantalla del video antes mencionado.

Por su parte, The Associated Press revisó el programa en el que Pagés habló sobre el supuesto ejército electoral de centroamericanos y confirmó que la periodista no presentó evidencias que prueben que esto está ocurriendo, sólo usó como fuente el testimonio de la ciudadana común.

Durante el programa, uno de los panelistas le preguntó a la periodista cómo es que los ciudadanos centroamericanos lograron registrarse en el padrón electoral, si el padrón lo maneja el INE y no el Gobierno, a lo que ella respondió: “Bueno eso no lo sé, no lo sé” y señala que la “gente comienza a decirte ‘yo lo vi, yo fui testigo’”, pero no presenta ninguna evidencia.

La página oficial del INE establece que una de las condiciones para obtener una credencial de elector es tener la ciudadanía mexicana y presentar documentos que así lo acrediten.

Por otro lado, la Constitución mexicana prohíbe en su artículo 33 que las personas extranjeras puedan participar en la vida política de México: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

– Con información de AP