Suárez del Real regresa premio Pagés Llergo por portada de Siempre contra Sheinbaum

El periodista José Alfonso Suárez del Real y Aguilera reiteró que el próximo lunes 11 de diciembre entregará su galardón del Premio de Periodismo José Pagés Llergo tras corroborar que la revista perdió prestigio con sus nuevas publicaciones.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, titular en la Oficina de México en Estrasburgo, regresó su premio Pagés Llergo en protesta por la portada de la revista Siempre, la cual muestra una ilustración de la silueta de la precandidata Claudia Sheinbaum Pardo con una cinta roja con la esvástica nazi.

“Esta artera canallada en contra de las históricas portadas de la Revista creada hace 70 años por Don José Pagés Llergo, e ilustrada por años por el genial y sutil Jorge Carreño, devuelvo el galardón que me otorgaron en 2016, cuando la publicación era un espacio abierto a las libertades y respetuoso de las diversas opiniones.”, escribió en su cuenta de X, antes llamada Twitter.

Suárez del Real, quien fue Secretario de Gobierno de la Ciudad de México en el año 2020, ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en dos ocasiones (2015 y 2017), y el Premio de Periodismo José Pagés Llergo en 2016.

Ante esta artera canallada en contra de las históricas portadas de la Revista creada hace 70 años por Don José Pagés Llergo, e ilustrada por años por el genial y sutil Jorge Carreño, devuelvo el galardón que me otorgaron en 2016,..

1/1 tua. pic.twitter.com/XxqPauK3rQ — José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (@JASRA1) December 9, 2023

En la misma línea, reiteró que el próximo lunes 11 de diciembre enviará la estatuilla tras corroborar que la revista perdió prestigio con sus nuevas publicaciones, pues destacó ser una ofensa para los creadores de Siempre.

“Grima da constatar las bajezas publicadas por quien perdió el más sagrado respeto a la labor del fundador de esa revista y el de sus fallecidos colaboradores. El lunes 11 de diciembre estarán regresando a mi nombre y con mi protesta esta estatua”, detalló en redes sociales.

Este viernes, Beatriz Pagés compartió en sus redes sociales la portada de la revista Siempre, misma que fue criticada por ilustrar a la aspirante presidencial por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) con una cinta roja con la esvástica nazi como parte de su crítica contra el movimiento rumbo a las elecciones de 2024.

Si permitimos que pase Morena, si dejamos que gane @Claudiashein, los exterminadores de México no solo serán los SS de la #4T, sino una oposición sin coraje para impedir que México quede encabezado ahora por una comunista embozada.https://t.co/1ZAsqtYUoV pic.twitter.com/CwDSa0MTBC — Beatriz Pagés (@PagesBeatriz) December 8, 2023

PAGÉS COMPARTE INFORMACIÓN FALSA DE FRAUDE ELECTORAL

La directora de la revista Siempre también fue exhibida esta semana por la agencia de noticias estadounidense AP por publicar información falsa.

De acuerdo con AP, Beatriz Pagués informó que en México una gran cantidad de centroamericanos estaban recibiendo credenciales de elector para poder votar, lo que indica que se estaba preparando un fraude para las elecciones presidenciales de 2024.

A través de una publicación compartida en redes, Pagés aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador preparaba un fraude de cara a los comicios presidenciales de 2024. En dicha grabación, aseguró que en el Estado de México —donde se llevaron a cabo elecciones en junio— centroamericanos habían conseguido credenciales de elector para votar en los comicios.

Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral (INE) negó que esta información fuera real. “’Falso’ El @INEMexico sólo tramita la Credencial para Votar a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad mexicana que presenten los documentos correspondientes en los Módulos de Atención Ciudadana #INEInforma”, dice un mensaje de la organización publicado en X que incluye una captura de pantalla del video antes mencionado.

Por su parte, The Associated Press revisó el programa en el que Pagés habló sobre el supuesto ejército electoral de centroamericanos y confirmó que la periodista no presentó evidencias que prueben que esto está ocurriendo, sólo usó como fuente el testimonio de la ciudadana común.

Durante el programa, uno de los panelistas le preguntó a la periodista cómo es que los ciudadanos centroamericanos lograron registrarse en el padrón electoral, si el padrón lo maneja el INE y no el Gobierno, a lo que ella respondió: “Bueno eso no lo sé, no lo sé” y señala que la “gente comienza a decirte ‘yo lo vi, yo fui testigo’”, pero no presenta ninguna evidencia.

La página oficial del INE establece que una de las condiciones para obtener una credencial de elector es tener la ciudadanía mexicana y presentar documentos que así lo acrediten.

Por otro lado, la Constitución mexicana prohíbe en su artículo 33 que las personas extranjeras puedan participar en la vida política de México: “Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

– Con información de AP