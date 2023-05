Shakira estrena “Acróstico”, canción dedicada a sus hijos Sasha y Milán (VIDEO)

AS MÉXICO

La cantante colombiana regresa a sus raíces musicales con una balada con dedicatoria especial para sus hijos.

Por Lina María Higuera

Ciudad de México, 11 de mayo (ASMéxico).- Este 11 de mayo Shakira lanzó oficialmente su nueva canción “Acróstico”. Esta es una balada musical dedicada a sus dos hijos, Sasha y Milán. Con este lanzamiento Shakira deja atrás todas las polémicas por su separación con Piqué y da apertura a su nueva vida en Miami. En la letra de la canción se puede ver que a pesar de encontrarse adolorida por la separación, está optimista sobre el futuro.

Se espera que este estreno llegue a los puestos más altos de los charts pues se trata del tercer lanzamiento de la barranquillera en 2023. Todas estas canciones se han posicionado como éxitos de manera muy rápida. Su colaboración con Bizarrap logró romper 14 Récord Guinness como el de canción latina más vista y el de la canción latina más rápida en llegar a 100 millones de visitas en YouTube. También la posicionó como la artista latina con más reproducciones en Spotify, según Billboard.

Por otro lado, su colaboración con Karol G, “TQG”, ha tenido una gran acogida entre los fans. De acuerdo con Billboard, la canción se encuentra en posiciones altas de ocho charts y se ubica en la posición número uno en la lista de Hot Latin Songs. Hasta el momento el video de la canción en YouTube ha acumulado más de 500 millones de visitas desde su estreno.

¿QUÉ DICE LA LETRA DE “ACRÓSTICO”?

“Acróstico” es un regreso de Shakira a sus orígenes ya que se aleja de los ritmos urbanos que se volvieron comunes en los últimos lanzamientos de la barranquillera. Es una balada musical cargada de sentimientos y nos permite ver cómo ha vivido ella los recientes cambios en su vida.

Desde las filtraciones de algunos versos de la canción se pudo ver que se trataría de una melodía sobre el dolor y el duelo. “Lo único que quiero es su felicidad. Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos, nunca dudes que aquí voy a estar”, dice uno de los primeros versos que se conocieron de la composición.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla/ Y aunque no sé poner la otra mejilla/ Aprender a perdonar es de sabios”, dice una de las estrofas de la canción. Allí Shakira hace referencia a que es necesario perdonar y que aunque haya dolor, todo puede mejorar. También podría ser una señal de que hubo una ruptura en la familia, pero eso no significa que se termine o disuelva la misma.

¿A QUIÉN VA DEDICADA?

La canción es una dedicatoria a sus dos hijos. En ella les recuerda que a pesar de los cambios y el dolor que haya en la vida, ella siempre estará para ellos. También les recuerda que ellos le han enseñado lo que es el amor y han sido un pilar para apoyarse en el proceso de separación de Piqué. “Querеrte sirve de anestesia al dolor/ Hace que me sienta mejor”, dice uno de los versos de la canción.

El título de la canción hace referencia al acróstico que se hace en dos estrofas de esta. Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), este tipo de poemas se caracteriza por formar una palabra o una frase con la primera letra de cada verso. En el caso de la canción de Shakira se forman los nombres de sus dos hijos.

Estrofa para Milán

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar

Estrofa para Sasha

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, Que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

