Hamás entrega su respuesta con “observaciones” a propuesta de cese al fuego en Gaza

Por Matthew Lee y Abby Sewell

Beirut, 11 de junio (AP).- Hamás dijo el martes que entregó a los mediadores su respuesta a la propuesta respaldada por Estados Unidos de un cese del fuego en Gaza, con algunas “enmiendas” para el acuerdo. Al parecer, la respuesta no fue la aceptación total que buscaba Estados Unidos, pero mantuvo vivas las negociaciones en torno a una esquiva tregua luego de ocho meses de guerra.

Los ministros de exteriores de Qatar y Egipto, que han sido mediadores clave junto con Estados Unidos, confirmaron que habían recibido la respuesta de Hamás y dijeron que los mediadores ya la estudiaban.

“Hemos recibido esta respuesta que Hamás entregó a Qatar y a Egipto, y la estamos evaluando en estos momentos”, dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, a los periodistas en Washington.

El vocero de Hamás, Jihad Taha, indicó que la respuesta incluía “enmiendas que confirman el cese del fuego, el retiro, la reconstrucción y el intercambio (de prisioneros)”. No dio más detalles.

Aunque, a grandes rasgos, están a favor el acuerdo, los altos mandos de Hamás han expresado dudas sobre si Israel implementaría sus términos, en especial las disposiciones sobre un eventual fin permanente del conflicto y el retiro total de Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes en poder del grupo miliciano.

A pesar de que Estados Unidos ha dicho que la propuesta ha sido aceptada por Israel, el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dado señales contradictorias, afirmando que Israel no se detendrá hasta haber alcanzado su objetivo de destruir a Hamás.

El Secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha estado en la región esta semana con el objetivo de impulsar el acuerdo, en lo que es su octava visita desde que el ataque de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre desató la ofensiva israelí en Gaza. El martes siguió presionando a Hamás para que acepte la propuesta, asegurando que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU a su favor dejó “tan claro como puede serlo” que el mundo está a favor de la iniciativa.

“Todos ya votaron, excepto uno, y ese es Hamás”, afirmó Blinken ante la prensa en Tel Aviv antes de reunirse con funcionarios israelíes, horas antes de que Hamás diera a conocer su respuesta. Agregó que Netanyahu ratificó su compromiso con la propuesta cuando se reunieron la noche del lunes.

US Secretary of State Antony Blinken announced more than $400 million in humanitarian assistance to Palestinians and urged other donors to increase their contributions at a conference in Jordan pic.twitter.com/UNZYiBOKdB

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 11, 2024