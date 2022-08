Barbie tiene un “trasfondo muy potente” que sorprenderá: Rodrigo Prieto

La película de Barbie se basará en un guión coescrito por la directora nominada al Óscar, Greta Gerwig, junto a Noah Baumback (Marriage Story).

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Aunque poco se sabe de la trama del live – action de Barbie, el mexicano Rodrigo Prieto, cinematógrafo de la cinta, asegura que tiene “un trasfondo muy potente” que sorprenderá a muchos.

Durante su visita a México por la presentación del evento #QueMéxicoSeVea de Netflix en el que se reveló será el director de la adaptación de la novela Pedro Páramo, el director de fotografía nominado al Óscar por El Irlandés, adelantó un poco de su experiencia en el filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling:

“Margot es una adorada y una gran actriz, tiene esta cosa que he visto poco, y eso que he filmado mucho, domina la técnica del cine y la entiende perfecto, pero la emoción está a flor de piel, Barbie podría parecer una cosa superficial pero creo que va sorprender a muchos”, dijo Prieto durante el encuentro por medios.

Greta Gerwig (Mujercitas, Lady Bird) es la directora de la cinta que hará cobrar vida la muñeca de Mattel de la que se sabe hasta ahora contará con versiones diferentes tanto de Barbie como de Ken.

Aunque en un comunicado se destacó que el personaje de Barbie promoverá “la confianza, la curiosidad y la comunicación durante la infancia, y empodera a los niños para imaginarse a sí mismos en roles aspiracionales, desde princesa hasta presidente”, no hay muchos detalles de lo que la historia. Aunque Prieto ya da pistas que será un relato más profundo.

“La película trae un trasfondo muy potente. Detrás de ese rosa hay todo un rollo muy bonito”, aseguró.

Además de Margot y Gosling, la cinta contará con las actuaciones de Hari Nef e Issa Rae como el icónico juguete de Mattel y Simu Liu y Ncuti Gatwa como sus contrapartes masculinas.

Rodrigo Prieto es un cinematógrafo mexicano que ha trabajado junto a Alejandro González Iñárritu en cintas como Amores perros, 21 gramos, Babel y Biutiful; con Pedro Almodóvar en Los abrazos rotos; con Martin Scorsese en The Irishman y su nueva cinta Killers of the Flower Moon.

Prieto fue el elegido por Netflix para encargarse de la dirección de su nueva película basada en la novela de Juan Rulfo, logrando que por primera vez este director de fotogría tome el rol de director.

“Para mí Pedro Páramo desde hace muchos años, obviamente como muchos mexicanos, al leer la novela cuando era chavo, me impactó mucho. Volverla a leer unos años después ya con otra perspectiva, y ahora ha siso la oportunidad de leerla ya varias veces más. Cada vez que la leo encuentro más y más detalles y y eso es muy emocionante”, destacó.

