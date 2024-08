La oposición es libre de manifestarse contra “sobrerrepresentación”: AMLO y Claudia

La virtual Presidenta electa afirmó que aunque los manifestantes tienen el derecho de protestar, considera que están equivocados en sus acusaciones.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador y su virtual sucesora Claudia Sheinbaum Pardo reaccionaron este domingo a la nueva marcha de protesta contra la “sobrerrepresentación” de Morena y sus aliados en la próxima legislatura, asegurando que el frente opositor es libre de manifestarse, “pero no están en lo correcto”.

El Frente Cívico Nacional convocó a una manifestación contra la siguiente administración de Morena en las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), donde tuvieron como principal orador al exconsejero electoral del órgano, Leonardo Valdés, a fin de mostrar su disgusto por la victoria del partido guinda en el Congreso.

Ante las protestas, el mandatario del Ejecutivo afirmó que la oposición perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) y aliados están equivocados respecto a la siguiente administración, la cual mantiene mayoría relativa al sumar 278 representantes de Morena, 75 del Partido Verde Ecologista por México (PVEM) y 50 por parte del Partido del Trabajo (PT).

En esto acabó la “marea rosa” 🥲 pic.twitter.com/M5qvOLfAGX — Callo (@callodehacha) August 11, 2024

“Están en su derecho, somos libres”, comentó López Obrador a los representantes de los medios de comunicación durante la evaluación de proyectos prioritarios y de infraestructura.

En tanto, la virtual Presidenta electa destacó que los integrantes de la llamada “Marea Rosa”, organizada por la oposición, “son libres de manifestarse, pero no por ello están en lo correcto. La representación proporcional se define con reglas que siempre se han utilizado, no hay sobrerepresentación”.

Hasta el momento, la coalición Sigamos Haciendo Historia suma 373 diputados, es decir el 74.6 por ciento del total. Bajo este argumento, la oposición acusa que hay “sobrerepresentación”, pero en la Cámara de Diputados se establece el límite de sobrerrepresentación para que ningún partido político pueda contar con más de 300 Diputados por ambos principios ni con un número de Diputados que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

Anteriormente, López Obrador celebró que el pueblo de México eligió la continuidad de la Cuarta Transformación (4T) de la mano de Claudia Sheinbaum, pues aseguró que durante el Gobierno de la primera mujer Presidenta continuará la búsqueda del bienestar del pueblo de México.

’’Es muy satisfactorio el poder afirmar que va a continuar la transformación de nuestro país, es algo muy trascendente (…) Imaginen si el pueblo no hubiese decidido, como lo hizo, de manera sabia por Claudia Sheinbaum, imaginen que tragedia, porque iba a ser un freno al proceso de transformación que apenas se ha iniciado en nuestro país después de 36 años de predominio de una política antipopular (…) Ya se demostró que el pueblo es mucha pieza y que sabe muy bien lo que conviene, gracias a eso va a continuar la transformación’’, destacó.

A su vez, Sheinbaum Pardo enfatizó en que su Gobierno defenderá y protegerá el legado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de seguir construyendo la Transformación.

’’Vamos a seguir gobernando, a partir del 10 de octubre de 2024, con el legado que nos da el Presidente Andrés Manuel López Obrador; no va a cambiar la máxima de: “Por el bien de todos, primero los pobres”; no va a regresar la corrupción, no van a regresar privilegios; y vamos a seguir gobernando con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México’’, manifestó.