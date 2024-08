La gimnasta Jordan Chiles deberá devolver su medalla de bronce tras fallo del TAS

Por Will Graves

París, 11 de agosto (AP) – La gimnasta estadounidense Jordan Chiles debe devolver la medalla de bronce que recibió por el ejercicio de piso en los Juegos Olímpicos de París, después de que el máximo Tribunal del deporte anulara una apelación de la entrenadora de Coach que la colocó tercera, según confirmó el domingo el Comité Olímpico Internacional.

El COI anunció el domingo por la mañana que asignaría el bronce de la final femenina de piso del lunes a la rumana Ana Barbosu, después de que la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) dijera el sábado por la noche que respetaría la decisión de la corte y consideraría tercera a Barbosu.

La decisión se produjo menos de 24 horas después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en francés) anulara una apelación sobre la puntuación presentada por la entrenadora estadounidense Cecile Landi durante la competición, que había elevado a Chiles al podio. Los estadounidenses anunciaron que apelarán.

This is what broke them. Three Black women champions basking in joy & sisterhood was too much. Jordan Chiles will always be an Olympic gold medalist to me. I hope she’s surrounded with love right now. pic.twitter.com/jRfLcytV3Q

— Dr. Tracy (@tracyrenee70) August 10, 2024