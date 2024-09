Ataques israelíes alcanzan escuela de la ONU en Gaza; se reportan al menos 34 muertos

El ataque más mortífero fue contra una escuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Escuela Preparatoria para Niños Al-Jaouni, un campamento de refugiados en Nuseirat.

Por Wafaa Shurafaa

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza, 11 de septiembre (AP).— Ataques israelíes durante la noche y el miércoles alcanzaron una escuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde había palestinos desplazados y a dos viviendas, matando a por lo menos 34 personas, entre ellas 19 mujeres y menores de edad, informaron funcionarios hospitalarios.

El ataque más mortífero fue el miércoles en la tarde contra una escuela de la ONU, la Escuela Preparatoria para Niños Al-Jaouni, un campamento de refugiados en Nuseirat.

El ejército israelí dijo que atacó a milicianos del grupo Hamás que tramaban ataques desde dentro de la escuela, ubicada en el campo de refugiados Nuseirat. La aseveración no pudo ser confirmada de manera independiente.

Por lo menos 14 muertos de ese ataque, incluyendo dos menores de edad y una mujer, fueron llevados al Hospital Awda y al Hospital de los Mártires al-Aqsa, dijeron funcionarios de esas dos instalaciones. Añadieron que por lo menos 18 personas resultaron heridas en ese ataque.

🔹On 10 September, a @UN convoy traveling to the north of #Gaza to roll out the polio vaccination campaign was stopped for hours by the Israeli Security Forces 🔹The new school year due to start on 9 September has not resumed because of the war in the #GazaStrip, says @UNICEF — UNRWA (@UNRWA) September 11, 2024

Uno de los menores de edad era la hija de Momin Selmi, miembro de la Defensa Civil de Gaza, dijo esa agencia en un comunicado. Selmi no había visto a su hija en 10 meses, pues estaba en el norte de Gaza trabajando mientras su familia huía hacia el sur, indicó la agencia.

Decenas de miles de palestinos obligados a huir de sus viviendas por la ofensiva israelí han buscado refugio en las escuelas de Gaza.

La escuela Al-Jaouni, una de muchas administradas por la agencia de la ONU a cargo de los palestinos, UNWRA, ha sido atacada varias veces durante la guerra.

Israel con frecuencia bombardea escuelas, afirmando que son usadas por milicianos de Hamás. Culpa a ese grupo palestino por las bajas, señalando que sus combatientes atacan y luego se esconden entre civiles.

#Gaza where schools are not schools anymore. When the war started, @UNRWA was forced to close all its schools turning them into shelters for displaced families.

Classrooms that used to welcome girls & boys are now either overcrowded with displaced families or destroyed.… pic.twitter.com/juhdTeJ6uj — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) September 11, 2024

Más del 90 por ciento de las escuelas de Gaza han sido total o parcialmente dañadas en bombardeos, y más de la mitad de las escuelas que albergan a desplazados han sido impactadas, según un estudio en julio de Education Cluster, una asociación de grupos de ayuda dirigido por UNICEF y Save the Children.

La guerra en Gaza ha matado a por lo menos 41 mil 084 palestinos y ha dejado heridos a otros 95 mil 029, según el Ministerio de Salud del territorio. Israel lanzó su ofensiva como respuesta al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del año pasado, en que ese grupo mató a unas mil 200 personas y secuestró a unas 250.

Horas antes, un bombardeo alcanzó una vivienda en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, matando a 11 personas, entre ellas seis hermanos de una misma familia cuyas edades iban de 21 meses a 21 años, según el Hospital Europeo, que recibió a las víctimas.

El martes en la tarde, un bombardeo en el campamento de refugiados Jabaliya en el norte de Gaza mató a nueve personas, incluyendo seis mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza y la Defensa Civil. La Defensa Civil dijo que la vivienda pertenecía a Akram al-Najjar, a profesor de la Universidad Abierta Al-Quds, quien sobrevivió al ataque.

As military operations and relentless strikes continue in #Gaza, people look for shelter anywhere they can. This is an @UNRWA school-turned-shelter in Deir al-Balah. Families live in classrooms and tents, crammed in narrow spaces with limited access to basic needs. #CeasefireNow pic.twitter.com/2he0PORTZh — UNRWA (@UNRWA) September 11, 2024

Por otra parte, en la ocupada Cisjordania, un ataque israelí mató a cinco personas en el pueblo norteño de Tubas, dijo el Ministerio de Salud palestino. El ejército israelí dijo que atacaba a un grupo de milicianos y el Ministerio no especificó si los muertos eran milicianos o civiles.

Israel ha intensificado sus operaciones en la Cisjordania, afirmando que busca desmantelar grupos armados y evitar ataques. Los palestinos denuncian que las operaciones buscan prorrogar el dominio israelí sobre el territorio.

Poco antes, un conductor embistió su camión de gasolina contra una parada de autobús en el centro de Cisjordania, cerca del asentamiento Givat Assaf, matando a un soldado, y el ejército israelí dijo que se trató de un ataque contra soldados que estaban allí. Los funcionarios dijeron que soldados y un civil armado “neutralizaron” al atacante, pero no quedaba claro si eso quiere decir que el atacante murió.

El ejército israelí informó que dos soldados murieron y siete resultaron heridos cuando se estrelló su helicóptero en el sur de la Franja de Gaza, cuando evacuaban a soldados heridos. Aclaró que el hecho no fue por fuego enemigo y que el asunto está siendo investigado.

אנחנו בלחימה רב-זירתית. לצערי, איבדנו שני לוחמים היום ברפיח. אנחנו שולחים תנחומים מעומק הלב למשפחות היקרות. לב כולנו איתן. דברים שאמרתי היום בסיור בבקעת הירדן >> pic.twitter.com/hBvXm9Mz2T — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 11, 2024

Hasta la fecha han muerto 340 soldados israelíes desde que empezó el operativo en Gaza a fines de octubre, y por lo menos 50 de ellos murieron en accidentes, según el ejército.

Por otra parte, el Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Israel fortalecerá las medidas de seguridad en la frontera entre Jordania y Cisjordania tras un mortífero ataque esta semana.

Tres civiles israelíes murieron el domingo cuando un camionero jordano entró a Cisjordania por un cruce principal y abrió fuego.

Visitando el lugar el miércoles, Netanyahu calificó el cruce de “una frontera de paz”, y afirmó que Israel coopera con Jordania para mantener la paz allí.

I strongly condemn Israel’s air strikes on an Israeli-designated zone for displaced people in Gaza. Palestinians had moved to this area in search for shelter & safety, after being repeatedly instructed to do so by the Israeli authorities. I repeat my call for an immediate… — António Guterres (@antonioguterres) September 10, 2024

Añadió que milicianos han estado intensificando esfuerzos por contrabandear armas desde Jordania hacia Cisjordania, territorio que cayó en manos israelíes en la Guerra de los Seis Días, en 1967.

“Trabajaremos aquí para construir una barrera más segura contra los intentos de contrabando”, dijo Netanyahu, añadiendo que todas las gestiones serán coordinadas con Jordania.

Israel y Jordania firmaron un acuerdo de paz hace 30 años. Los países mantienen fuertes lazos de seguridad, pero las relaciones diplomáticas se han tensado a raíz de la guerra en Gaza.