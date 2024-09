FOTOS y VIDEOS ¬ Harris, Trump y Biden evocan juntos el ataque a las Torres Gemelas

Por Jennifer Peltz y Karen Matthews

NUEVA YORK (AP).— En presencia de los candidatos presidenciales, algunos familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre apelaron a ellos el miércoles para pedir la rendición de cuentas, mientras Estados Unidos conmemoraba un aniversario rodeado por la política de la temporada electoral.

En un notable cuadro, el Presidente Joe Biden, el expresidente Donald Trump y la Vicepresidenta Kamala Harris estuvieron juntos en la zona cero, horas después de que Trump y Harris se enfrentaran en su primer debate. Trump y Biden — el sucesor a cuya toma de posesión Trump no asistió— se dieron un apretón de manos, y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, acudió a facilitar un saludo entre Harris y Trump.

Luego, los rivales presidenciales quedaron a unos cuantos metros de distancia, con Biden y Bloomberg entre ellos, mientras la ceremonia iniciaba con un toque de campana y un momento de silencio. Al lado de Trump estaba su compañero de fórmula, el senador JD Vance.

En la imagen, se dejó a un lado la política, en otra conmemoración solemne de los ataques cometidos con aviones secuestrados, en los que murieron cerca de tres mil personas el 11 de septiembre de 2001. Durante años, los políticos han sido meros observadores en las conmemoraciones realizadas en la zona cero, cediendo el micrófono a los familiares que leen en voz alta los nombres de las víctimas.

Algunos de estos lectores aprovecharon la ocasión este miércoles para enviar mensajes políticos propios.

“¿Quién de ustedes tendrá el valor para ser nuestro héroe? Merecemos algo mejor”, sostuvo por su parte Walsh-DiMarzio. Ella es hija de Barara P. Walsh, asistente administrativa y víctima de los atentados.

Joanne Barbara fue una de las muchas lectoras que se manifestó contra un acuerdo declaratorio, actualmente revocado, que establecieron fiscales militares con el presunto cerebro del 11Sep, Khalid Sheikh Mohammed y dos coacusados.

En su último 11 de septiembre en el cargo, Biden, junto con Harris, tienen programado presentar sus respetos este miércoles en los tres lugares donde se estrellaron los aviones comerciales después de que agentes de Al Qaeda los secuestraran el 11 de septiembre.

Tras la conmemoración en la zona cero, el Presidente y la Vicepresidenta colocaron coronas de flores, hablaron con familiares de las víctimas y atravesaron los campos del Memorial Nacional al Vuelo 93, cerca de Shanksville, Pensilvania. Biden y Harris visitarían más tarde el Pentágono.

Tras estar en la zona cero, Trump y Vance visitaron una estación de bomberos en la ciudad de Nueva York. Se esperaba que Trump también acudiera más tarde al memorial del Vuelo 93, donde uno de los aviones se estrelló después de que varios miembros de la tripulación y pasajeros trataron de arrebatarles el control a los secuestradores.

