El pescador yucateco hallado por la Marina días después del paso de “Milton” fallece

Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Los esfuerzos por rescatar a un pescador que había desaparecido en altamar por el paso del huracán “Milton” en Yucatán, y que posteriormente fue localizado, resultaron infructuosos, según reportó el Gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena.

Por medio de un mensaje en video que compartió en sus redes sociales, el mandatario estatal informó que, tras el avistamiento de la embarcación Peyusca 12 vía aérea, se emprendió un operativo de rescate en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para llegar hasta el vehículo y poner a salvo al tripulante que se había observado sobre la misma.

No obstante, según explicó el Gobernador, las malas condiciones climatológicas obstaculizaron la tarea, debido la gran altura del oleaje, lo que ocasionó que las unidades marítimas de ambas secretarías tardaran alrededor de ocho horas y media para llegar hasta el punto en el que se había localizado a la embarcación del pequero, a 116 millas del puerto de Progreso.

Díaz Molina señaló en su video que las embarcaciones de la Marina y de la SSP emprendieron su viaje a las 9:57 horas del jueves y arribaron a donde se encontraba el barco a las 18:30 horas.

El mandatario afirmó que continuarán las labores de búsqueda de la tripulación del Peyucsa 12, además de otra embarcación llamada Halcón 1, la cual aún no ha sido localizada.

Por otra parte, apuntó el hecho de que las embarcaciones en cuestión no poseían “certificación de seguridad marítima”, misma que se encarga de revisar que la estructura de los vehículos se encuentre en buen estado, además de que cuenten con equipo de seguridad, navegación, comunicación y salvamento apropiados.

“En pocas palabras, no se enteraron que venía un huracán porque no tenían un sistema de comunicación adecuado, ni se pudo rescatar porque no tenían GPS, salvavidas ni equipo de seguridad”, comentó.