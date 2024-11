El exlíder del Cártel de Guadalajara sale del hospital de Toluca tras una cirugía

El dispositivo de seguridad fue implementado vía aérea y terrestre por personal del Servicio de Protección Federal (SPF), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- Rafael Caro Quintero ingresó este lunes al hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, Estados de México, para una cirugía ambulatoria por un padecimiento de la próstata. Posteriormente, volvió al penal del Altiplano bajo un estricto operativo de seguridad.

“Los Servicios de Protección Federal, en conjunto con Sedena y Guardia Nacional, realizaron un operativo de seguridad para el traslado de “El narco de narcos” del CEFERESO No. 1, Altiplano, al hospital “Lic. Adolfo López Mateos” en Toluca, donde es sometido a una cirugía ambulatoria”, explicó la Secretaría de Seguridad Pública en un comunicado.

#SSPC I Una persona privada de la libertad fue trasladada vía área a un hospital ubicado en #Toluca, #EstadoDeMéxico, para que le realizaran una cirugía ambulatoria programada; al finalizar, fue regresada al #CEFERESO No. 1. https://t.co/QUJnq19mFd pic.twitter.com/UNG3N8iON8 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 11, 2024

Durante el traslado realizado para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y los asistentes al hospital, la Secretaría no reportó incidente alguno. Al término del procedimiento, indicó la autoridad, los médicos tratantes determinaron que no requería permanecer más tiempo en el nosocomio, por lo que, con las medidas de seguridad necesarias, Caro Quintero fue trasladado al CEFERESO No. 1, sin reportar alguna novedad.

“A su regreso al centro penitenciario, a la persona privada de la libertad, se la dará seguimiento a su condición de salud, en apego y respeto a los Derechos Humanos”, finalizó la dependencia.

El pasado 20 de septiembre, el narcotraficante Rafael Caro Quintero fue extraído del Penal del Altiplano para ser trasladado a un hospital en Toluca, Estado de México (Edomex), para someterse a una cirugía de próstata.

#UltimaHora ingresan al narcotraficante Rafael Caro Quintero a hospital del Edomex por procedimiento programado – Hay un dispositivo de seguridad integrado por la Guardia Nacional y la SEDENA

– Es operado de la próstata, un padecimiento que dijo que tenía desde hace tiempo pic.twitter.com/sdbSDgJieT — Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) November 11, 2024

En esa ocasión, el capo fue ingresado al Hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la capital mexiquense, en medio de un contingente de seguridad integrado por elementos de seguridad penitenciaria, de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Caro Quintero fue llevado al hospital de alta especialidad presuntamente por una hipertrofia de próstata grado IV, por lo que fue sometido a una cirugía que ya estaba programada. Desde su detención en 2022, el narcotraficante ha sufrido padecimientos médicos relacionados con dicho órgano masculino.

“El narco de narcos” fue uno de los principales capos en los años ochenta y de los primeros en enviar droga a gran escala hacia Estados Unidos. Nacer el 3 de octubre de 1952 en una ranchería de Badiraguato, Sinaloa, cuna de los grandes capos mexicanos como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Quintero amasó una gran fortuna y autos Grand Marquis al grado de ofrecer, según se dice, pagar la deuda externa del país para que lo dejaran seguir operando.

Trasladan a Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara. El narcotraficante fue trasladado temprano este lunes desde el Altiplano hacia el Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, para una intervención médica programada, y ahora ya va de regreso al recinto. 📸… pic.twitter.com/km4rlq5H9m — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 11, 2024

La DEA lo tiene fichado por el secuestro y asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985, y por otros crímenes relacionados con el tráfico de mariguana y cocaína, y por delincuencia organizada junto con Miguel Ángel Félix Gallardo “El Jefe de Jefes” y Ernesto Fonseca Carrillo “El Neto”, aunque él ha negado haber participado en su tortura y homicidio.

Tras su primera detención, permaneció encarcelado durante 28 años en el penal de Almoloya, Estado de México, en Puente Grande y desde 2010 en un reclusorio preventivo de Jalisco hasta ser liberado en agosto de 2013 después de que un juzgado desechara varias causas en su contra por fallas al debido proceso durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue detenido nuevamente en julio de 2022.

-Con información de AP.