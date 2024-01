ENTREVISTA ¬ Apenas tramité mi cédula, pero estudié Derecho entre 2016-2019: Lara

“Yo tenía mis estudios pero no había hecho el trámite, porque yo lo estudié entre el 2016 y el 2019, la licenciatura, pero yo no había hecho el trámite”, sostuvo Ulises Lara, coordinador de Investigación Territorial de la Fiscalía de la Ciudad de México luego de las críticas que recibió por una supuesta “titulación exprés”.

Ciudad de México, 12 de enero (SinEmbargo).- Ulises Lara, coordinador de Investigación Territorial de la Fiscalía de la Ciudad de México y actual encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia capitalina, consideró que la polémica alrededor de la cédula que lo acredita como licenciado en Derecho, que diversos actores políticos han generado, es “falsa” y tiene el propósito de “desvirtuar” su labor.

El funcionario capitalino también reconoció que esta polémica sí le generó un problema, así como a la propia Secretaría de Educación Pública (SEP), institución a la que buscan hacer ver como que “regala cosas”. Sin embargo, enfatizó que estás actitudes sólo tienen el objetivo de “manchar todo”.

“Es una situación que en algún sentido a mi me generó algún problema, porque yo tenía mis estudios pero no había hecho el trámite, porque yo lo estudié entre el 2016 y el 2019, la licenciatura, pero yo no había hecho el trámite, tanto de la revisión de estudios a obtener el título y hacer mi procedimiento para la cédula”, explicó Lara en entrevista con los periodistas Romina Gándara y Pedro Mellado para el programa Nueve al Cierre que se transmite por el canal de YouTube Sin Embargo al Aire.

Lara sostuvo que es una polémica falsa que busca desvirtuar la labor que hacen en la Fiscalía. “Yo soy profesor de la Facultad de Derecho, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, tengo una trayectoria académica de muchos años, he sido servidor público en diferentes áreas”, detalló Lara, quien quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, tras el rechazo a la ratificación de Ernestina Godoy como titular de dicha dependencia.

“Es, en mi opinión, una polémica falsa, unas ganas de querer desvirtuar lo que estamos haciendo, por ejemplo, no se habla de otras trayectorias, no se habla de otras tareas”, dijo el funcionario capitalino, quien enfatizó que los trámites correspondientes para obtener su cédula están sujetos a los tiempos de la SEP.

“En la Secretaría de Educación Pública, además, tienen sus tiempos, yo inicié mis trámites el año pasado cuando se preveía que podría ser, recordarán que hacia el día 13, 12 de diciembre estábamos en pleno proceso de si había la designación y dije ‘bueno, hay que sacar los documentos, hay que ir viendo cosas’, y empezamos a hacer ya otros trámites”, indicó.

“Particularmente yo había empezado a hacer el trámite del certificado de estudios, certificado de titulación y enseguida la solicitud para precisamente de la cédula, pero me dijeron ‘no, en diciembre no, se tiene que hacer hasta enero’”, añadió.

En este sentido, opinó, se está presentando una “actitud un poco grosera hacia la institución educativa, diciendo que es fast track, que se regalan las cosas”, y recordó que existen archivos que sustentan sus estudios. “Nadie puede solicitar una cédula si no cuenta con un historial académico y una certificación de esta institución, por parte de la Secretaría de Educación, que no sea del agrado de algunos, que les parezca que no es suficiente, es una historia distinta”,dijo.

“Creo que hay que decirlo, la idea ha sido estar manchado todo, ustedes escucharon también poco antes de que pasara, dijeron que había habido plagio, nos quisieron involucrar con temas como si fueramos iguales, y la verdad es que no lo somos”, subrayó el encargado de la Fiscalía capitalina.

Pese a estos señalamiento, Lara aseveró que trabajarán “con más fuerza”, sobre todo después de que le fue rechazada la ratificación de Ernestina Godoy, quien fue su titular, situación que calificó como una venganza, en la que no se tomó en cuenta en desempeño de la FGJ de la capital mexicana.

“Estamos trabajando igual, y yo diría más, con más fuerza, ahora que nuestra titular no tuvo la posibilidad por acuerdo de unas facciones, que a final decidieron, nosotros creemos en una actitud más vengativa que de racionalidad, que de evaluación de desempeño de la Fiscalía, impedir que repitiera por cuatro años, la licenciada Ernestina Godoy. Así que lo que estamos haciendo en este momento es trabajar con ahínco”, sostuvo Lara.

Tras la designación de Lara como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia, el pasado 9 de enero, diversos críticos e incluso medios de comunicación criticaron la premura con la que el funcionario obtuvo la cédula profesional que lo acredita como licenciado en Derecho, hecho al que calificaron de “fast track”.

Esto, pese a que el funcionario local había iniciado el proceso con anticipación pero que debido a los tiempos de la SEP no pudo concluir, por lo que al ser nombrado como encargado del despacho de la FGJ capitalina la institución educativa tramitó y expidió de manera urgente la cédula de Lara para que pudiera asumir dicho cargo sin contratiempos.

Romina Gándara y Pedro Mellado https://www.sinembargo.mx/author/romina-gandara-y-pedro-mellado