“Uno se apendeja”, dice Xóchitl ante estudiantes, tras cambiarle nombre a universidad

Ciudad de México, 12 de abril (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial del bloque opositor formado por el PRI, PAN y PRD, volvió a cometer un error este viernes durante su campaña, al confundir el nombre de la universidad a la que acudió en Monterrey, para luego ser corregida por los estudiantes y aceptar que “a veces uno se apendeja“.

“Quiero agradecer a la universidad, a la UDM”, dijo Gálvez Ruiz durante su presentación ante el auditorio de jóvenes de la Universidad de Monterrey. Inmediatamente fue corregida por los estudiantes que estaban tanto en el público como en el templete.

“Es UDEM, UDEM”, reiteró ante risas. “A la UDEM”, repitió una vez más, casi gritando. “Luego uno se apendeja”, dijo, con una risa. El público reaccionó de igual manera, sorprendido.

Jóvenes: vamos a defender juntos la democracia y hacer un gobierno que rinda cuentas. Encuentro con la comunidad universitaria de la @udem. #MxSinMiedo https://t.co/B9zmDcNt2u — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 12, 2024

Esta no es la primera vez en la semana que Gálvez Ruiz comete un yerro. Apenas el jueves, dijo: “Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”. Así respondió a un comentario que le hizo Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de la izquierda mexicana, durante el Primer Debate Presidencial del domingo pasado, un espacio en el que señaló que mientras ella habita un departamento rentado, su contrincante “vive en una casa del Cártel Inmobiliario”.

“Una de las propuestas que nosotros hacemos con claridad es el Sistema Nacional de Cuidados. Nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, [Claudia Sheinbaum] me reclamó que yo vivía en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto“, declaró Gálvez Ruiz en un evento desde Naucalpan, Estado de México.

“Tengo 32 años de ser empresaria de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie ni un peso. Uno puede trabajar. Trabajar no es un delito, lo que es un delito es robar y me reclamó en el debate que la empresa, que yo recibí un contrato… Es de mi esposo, mi esposo es empresario, mi esposo además de empresario, rockero. Y el exesposo de ella, además ratero porque a ese sí lo vimos con bolsas de dinero, con bolsas de dinero de Carlos Ahumada en un escritorio. Eso sí es un delito. Robarse el dinero es un delito. Ser empresario no es un delito. Así es que tienen enfrente a una mujer que sabe generar empleos”, agregó.

Posteriormente, la aspirante opositora empleó sus redes sociales, sobre todo su cuenta de X, para rectificar lo dicho previamente. En dicho mensaje, aseguró que no tener patrimonio a los 60 años está mal, pero que con ella “todos tendrán derecho a vivienda”.

En esa misma tónica aprovechó para atacar a Claudia Sheinbaum, a quien la señaló por “hacerse la humilde y jura no tener casa” y rentar un departamento.

“Con todos los puestos donde ganó bastante dinero, si no tiene departamento propio, es porque es muy wey para administrar ¿O será que esconde lana como su familia?”, añadió.

El pasado 7 de abril, Sheinbaum Pardo recordó que cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó “diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia [FGJ]” y que varias de ellas “tienen que ver con el Cártel Inmobiliario en la [Alcaldía] Benito Juárez”; es decir, con la trama de corrupción inmobiliaria que involucra a funcionarios, exfuncionarios y políticos del Partido Acción Nacional (PAN) en la capital del país. Hasta el momento, han sido detenidos 16 –entre ellos, el exalcalde Christian Damián Von Roehrich, y el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la demarcación de 2006 a 2018, Nicias René Aridjis Vázquez–.

“A ver, cuando fui Jefa de Gobierno presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia; varias de ellas tienen que ver con el Cártel Inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN [Santiago Taboada] en la Ciudad de México es justamente parte de este Cártel Inmobiliario que protege la candidata del PRIAN [Xóchitl Gálvez]. Y vamos a poner algo que es fundamental, yo vivo en un departamento rentado; ella vive en una casa del Cártel Inmobiliario”, dijo al cierre del segundo bloque del debate, titulado “Transparencia y combate a la corrupción”.