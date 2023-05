México responde a Senador “ignorante y racista” de EU; es “publicidad ramplona”: AMLO

El titular de la Cancillería habló sobre el fin del Título 42 y las acciones que está tomando México con los migrantes que se encuentran en la frontera, así como de la estrategia política de los Estados Unidos y la postura política que toma el Partido Repúblicano, que busca “aprovechar estas circunstancias y avanzar en su estrategia en contra de México”.

Ciudad de México, 12 de mayo (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló como “ignorantes” y “racistas” los comentarios que recientemente hizo el Senador republicano por Louisiana, John Neely Kennedy, sobre la relación de México y Estados Unidos y las acciones que se despliegan ante el fin de las restricciones de asilo migratorio (Título 42) y del tráfico del fentanilo.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina, el Canciller recalcó que las expresiones del Senador Kennedy son “afirmaciones inaceptables para México“.

Ebrard Casaubón habló sobre el fin del Título 42, y sobre la estrategia política de los Estados Unidos, del Partido Repúblicano, “especialmente el ala más radical, los ultra, para aprovechar estas circunstancias y avanzar en su estrategia en contra de México”, que tiene una base de argumentos desde el racismo.

“Ayer el Senador (John) Kennedy, no confundir con la familia Kennedy demócrata, hizo una serie de afirmaciones inaceptables para México, ayer les decía yo que es un Senador, en primer lugar, ignorante, el presupuesto básico que dice es la ignorancia, lo segundo, que para tratarse de un senador, de un país aliado, porque, si Estados Unidos tiene un país aliado y leal es México, llámese la lucha contra el fentanilo, llámese inversiones conjuntas, llámese seguridad de las cadenas de suministro, etcétera”, enfatizó el Canciller.

El video donde el Senador republicano expresa sus comentarios fue expuesto en la “mañanera” frente a la prensa mexicana. Ahí, el legista aseguró que sin EU, México “estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el patrio trasero”.

“Nuestra economía es 18 veces más grande que la de México. Les compramos 400 billones de dólares cada año. Sin el pueblo estadounidense, México estaría, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gato de una lata y viviendo en una tienda en el patrio trasero”, dijo mientras cuestionaba por qué el Presidente Biden no “hace una oferta que no podrá rechazar López Obrador” para que policías estadounidenses entren a territorio mexicano e intervengan en el combate a los cárteles de drogas.

Ahora sí, ¡SE ARMÓ! John Neely Kennedy afirmó que México sin EU comería comida de gato y Marcelo Ebrard dijo es "profundamente ignorante". Hoy en plena mañanera lo declaró como persona no grata. pic.twitter.com/Ip52jmOc8q — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 12, 2023

“Decirle al Senador Kennedy que es un hombre profundamente ignorante, porque México es el país que más ha contribuido para impedir que lleven pastillas de fentanilo a EU. Es un hecho contundente y eso a México le ha costado vidas de muchas personas. (…) Por lo que se ve, no lo sabe o finge no saberlo. Segunda cuestión, quizá su pregunta debería ser ‘¿por qué saliendo del Senado consigues fentanilo en EU?’ Es falaz el argumento de mandar una fuerza a México cuando en EU tienes fentanilo sin problema por todos lados”, reiteró.

Ebrard señaló que estos dichos son parte de una estrategia política, la cual surgió luego de que se aprobara en EU la ley para asegurar la frontera 2023 (aprobada por 219 votos de 435 miembros de la Cámara). Aprovechó para detallar que dicha legislación ordena que se termine la construcción del muro fronterizo que Donald Trump ordenó en su Gobierno, también establece una suerte de tercer país seguro (que a México se regresen todos los migrantes, sin ningún límite y sin necesidad de acuerdos entre ambos países), la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extrangeras.

“Ellos insisten en que el problema que se vive del fentanilo, que en realidad ellos no lo pueden frenar, están diciendo que es responsabilidad de organizaciones que están en México, y la lógica para ellos es ‘autoricese y desígnese como organizaciones terroristas para que podamos actuar de manera directa contra ellos’; y otra serie de medidas, como que puedan ser detenidos menores migrantes y retornados a su país de origen. Esta ley sabemos que es muy difícil que sea aprobada por el Senado de EU, porque tiene una mayoría demócrata que se opone a estas medidas”, explicó el Canciller.

#ConferenciaPresidente | Hoy, con el presidente López Obrador, el canciller @m_ebrard destacó la evolución del estado de la frontera norte y la situación política en Estados Unidos que genera comentarios negativos, infundados y racistas por parte de algunos legisladores… pic.twitter.com/vgTGpx1uiQ — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 12, 2023

Y agregó que su aprobación en la Cámara de Representantes se dio, pese a que se sabe que no prosperará, para “sacar raja política”.

“Para decir: ‘¿ya ven? Todos los problemas los causan los migrantes’ Hay una serie de mentiras que dicen, por ejemplo, que los migrantes traen el fentanilo, cuando migrantes detenidos con fentanilo han sido 0.002 por ciento. ¿Quién ha sido detenido en la frontera con fentanilo? Ciudadanos estadounidenses 82 por ciento. Es falso, los migrantes no llevan fentanilo ni lo consumen”, destacó.

Marcelo Ebrard insistió en que estas acusaciones “absurdas e inaceptables” se dan porque el siguiente año hay elecciones, pero que la base de las ideas que se promueven en ese sentido es el racismo contra los mexicanos y todos los hispanohablantes.

“Es importante aclarar de qué se trata: sacar raja política, aprovechar el flujo migratorio, culpar a México preparando su campaña político electoral”, destacó.

“Es una estrategia racista y falsa en contra de nuestro país. Y lo vamos a estar diciendo claramente porque si no se dice nada, si nos quedamos callados, en primer lugar estaríamos dejando que pisoteen nuestro orgullo nacional, pero en segundo lugar estaríamos aceptando que tomen ese tipo de medidas porque no dicen nada. No lo vamos a permitir, el Senador Kennedy es una persona non grata en México, pero además es mentiroso a los ciudadanos de Estados Unidos”, finalizó.

📸Sobre la situación política, señaló que la Ley para Asegurar la Frontera 2023 de ese país no prosperará. Ante los comentarios del senador Kennedy, destacó su racismo e ignorancia, además de recordar los números con los que 🇲🇽 coopera en la situación del fentanilo y el comercio. pic.twitter.com/CrSNUpWkAq — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) May 12, 2023

Por su parte, el Presidente López Obrador pidió a los connacionales mexicanos en EU que no voten por personalidades políticas con este tipo de pensamientos.

“Son muy prepotentes, muy ofensivos, muy majaderos. Quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante o que haya llegado a EU como migrante, no puede apoyar estas actitudes. Que recuerden lo que dice la canción de Rubén Blades ‘el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. El que no respeta a la patria, no respeta a su madre'”, dijo al mismo tiempo que subrayó que se continuará con una política de “buena vecindad”, pero sin permitir que se insulte al pueblo de México.

“No es para que nos ninguneen, y que nos quedemos callados, con los brazos cruzados. Somos muchos y seremos más. Y en cuanto a relaciones económicas, doy un dato: si no les vendiéramos automóviles a los consumidores en Estados Unidos tendrían que pagar 15 mil dólares más por vehículo si no se fabricaran aquí. Pero hay muchísimas otras cosas, pero desde luego esto es propaganda, pero es menos que eso, propaganda tiene que ver con las ideas, esto es publicidad ramplona”, insistió el Jefe del Ejecutivo federal.

FLUJO MIGRATORIO EN LA FRONTERA

El Canciller Ebrard compartió algunos datos sobre la situación migratoria ante el fin del Título 42. Dijo que el pasado jueves, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, continúan los grupos de migrantes, de 10 mil y 5 mil 500 respectivamente, y aunque precisó que aún hay flujo, no se ha dado ninguna confrontación, y que el número de migrantes que llegan a la frontera se ha reducido. Como prueba de ello precisó que en Tijuana, Baja California, se encuentra reunido un grupo aproximado de 500 personas que buscan cruzar a Estados Unidos.

“El flujo va bajando, no hemos tenido confrontaciones, ni situaciones de violencia en la frontera, Estados Unidos está cumpliendo su parte, porque ofrecieron 360 mil permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado, se abren otras 100 mil ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador”, explicó.