IMSS amplia esquema para independientes; incluye Infonavit y reactivar cotizaciones

Ciudad de México, 12 de agosto (SinEmbargo).– En beneficio de los trabajadores independientes, como profesionales, comerciantes y artesanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha dispuesto un esquema integral de seguridad social para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio de este sector de la población, quienes también podrán ahorrar para el retiro y aportar a su subcuenta de vivienda.

Así lo explicó la maestra Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, en entrevista para el programa “Usted, yo y otros como yo”, el cual se transmite todos los lunes por el canal de YouTube de Estudio B.

“Este nuevo esquema empezó en 2021 como un programa piloto y después nos dimos a la tarea de presentar una iniciativa para que esto ya quedara como una Ley porque veíamos que traía muchos beneficios para los trabajadores independientes. Hoy tenemos 223 mil 329 personas registradas y entre los datos relevantes es que el 43 por ciento es mujer y hay 10 mil 392 personas que dicen ser ambulantes, lo cual es muy bueno porque solían ser los más excluidos de este sistema de seguridad social”.

Este esquema de aseguramiento, agregó la maestra López Castañeda, también permite que los extranjeros que viven en México y los mexicanos que trabajan en otros países puedan afiliarse al IMSS.

“Derivado de un primer acercamiento con los trabajadores independientes en México, nos empezamos a dar cuenta que había otros universos de trabajadores muy importantes, como los mexicanos en el exterior y que tienen familia acá sin seguridad social, o los extranjeros que viven y trabajan en México. Entonces, del primer universo contemplado, que eran 13 millones de personas, hoy casi son 20 millones”.

La maestra Norma Gabriela López Castañeda detalla en una amplia entrevista en qué consiste este esquema y cómo pueden incorporarse los trabajadores independientes.

–¿En qué consiste este esquema del IMSS para trabajadores independientes?

–Tú sabes que la Ley del Seguro Social desde hace años establece en su artículo 13 las modalidades voluntarias para que las personas se pudieran incorporar al régimen obligatorio, pero esas modalidades en realidad no cubrían todos los aspectos de la seguridad social, estaba fraccionada, tenías que cotizar solamente con salario mínimo, no tenías los cinco ramos de aseguramiento y tenías tiempos de espera. En realidad no tenía toda la cobertura de seguridad social.

Paralelo a esto, empezamos a ver que las personas sí tenían el interés de estar en el IMSS porque de pronto nos empezaron a simular relaciones laborales, o sea surgieron empresas que simulaban que tenían trabajadores. Al principio no se notaba porque éstas pagaban las cuotas, pero después el IMSS empezó a evolucionar con el tema de analítica de datos, nos empezamos a vincular con otras áreas del instituto y veíamos que de pronto había algunas empresas que tenían a todos sus trabajadores en el rango de 55 y más y que terminando un periodo brincaban a otra modalidad que nosotros teníamos, que era la modalidad 40.

En esta primera etapa las empresas pagaban las cuotas, pero después sofisticaron sus mecanismos y le cobraban al de afuera por simular este aseguramiento y al mismo tiempo le dejaban de pagar al IMSS; primero empezaron por dejar de pagar los ramos de aseguramiento que no se van a la cuenta individual; el retiro, cesantía y vejez sí lo pagaban porque sino el trabajador simulado se daba cuenta que no estaban cubriendo las cuotas, pero al IMSS le dejaban de pagar los seguros.

Al ver esta situación consideramos dos cosas, primero, que las modalidades voluntarias no estaban teniendo una buena acogida porque no daban los beneficios completos y, segunda, que el mercado laboral había cambiado, la permanencia que tenían nuestros papás y abuelos en las empresas ya no existía y que las juventudes son más freelance.

Así es como surge este nuevo esquema y el programa piloto se plantea al Consejo Técnico del IMSS para que éste pueda autorizar una modalidad de aseguramiento con todos los beneficios, pero con la característica del pago anticipado e incluía la cobertura del núcleo familiar, como si fuera una persona con una relación obrero-patronal. Con este esquema arrancamos a principios del 2021 y la verdad que tuvo una muy buena acogida, hoy tenemos más de 210 mil trabajadores independientes registrados y pagando su aseguramiento.

Después de esto nos dimos a la tarea de presentar una iniciativa para que esto ya quedara como una Ley porque veíamos que traía muchos beneficios. Derivado de un primer acercamiento con los trabajadores independientes en México, nos empezamos a dar cuenta que había otros universos muy importantes, como los mexicanos en el exterior que tienen familia acá sin seguridad social, o los extranjeros que viven y trabajan en México. Entonces, del primer universo contemplado, que eran 13 millones de personas, hoy casi con 20 millones.

–¿Cuáles son los beneficios de este esquema para trabajadores independientes?

–Se tiene derecho a los cinco seguros que incluye la Ley del Seguro Social: enfermedades y Maternidad (asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria); riesgo de trabajo (asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, servicio de hospitalización, aparatos de prótesis y ortopedia, y rehabilitación atención médica por accidente o enfermedad de trabajo y pago de incapacidades); invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales.

–¿A qué familiares puede asegurar un trabajador independiente?

–Además de la persona trabajadora independiente asegurada, cuentan con atención médica, hospitalaria, farmacéutica sus beneficiarios legales: esposa, esposo o en su caso su concubina o concubinario, hijos hasta los 16 años y hasta 25 si estudian y el padre y madre si viven con el trabajador y dependen económicamente de él o ella.

–¿Cuál es el procedimiento para realizar este trámite?

–Tienes dos opciones para afiliarte: 1) Por internet, en la página del IMSS (www.imss.gob.mx) en la sección de accesos directos ingresas en “Personas trabajadoras independientes”. 2) En la subdelegación que corresponda a tu domicilio. En la siguiente liga se encuentra el directorio de las 133 subdelegaciones a nivel nacional: http://www.imss.gob.mx/directorio

Es muy importante que pongan bien la ocupación porque como cubre riesgos de trabajo, si yo no declaro bien la ocupación y tengo un accidente de trabajo relacionado con otra cosa a la que no me dedico, evidentemente el seguro no me lo va a cubrir. El aseguramiento empieza el primer día del mes inmediato posterior al pago.

–¿Cuánto tiempo dura una afiliación al IMSS para trabajadores independientes?

–El aseguramiento puede ser mensual, bimestral, semestral o anual, depende de cada persona.

–¿Cuál es la cuota que los trabajadores independientes deben pagar al IMSS?

–Depende del ingreso que percibas mensualmente. Puedes calcular las cuotas obrero patronales en la calculadora de personas trabajadoras independientes: Calculadora PTI.

Por ejemplo, un comerciante que tiene ingresos de un salario mínimo, más o menos estaría pagando como 1,600 pesos mensuales, ya de ahí va subiendo en función del riesgo de la actividad. La cuota máxima ronda en los 19 mil pesos mensuales, pero cuando la actividad laboral es altamente riesgosa.

–¿Las cuotas son deducibles de impuestos?

–Todavía no, podrían ser los siguientes pasos que se deberían revisar porque al final de cuentas son gastos médicos.

–¿Los trabajadores independientes que se incorporen al IMSS también pueden realizar el pago de las aportaciones del Infonavit y acceder a un crédito de vivienda?

–Sí, en este caso, si así lo decides, tú mismo debes realizar el pago de tus cuotas al Infonavit y debe ser el equivalente al 5 por ciento del ingreso con el que te encuentras registrado o registrada en el IMSS.

–Si estaba dado de alta bajo el régimen voluntario que ya preveía la Ley del Seguro Social, ¿paso automáticamente al nuevo esquema o debe darme de baja?

–No. Lo que les recomiendo es que una vez que termine tu cobertura en el régimen voluntario que ya preveía la Ley del Seguro Social, se afilien al nuevo esquema, ya que goza de mayores beneficios.

–Si en algún momento estuve afiliado al IMSS y coticé, ¿se suman las semanas cotizadas del nuevo esquema?

–Sí. Al asegurado que reingrese al régimen obligatorio se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente:

Si la interrupción en el pago de cotizaciones no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al momento de la reinscripción, todas sus cotizaciones. Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán todas las cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingreso, haya cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones. Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción, las cotizaciones anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento.

–¿Cómo pueden acceder a este esquema del IMSS los mexicanos que viven en el exterior?

–Lo que valdría la pena es que se acerquen a los consulados porque en el IMSS firmamos un convenio con ellos para podernos vincular y que sean los facilitadores de este proceso. Si por alguna razón el Consulado les queda lejos, se pueden meter a la página de internet y a través de un familiar en México pueden hacer todos los pagos correspondientes.

De los mexicanos en el extranjero, hay 8 mil 277 personas ya registradas, donde el 37 por ciento son mujeres.

–¿A cuántos trabajadores independientes ha beneficiado este esquema del IMSS?

–Hoy tenemos 223 mil 329 personas trabajadoras independientes registradas. De los datos relevantes es que el 43 por ciento es mujer, que el salario promedio registrado es de 303 pesos diarios; que estas personas han registrado a 295 mil personas como beneficiarios legales; que 17 mil personas cotizan por primera vez, o sea no tenían un historial previo. También hay 10 mil 392 personas que dicen ser ambulantes, lo cual es muy bueno porque solían ser los más excluidos de este sistema de seguridad social; además hay 206 mil que tienen historial laboral previo y con esto podrían llegar a pensionarse en un futuro.

Algo que es importante es que esto ha resultado financieramente viable para el IMSS, no le está impactando en sus finanzas, por el contrario, hoy esta modalidad de aseguramiento genera 460 millones de pesos mensuales.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos