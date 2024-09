El Gobernador de Sinaloa dice que no habrá Grito ni clases en Culiacán ante violencia

La Fiscal de Sinaloa reportó que se han iniciado 14 carpetas de investigación por las denuncias registradas por privación de la libertad personal, de las cuales nueve corresponden al municipio de Culiacán, tres al municipio de Guasave y dos de Mazatlán.

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, dio a conocer esta mañana que tomó la decisión de suspender los festejos públicos y privados del 15 de septiembre en Culiacán debido a la violencia que existe en la entidad, y que se suspenden las clases este jueves y mañana viernes 13 de septiembre en todos los niveles.

En una publicación de redes sociales, el Gobernador sinaloense aclaró que sí hará la ceremonia de protocolo del Grito de Independencia, pero reducida con su Gabinete, escolta y banda de guerra, sin personas invitadas.

“Quiero anunciar que hemos resuelto que el festejo del 15 de septiembre va a ser suspendido. No habrá festejo público ni privado. El Grito lo haremos, el protocolo, aquí en Palacio de Gobierno con la presencia de la escolta, de la banda de guerra, y mi Gabinete. No hay invitados. Pero el protocolo lo haremos como forma de honrar a la Patria, y a los héroes que nos dieron libertad. Está suspendido el evento musical que se había anunciado, está suspendida toda concentración en el Palacio para el 15 de septiembre”, anunció.

A las y los sinaloenses pic.twitter.com/qpYoSp0gaz — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 12, 2024

El evento se iba a realizar en la explanada del Palacio de Gobierno, con el show de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar; también compartió que las clases estaban suspendidas en Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, como una medida preventiva ante la violencia.

“Hemos tomado medidas preventivas de suspender hoy y mañana las clases. Ya se ha anunciado, ya lo saben los padres de familia. Quiero decirles también que hemos tomado algunas medidas, particularmente ayer, que se redujo la presencia de los camiones del servicio público, los camiones urbanos, tomamos la medida de suplirlos con vehículos que tenemos en las dependencias del Gobierno y le dimos el servicio a la población”, añadió.

Rocha destacó que con integrantes de los tres niveles de Gobierno se “han estado disuadiendo algunas acciones violencias”, pero que “necesitamos seguir cuidándonos”.

Informo a la sociedad sinaloense, que se suspenden las actividades escolares en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, el día de hoy 12 de septiembre de 2024, en todos los niveles y modalidades educativas. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 12, 2024

FISCALÍA DA REPORTE DE VIOLENCIA

Claudia Zulema Sánchez Kondo, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, dio a conocer que hasta el momento se tiene el registro del asesinato de nueve personas; de 16 denuncias por robo de vehículo y de 14 por privación de la libertad personal; y un saldo de ocho personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

A través de un video compartido por la Fiscalía, Sánchez Kondo detalló que los nueve homicidios se dieron en los municipios de Culiacán, Eldorado y Costa Rica, por los que se han abierto ocho carpetas de investigación, además de que ocho personas han resultado heridas por disparos de arma de fuego.

“Seis de ellas ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares; tres todavía no han sido sin identificadas. Específicamente las tres personas que no han sido identificadas son de los hechos ocurridos en el Boulevard Agricultores del Fraccionamiento Villa Satélite, otra persona localizada en la colonia 16 de septiembre, Culiacán; y por Carretera México 15 al Sur, en la sindicatura de Costa Rica”, señaló.

La Fiscal informó que se inició una carpeta de investigación por las lesiones producidas por disparos de arma de fuego a cuatro personas; en uno de los hechos, dos masculinos fueron heridos el pasado lunes en horas de la mañana cuando se dirigían a laborar a la presa El Comedero, en Cosalá; y otra por los hechos ocurridos en la carretera Internacional México 15 (libre Culiacán-Mazatlán) en las inmediaciones de la zona conocida como La Báscula, en la sindicatura de Costa Rica, donde resultaran lesionados trabajadores de una empresa de carnes cuando se trasladaban en un camión a laborar.

Asimismo, reportó que se han comenzado 14 carpetas de investigación por las denuncias que se tienen por privación de la libertad personal ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, de las cuales nueve corresponden al municipio de Culiacán, tres al de Guasave y dos al de Mazatlán;

“Se registran de estas carpetas 12 víctimas del sexo masculino y dos del sexo femenino. Dos de las víctimas del sexo masculino ya fueron localizadas con vida, que son Leonardo ‘N’ y Edgar ‘N'”, dijo.

📷#FiscaliaSinaloa informa hechos delictivos presuntamente relacionados con hechos de violencia entre grupos delincuenciales Lee la información completa en 📷📷📷:https://t.co/VyvC2onbYx pic.twitter.com/wXGZ8S7FPM — Fiscalía Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) September 12, 2024

La Fiscal Sánchez Kondo indicó que en el tema de robo de vehículo se han registrado 16 carpetas de investigación con denuncias formalizadas: una denuncia el lunes 9 de septiembre; 11, el martes 10 de septiembre; y cuatro, hasta el mediodía de ayer.

“Se espera que este número se modifique al alza, ya que las personas están reuniendo los documentos necesarios que se requieren ante el Ministerio Público”, afirmó.

Por otro lado, el Gobernador Rubén Rocha Moya informó esta mañana que se suspenden las actividades escolares en todos los niveles y modalidades en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, por los altos índices de violencia.

Informo a la sociedad sinaloense, que se suspenden las actividades escolares en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio, el día de hoy 12 de septiembre de 2024, en todos los niveles y modalidades educativas. — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 12, 2024

ROCHA MOYA RECONOCE VIOLENCIA

Ayer, Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, advirtió que las situaciones de violencia se “pueden seguir presentando”, luego de que esta semana se reportaran distintos acontecimientos que afectaron el orden público en la entidad; y destacó que llegaron 100 elementos de fuerzas especiales para reforzar la seguridad en el estado.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Rocha Moya admitió que la situación de violencia en la entidad podría continuar, pero que ya se instaló un operativo con integrantes de los tres órdenes de Gobierno con el objetivo de sofocar los eventos.

Es probable que ahora tengamos algunos eventos similares de presencia de grupos armados. Nosotros tenemos un operativo integrado por los tres órdenes de Gobierno. Nos ha estado funcionando muy bien. Se localizan estos focos de violencia y se atienden inmediatamente”, dijo.

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/zPCQh3Wbtw — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 11, 2024

“Me importa decirle a ustedes que tenemos un protocolo de seguridad debidamente armado. Nos han llegado los refuerzos que dispuso el propio Presidente Andrés Manuel [López Obrador], en donde llegaron cuatro aviones tipo Texas, que actúan tanto en el aire como en la tierra; helicópteros con la misma función; tenemos la llegada de 100 elementos de fuerzas especiales que actúan en el aire y en la tierra. Esos refuerzos y con lo que tenemos nos ha dado un operativo eficiente”, agregó.

Asimismo, reiteró que los eventos de violencia “pueden seguirse presentando” en los distintos municipios de Sinaloa, pero que el Gobierno del estado trabaja para combatir las alteraciones al orden.

“Siendo responsables, tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos [de violencia]. Focalizados, sí, pero como sabemos que son confrontaciones entre dos grupos delincuenciales, ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos, por parte de las fuerzas del orden. Estamos controlando esos focos de violencia. […] Admito: podrían seguirse presentando. Pero también les digo que estamos en capacidad de sofocarlos como hasta ahora ha ocurrido”, sostuvo.

AMLO CONFIRMA 2 MUERTES EN SINALOA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana que ayer hubo dos homicidios en Sinaloa; sin embargo, aclaró que no podía asegurar que se debía a los enfrentamientos de civiles armados en la entidad, pues podían ser otras causas.

“Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz y la tranquilidad. Ayer, en todo el estado, hubo dos homicidios. Hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes, y seguramente no es por estos enfrentamientos, pueden ser otras causas los dos homicidios”, dijo.

El Presidente explicó que en la entidad hay un enfrentamiento constante entre dos grupos delictivos, que es lo que ha provocado los recientes acontecimientos de violencia, pero que hay suficientes elementos de seguridad del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN) para combatirlos.

“Hay pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población, y también que no se enfrenten entre ellos. Es un asunto que tiene que ver con una confrontación de grupos. Hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional. Todo también para que no hay alarmismo”, agregó.

Apenas el pasado 10 de septiembre, López Obrador dijo que la violencia y los enfrentamientos en Sinaloa podrían estar vinculados con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa capturado en Estados Unidos.

“Sí, es muy posible que esté vinculado a eso, pero hasta el mismo señor Zambada escribió que no era conveniente la violencia, o algo por el estilo. Entonces no queremos violencia, nadie quiere la violencia, el pueblo de Sinaloa y de México no merece la violencia”, mencionó.