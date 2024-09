EU: Un sismo estremece a Los Ángeles; sacude al muelle de Santa Mónica y tira rocas

Por Jaime Ding y Amy Taxtin

LOS ÁNGELES (AP).— Un sismo estremeció la zona de Los Ángeles este jueves en la mañana, desatando la caída de rocas sobre una calle, sacudiendo un muelle y despertando a residentes. No se han reportado víctimas ni daños.

El sismo desató la caída de rocas sobre una vía de Malibu y sacudió al muelle de Santa Mónica, que es de madera y data de 1909.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el sismo tuvo una magnitud preliminar de 4.7 y estaba centrado a siete kilómetros al norte de Malibu, con profundidad de unos 11 kilómetros.

Notable quake, preliminary info: M 4.7 – 7 km N of Malibu, CA https://t.co/dG01ZlHofu

El sismo se sintió tan lejos como a 72 kilómetros de distancia, en el Condado Orange, donde residentes reportaron que algunos objetos se movieron en sus casas.

Las autoridades locales dijeron que estaban inspeccionando la zona, pero que no habían detectado ningún daño de consideración.

El Jefe policial del Condado Los Ángeles, teniente Adam Zeko, dijo que el sismo sacudió a la zona y duró unos 15 o 20 segundos.

“Todavía estamos inspeccionando la infraestructura crítica”, añadió Zeko, cuya estación cubre el área alrededor de Malibu y Westlake Village. “Hasta el momento no hemos hallado nada de consideración”.

#BREAKING #USA #CALIFORNIA #CA #LosAngeles #Malibu

🔴 CALIFORNIA :EARTHQUAKE MAGNITUDE 4.7 STRUCK NEAR MALIBU,

with tremors felt in surrounding areas, including Thousand Oaks, Ventura, Orange County, and Los Angeles. #Ultimahora #Earthquake #Sismo #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/kOd1VCxqly

— LW World News 🌍 (@LoveWorld_Peopl) September 12, 2024