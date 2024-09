El director de la Policía Auxiliar en Xochimilco es relevado tras manifestaciones

Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).-Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó este jueves que el Director de la Policía Auxiliar adscrita a la Alcaldía Xochimilco fue relevado de su cargo, luego de los hechos de represión a manifestantes en la explanada de la demarcación el pasado 5 de septiembre.

El 7 de septiembre, Martí Batres Guadarrama, Jefe de Gobierno capitalino, informó que solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) que inicie una carpeta de investigación por las agresiones ocurridas. Explicó que el delito que se investiga es el de lesiones, pero que se va a poder ampliar conforme se reciban más denuncias.

REPRESIÓN EN XOCHIMILCO

“Responsabilizamos a José Carlos Acosta y a Francisco Pastrana Basurto por la represión y detención de compañeros del Frente Anáhuac. Tenemos videos y fotografías para demostrar que la represión y golpeo a la comunidad no es la vía y menos cuando lo que se demanda es el retiro de cargos infundados”, enfatizó el Frente.

Alrededor de la medianoche de ese viernes, las cinco personas detenidas durante la protesta fueron liberadas. En un video publicado por el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac se puede ver a un numeroso grupo de personas celebrando la salida de las dos mujeres y los tres hombres que fueron aprehendidos.

PERIODISTAS DENUNCIAN VIOLENCIA

La organización Cimac, conformada por una red de periodistas feministas, denunció en un comunicado las agresiones físicas, psicológicas y sexuales que vivieron las periodistas Elizabeth Díaz Molina, del medio independiente Sueña Dignidad, y Estefanía Galicia, de Radio Zapote.

“De acuerdo con el testimonio de Estefanía, mientras la manifestación se desarrollaba pacíficamente, alrededor de 30 personas vestidas de civil se acercaron y golpearon con palos y armas blancas a las personas manifestantes. La comunicadora intentaba cubrir los actos violentos, pero comenzó a ser perseguida por integrantes del grupo de choque. A pesar de que logro resguardarse temporalmente en una tienda de conveniencia, personal de la alcaldíA de Xochimilco arribó al establecimiento y, mediante intimidaciones a la trabajadora de la tienda, forzaron que Estefanía fuera desalojada. Posteriormente, Estefanía fue detenida por elementos policiales, esposada y remitida a la Fiscalía de Investigación Territorial Xochimilco-2”, explicó la organización.

Fui violentada física-psicológicamente , torturada sexualmente y despojada de mi equipo fotográfico, el@mpicdmx @Mecanismo_MX han sido omisos, privilegian a algunos periodistas y no me han dado un trato digno, si algo más me pasa les responsabilizó y al @GobiernoMX. https://t.co/M7C1eOaXpc

— Elizabeth Díaz (@la_elizabetdiaz) September 8, 2024