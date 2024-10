La gasolina escasea en Florida mientras se recupera del paso del huracán “Milton”

Por Russ Bynum, Brendan Farrington y Ty Oneil

Brandon, Florida, EU (AP) — Mientras se recuperaban del paso del huracán “Milton“, los habitantes de Florida dedicaron gran parte del sábado a buscar gasolina, con filas que daban la vuelta a las estaciones y una escasez de combustible que afectaba a todo el estado.

En St. Petersburg, decenas de personas formaron una fila en una gasolinera sin combustible, esperando que éste llegara pronto. Entre ellas estaban Daniel Thornton y su hija de nueve años, Magnolia, que llegaron a las 7:00 horas y seguían esperando cuatro horas después.

“Me dijeron que la gasolina estaba en camino, pero no sabían cuándo llegaría”, dijo. “No tengo opción. Debo estar aquí todo el día con ella hasta que haya gasolina”.

El Gobernador Ron DeSantis dijo a los reporteros el sábado por la mañana que el estado abrió tres centros de distribución de combustible y que planeaba abrir varios más. Cada residente podía obtener 37.85 litros (10 galones) gratuitamente, señaló.

We visited a fuel distribution site in Plant City. In addition to this site, @FLSERT is operating fuel sites in Bradenton and St. Petersburg, and more sites will be announced soon.

Florida has over 1.8 million gallons of diesel and over a million gallons of gas on hand and is… pic.twitter.com/Vatui9M2Df

