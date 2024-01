Sheinbaum critica pactos del PRIAN: A ellos los une el negocio, acá decide el pueblo

Ciudad de México, 13 de enero (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que en la Cuarta Transformación los intereses del pueblo de México son siempre una prioridad, contrario a lo que sucede con la oposición en donde una cúpula decide “en lo oscurito”.

“Aquí no decide Claudia, no decide Mario, no decide el partido, no decide una cúpula en lo oscurito haciendo contactos mafiosos, en nuestra colación decide el pueblo’’, destacó la precandidata única a la Presidencia de México por Morena, el PT y el PVEM en su visita a Yautepec, Morelos.